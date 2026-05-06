Черкасов - Основы славянского родноверия

Обзор книги
Category: Religious Studies, Atheism, Paganism

Книга И.Г. Черкасова (волхва Велеслава) «Основы славянского родноверия», изданная в 2022 году, представляет собой монументальный труд объемом более тысячи страниц, претендующий на роль энциклопедического свода знаний о современном и древнем славянском язычестве. Автор, стоявший у истоков движения «второй волны» и возглавляющий содружество «Велесов Круг», ставил задачу собрать под одной обложкой как подлинные исторические источники (от VI до XVIII вв.), так и результаты научных исследований XIX–XXI веков. Книга структурирована как хрестоматия, где цитаты из византийских хроник, арабских путешественников и древнерусских летописей соседствуют с выписками из трудов авторитетных археологов, этнографов и лингвистов.

Особенностью работы является попытка автора примирить личный духовный опыт священнослужителя-волхва с академической методологией. Велеслав последовательно разграничивает традиционное мировоззрение и идеологические фальсификации, включая в книгу подробную критику «Велесовой книги». Издание ориентировано на широкий круг читателей — от молодых последователей родноверия, ищущих достоверные сведения о Богах и обрядах, до ученых-религиоведов, изучающих современные формы нативизма в России.

Черкасов И.Г. (волхв Велеслав) - Основы славянского родноверия

М.: ИОИ, 2022. — 1176 с.
ISBN 978-5-88230-418-7

Черкасов И.Г. (волхв Велеслав) - Основы славянского родноверия - Содержание

  • Вводные материалы: Рецензии и отзывы ученых (Р.В. Шиженского, К.Ю. Рахно) и деятелей языческого движения.

  • I. Общие положения:

    • Основы природной веры, терминология («язычество», «неоязычество»).

    • Источники: Византийские, арабские, летописные, западноевропейские и польские свидетельства о славянских Богах.

    • Феномен двоеверия в истории и этнографии.

  • II. Структура мироздания:

    • Концепция трех миров: Небо (Ирий, Правь), Земля и Подземье (Навь, Пекло).

  • III. «Всебожье»: Традиционные славянские верования:

    • Пантеон: Подробные разделы о Свароге, Перуне, Велесе, Даждьбоге, Мокоши, Роде и других божествах.

    • Низшая мифология: Духи (домовые, лешие, русалки) и культ предков.

  • IV. Календарь и обрядность:

    • Названия месяцев и главные праздники.

    • Родовые обряды: свадьба, погребение (тризна, крада), имянаречение.

    • Личная практика: домашняя божница и славления.

  • V. Традиция и современность:

    • Цели и задачи родноверия, национальный вопрос и отношение к государству.

    • Взаимоотношения с другими конфессиями и борьба с «псевдоязычеством».

