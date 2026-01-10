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Чернецкий - Блаженны изгнанные за правду

Блаженны изгнанные за правду
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

«Блаженны изгнанные за правду» — это глубокое и драматичное повествование Михаила Чернецкого, посвященное одной из самых суровых тем в истории христианства XX века. Книга, изданная в США, является живым памятником мужеству тех, кто отказался идти на сделку с совестью и государственной идеологией, выбрав путь изгнанничества и страданий ради верности Христу.

На страницах этого издания автор раскрывает судьбы людей, прошедших через лагеря, ссылки и общественное порицание. Это не просто мемуары, а исследование духовной стойкости. Название книги, отсылающее к заповедям блаженства, подчеркивает главную мысль: гонения — это не только испытание, но и свидетельство истинной принадлежности к Царству Божьему.

Михаил Чернецкий - Блаженны изгнанные за правду

Сакраменто, Калифорния, США: Brothers Printing, 2009. – 359 с.

Михаил Чернецкий - Блаженны изгнанные за правду - Содержание

Отзывы о книге - От автора - Благодарность - Введение

  • ГЛАВА I. Годы коллективизации. Тяжёлое предвоенное время

  • ГЛАВА II. Арест отца

  • ГЛАВА III. Тайное становится явным - Раздел 1. Рассказ очевидца, который был с отцом в тюрьме - Раздел 2. Рассказ женщины около Челябинской тюрьмы

  • ГЛАВА IV. Суд над отцом

  • ГЛАВА V. Испытания военного времени - Раздел 1. Начало немецкой оккупации - Раздел 2. Духовное пробуждение в деревне Лабунь - Раздел 3. Бои в деревне

  • ГЛАВА VI. Тяжёлые послевоенные годы

  • ГЛАВА VII. Моё духовное и водное крещение. Ранняя молодость

  • ГЛАВА VIII. Армия и первый арест

  • ГЛАВА IX. Долгий и мучительный этап

  • ГЛАВА X. Моё пребывание в зоне и каторжный труд

  • ГЛАВА XI. Путь на родину из далёких сталинских лагерей

  • ГЛАВА XII. Водное крещение Валентины Кулинич и тайный предатель Саботаж

  • ГЛАВА XIII. Работа предателя и его разоблачение

  • ГЛАВА XIV. Арест братьев, следствие и суд

  • ГЛАВА XV. Предатель и его действия - Из воспоминаний жены Валентины - Моя краткая биография и судьба маленького Сашеньки

  • ГЛАВА XVI. Мой второй арест 9 июля 1961 года - Встреча с прокурором города. (Воспоминания жены Валентины)

  • ГЛАВА XVII. Открытый показательный суд - Из воспоминаний жены Валентины. Об аресте и суде над мужем - Наши будни после суда - Жена узника на работе

  • ГЛАВА XVIII. Моё пребывание в лагере п/я 87 — Горловка

  • ГЛАВА XIX. Поединок со старшим следователем КГБ

  • ГЛАВА XX. Тяжёлые лагерные будни - Воспоминания жены Валентины. Поездка в Лабунь за Сашенькой - Первенец

  • ГЛАВА XXI. Неудачные попытки бегства из лагеря - Освобождение мужа. (Воспоминания жены Валентины)

  • ГЛАВА XXII. Освобождение - Освобождение из лагеря. (Воспоминания жены Валентины)

  • ГЛАВА XXIII. Жизнь на свободе - О младшем сыне Павле. (Воспоминания жены Валентины)

Views 1 372
Rating 5.0 / 5
Added 10.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (6 comments)

B
brat Andron 3 years ago

Элизабет Эллиот – Шанс умереть нет ссылки


 
B
brat Vadim 3 years ago

Нужно войти как член клуба, чтобы увидеть ссылку
B
brat Andron 3 years ago

Попробуйте скачать вы...
E
esxatos 3 years ago

Ссылку заменил! Андрюха, написал бы в телеге, шо почём, там бы и исправили и скинули тебе.
Владимир79 3 years ago
Спасибо большое
B
brat christifid 3 years ago

Спасибо большое за Сперджена

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