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Чернецкий - Посланные спасать

Чернецкий - Посланные спасать
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

История церкви — это не только богословские трактаты, но прежде всего живые люди, готовые идти на риск ради спасения других. Михаил Чернецкий в своей книге «Посланные спасать» открывает перед читателем галерею портретов «героев веры», чьи имена могут быть неизвестны миру, но навсегда вписаны в историю небес.

Михаил Чернецкий – Посланные спасать - Воспоминания о былом и героях веры

Сакраменто, Калифорния, США: Brothers Printing, 2009. – 109 с.

Михаил Чернецкий – Посланные спасать - Содержание

  • Отзыв

Часть I

  • Вступление

  • Неуловимый благовестник

  • Послесловие

  • Приложение

Часть II

  • Удивительная подушечка

Views 216
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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