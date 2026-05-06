Черкасов - Основы славянского родноверия
Книга И.Г. Черкасова (волхва Велеслава) «Основы славянского родноверия», изданная в 2022 году, представляет собой монументальный труд объемом более тысячи страниц, претендующий на роль энциклопедического свода знаний о современном и древнем славянском язычестве. Автор, стоявший у истоков движения «второй волны» и возглавляющий содружество «Велесов Круг», ставил задачу собрать под одной обложкой как подлинные исторические источники (от VI до XVIII вв.), так и результаты научных исследований XIX–XXI веков. Книга структурирована как хрестоматия, где цитаты из византийских хроник, арабских путешественников и древнерусских летописей соседствуют с выписками из трудов авторитетных археологов, этнографов и лингвистов.
Особенностью работы является попытка автора примирить личный духовный опыт священнослужителя-волхва с академической методологией. Велеслав последовательно разграничивает традиционное мировоззрение и идеологические фальсификации, включая в книгу подробную критику «Велесовой книги». Издание ориентировано на широкий круг читателей — от молодых последователей родноверия, ищущих достоверные сведения о Богах и обрядах, до ученых-религиоведов, изучающих современные формы нативизма в России.
Черкасов И.Г. (волхв Велеслав) - Основы славянского родноверия
М.: ИОИ, 2022. — 1176 с.
ISBN 978-5-88230-418-7
Черкасов И.Г. (волхв Велеслав) - Основы славянского родноверия - Содержание
Вводные материалы: Рецензии и отзывы ученых (Р.В. Шиженского, К.Ю. Рахно) и деятелей языческого движения.
I. Общие положения:
Основы природной веры, терминология («язычество», «неоязычество»).
Источники: Византийские, арабские, летописные, западноевропейские и польские свидетельства о славянских Богах.
Феномен двоеверия в истории и этнографии.
II. Структура мироздания:
Концепция трех миров: Небо (Ирий, Правь), Земля и Подземье (Навь, Пекло).
III. «Всебожье»: Традиционные славянские верования:
Пантеон: Подробные разделы о Свароге, Перуне, Велесе, Даждьбоге, Мокоши, Роде и других божествах.
Низшая мифология: Духи (домовые, лешие, русалки) и культ предков.
IV. Календарь и обрядность:
Названия месяцев и главные праздники.
Родовые обряды: свадьба, погребение (тризна, крада), имянаречение.
Личная практика: домашняя божница и славления.
V. Традиция и современность:
Цели и задачи родноверия, национальный вопрос и отношение к государству.
Взаимоотношения с другими конфессиями и борьба с «псевдоязычеством».
