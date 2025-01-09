История церкви — это не только богословские трактаты, но прежде всего живые люди, готовые идти на риск ради спасения других. Михаил Чернецкий в своей книге «Посланные спасать» открывает перед читателем галерею портретов «героев веры», чьи имена могут быть неизвестны миру, но навсегда вписаны в историю небес.

Михаил Чернецкий – Посланные спасать - Воспоминания о былом и героях веры

Сакраменто, Калифорния, США: Brothers Printing, 2009. – 109 с.

Михаил Чернецкий – Посланные спасать - Содержание

Отзыв

Часть I

Вступление

Неуловимый благовестник

Послесловие

Приложение

Часть II