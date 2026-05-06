Черкасов - Основы славянского родноверия

Книга И.Г. Черкасова (волхва Велеслава) «Основы славянского родноверия», изданная в 2022 году, представляет собой монументальный труд объемом более тысячи страниц, претендующий на роль энциклопедического свода знаний о современном и древнем славянском язычестве. Автор, стоявший у истоков движения «второй волны» и возглавляющий содружество «Велесов Круг», ставил задачу собрать под одной обложкой как подлинные исторические источники (от VI до XVIII вв.), так и результаты научных исследований XIX–XXI веков. Книга структурирована как хрестоматия, где цитаты из византийских хроник, арабских путешественников и древнерусских летописей соседствуют с выписками из трудов авторитетных археологов, этнографов и лингвистов.

Особенностью работы является попытка автора примирить личный духовный опыт священнослужителя-волхва с академической методологией. Велеслав последовательно разграничивает традиционное мировоззрение и идеологические фальсификации, включая в книгу подробную критику «Велесовой книги». Издание ориентировано на широкий круг читателей — от молодых последователей родноверия, ищущих достоверные сведения о Богах и обрядах, до ученых-религиоведов, изучающих современные формы нативизма в России.

Черкасов И.Г. (волхв Велеслав) - Основы славянского родноверия

М.: ИОИ, 2022. — 1176 с.

ISBN 978-5-88230-418-7

