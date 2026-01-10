Чернецкий - Блаженны изгнанные за правду
«Блаженны изгнанные за правду» — это глубокое и драматичное повествование Михаила Чернецкого, посвященное одной из самых суровых тем в истории христианства XX века. Книга, изданная в США, является живым памятником мужеству тех, кто отказался идти на сделку с совестью и государственной идеологией, выбрав путь изгнанничества и страданий ради верности Христу.
На страницах этого издания автор раскрывает судьбы людей, прошедших через лагеря, ссылки и общественное порицание. Это не просто мемуары, а исследование духовной стойкости. Название книги, отсылающее к заповедям блаженства, подчеркивает главную мысль: гонения — это не только испытание, но и свидетельство истинной принадлежности к Царству Божьему.
Михаил Чернецкий - Блаженны изгнанные за правду
Сакраменто, Калифорния, США: Brothers Printing, 2009. – 359 с.
Михаил Чернецкий - Блаженны изгнанные за правду - Содержание
Отзывы о книге - От автора - Благодарность - Введение
ГЛАВА I. Годы коллективизации. Тяжёлое предвоенное время
ГЛАВА II. Арест отца
ГЛАВА III. Тайное становится явным - Раздел 1. Рассказ очевидца, который был с отцом в тюрьме - Раздел 2. Рассказ женщины около Челябинской тюрьмы
ГЛАВА IV. Суд над отцом
ГЛАВА V. Испытания военного времени - Раздел 1. Начало немецкой оккупации - Раздел 2. Духовное пробуждение в деревне Лабунь - Раздел 3. Бои в деревне
ГЛАВА VI. Тяжёлые послевоенные годы
ГЛАВА VII. Моё духовное и водное крещение. Ранняя молодость
ГЛАВА VIII. Армия и первый арест
ГЛАВА IX. Долгий и мучительный этап
ГЛАВА X. Моё пребывание в зоне и каторжный труд
ГЛАВА XI. Путь на родину из далёких сталинских лагерей
ГЛАВА XII. Водное крещение Валентины Кулинич и тайный предатель Саботаж
ГЛАВА XIII. Работа предателя и его разоблачение
ГЛАВА XIV. Арест братьев, следствие и суд
ГЛАВА XV. Предатель и его действия - Из воспоминаний жены Валентины - Моя краткая биография и судьба маленького Сашеньки
ГЛАВА XVI. Мой второй арест 9 июля 1961 года - Встреча с прокурором города. (Воспоминания жены Валентины)
ГЛАВА XVII. Открытый показательный суд - Из воспоминаний жены Валентины. Об аресте и суде над мужем - Наши будни после суда - Жена узника на работе
ГЛАВА XVIII. Моё пребывание в лагере п/я 87 — Горловка
ГЛАВА XIX. Поединок со старшим следователем КГБ
ГЛАВА XX. Тяжёлые лагерные будни - Воспоминания жены Валентины. Поездка в Лабунь за Сашенькой - Первенец
ГЛАВА XXI. Неудачные попытки бегства из лагеря - Освобождение мужа. (Воспоминания жены Валентины)
ГЛАВА XXII. Освобождение - Освобождение из лагеря. (Воспоминания жены Валентины)
ГЛАВА XXIII. Жизнь на свободе - О младшем сыне Павле. (Воспоминания жены Валентины)
Элизабет Эллиот – Шанс умереть нет ссылки
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Ссылку заменил! Андрюха, написал бы в телеге, шо почём, там бы и исправили и скинули тебе.
Спасибо большое за Сперджена