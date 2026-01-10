«Блаженны изгнанные за правду» — это глубокое и драматичное повествование Михаила Чернецкого, посвященное одной из самых суровых тем в истории христианства XX века. Книга, изданная в США, является живым памятником мужеству тех, кто отказался идти на сделку с совестью и государственной идеологией, выбрав путь изгнанничества и страданий ради верности Христу.

На страницах этого издания автор раскрывает судьбы людей, прошедших через лагеря, ссылки и общественное порицание. Это не просто мемуары, а исследование духовной стойкости. Название книги, отсылающее к заповедям блаженства, подчеркивает главную мысль: гонения — это не только испытание, но и свидетельство истинной принадлежности к Царству Божьему.

Михаил Чернецкий - Блаженны изгнанные за правду

Сакраменто, Калифорния, США: Brothers Printing, 2009. – 359 с.

Михаил Чернецкий - Блаженны изгнанные за правду - Содержание

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