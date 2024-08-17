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Черняк - Современная русская литература

Мария Черняк - Современная русская литература
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philology Literature
Настоящее пособие адресовано, в первую очередь, студентам университетов и педагогических училищ. Эта книга может оказаться полезной и учащимся старших классов гимназий и профильных гуманитарных классов школ. Кроме того, пособие обращено ко всем, кому интересны современный литературный процесс и культура конца XX — начала XXI века в целом.
Обращение к современной литературе всегда содержит в себе внутреннюю опасность: ведь мы прикасаемся к совсем «горячему» материалу, в поле нашего зрения входят произведения, от создания которых нас отделяют не десятилетия, а всего лишь месяцы; эта литература существует в режиме «здесь» и «сейчас». Поэтому все теоретические положения носят лишь приблизительный характер, время все еще подправит в «табеле о рангах» литературы рубежа XX—XXI веков. Не случайно малочисленные учебные пособия по новейшей русской литературе отличаются столь явной субъективностью. Пожалуй, достаточно цельная и полная версия развития русской литературы второй половины XX века представлена лишь в трехтомном пособии Н. Л. Лейдермана и М. Н. Липовецкого.
Современный литературный процесс рубежа XX—XXI веков заслуживает особого внимания по ряду причин: во-первых, литература конца века своеобразно подводит итог художественным и эстетическим исканиям всего столетия; во-вторых, новейшая литература помогает понять всю сложность и дискуссионность нашей действительности; в-третьих, своими экспериментами и художественными открытиями она намечает перспективу развития литературы XXI века.

Мария Черняк - Современная русская литература

- Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 294 с.
ISBN: 978-5-534-07479-6

Мария Черняк - Современная русская литература - Содержание

  • От издательства
  • Литература на перекрестке эпох: основные черты современного литературного процесса
  • Модель мира в современной антиутопии: Ю. Даниэль, В. Войнович, Л. Петрушевская, В. Маканин, Т. Толстая, Д. Пригов
  • Поиск героя времени в современной литературе: В. Шукшин, В. Астафьев, Ю. Мамлеев, А. Уткин, Э. Гер, В. Пелевин, В. Тучков, О. Славникова
  • Образ Петербурга в прозе рубежа XX—XXI веков: А. Битов, В. Пелевин, О. Стрижак, Т. Толстая, М. Веллер
  • Юмор и сатира в современной литературе: С. Довлатов, В. Войнович
  • Пушкинский миф в литературе конца XX — начала XXI века:
  • А. Терц, Т. Толстая, А. Битов, В. Пьецух, С. Довлатов
  • «Женский почерк» в современной прозе: Т. Толстая, Л. Улицкая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Е. Долгопят
  • Массовая литература конца XX века
  • «Наше все»: А. Маринина в зеркале современного иронического детектива
  • «Шелковая нить русской словесности»: критика в современном литературном процессе
  • Литература конца века «здесь» и «сейчас»: материал для коллоквиумов и дискуссий
  • Сведения о писателях
  • Темы рефератов
  • Темы сочинений по современной литературе
Views 324
Rating 5.0 / 5
Added 17.08.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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