Чернявский - Филипп V
Маленькую Македонию превратил в великую державу Филипп II (359—336 гг. до н. э.). До Филиппа она была нищим горным царством – вассалом Афинской политии (республики). На Македонию время от времени нападали агрессивные иллирийцы, это была обиженная, битая всеми страна. И вдруг произошло нечто невероятное. За считаные годы Филипп II отбросил иллирийцев, победил фракийцев, удачно воевал с греками, которых разбил при Херонее. Наступила эпоха господства Македонии на Балканах.
Сын Филиппа – Александр Великий – подчинил Персию и дошел до Инда, после чего явился в Вавилон, где обдумывал поход на Европу. Завоеванию Запада помешала только смерть молодого царя. И тогда начался распад державы. Греки и македоняне привыкли жить разрозненными общинами, а потому поделили империю Александра и перебили его родню, включая брата – слабоумного Филиппа III Арридея – и сына – Александра IV. Вспыхнули бесконечные войны диадохов (наследников) и эпигонов, которые поделили державу. На Востоке образовалось огромное азиатское царство под управлением македонян-Селевкидов, включав- шее Сирию, Иран и часть Малой Азии. На юге отделился Египет, которым правили фараоны из македонской семьи Птолемеев. В самой Малой Азии образовались небольшие, но агрессивные царства, такие как Понт, Пергам, Вифиния, Каппадокия.
Македонию оспаривали несколько диадохов. Сперва там правила династия Кассандра, который убил жену и сына Александра Великого. Кассандр умер от водянки, а его потомство погибло в междоусобной войне. Детям Кассандра Филиппу IV, Антипатру I и Александру V хватило всего трех лет (297—294 гг. до н. э.), чтобы истребить друг друга или пасть жертвами более крупных хищников. Из них только один – Филипп IV – умер своей смертью от туберкулеза.
Чернявский Станислав - Филипп V - Взлет и падение эллинистической Македонии
«ВЕЧЕ», 2018
Серия "Античный мир"
ISBN 978-5-4484-8199-4
Чернявский Станислав - Филипп V - Взлет и падение эллинистической Македонии - Содержание
Предисловие
Часть первая
-
Глава 1
- 1. Предыстория
- 2. Раздающий обещания
- 3. Восстановление царства
- 4. Спарта: революция сверху
- 5. Вмешательство
- 6. Египет и Спарта
- 7. Битва при Селласии
- 8. Последняя жертва
-
Глава 2
- 1. Молодой царь
- 2. Союзническая война (220—217 гг. до н. э.)
- 3. Бросок в Эпир
- 4. Зимняя кампания
- 5. Раскол среди регентов
- 6. Интриги
- 7. Внезапный удар
- 8. Пьяная ссора
- 9. Филипп в Лаконике
- 10. Расправа с опекунами
-
Глава 3
- 1. На подъеме
- 2. Конфликт с иллирийцами и конец войны
- 3. Просчет
- 4. Договор с Ганнибалом (215 г. до н. э.)
- 5. Преображение Филиппа
-
Глава 4
- 1. Под стенами Аполлонии
- 2. Расправа над Аратом
- 3. Налет на Иллирию
- 4. Дипломатия Валерия Левина
- 5. Рейд на север
- 6. Успехи и неудачи Филиппа
- 7. Гераклейский конгресс
- 8. Аттал в Европе
- 9. Филипп наступает
- 10. Филипп заключает мир
- 11. Иллирийское восстание
-
Глава 5
- 1. История супершпиона
- 2. Война в Азии
- 3. Битва при острове Хиос
- 4. Последствия
- 5. Расплата за Хиос и новый враг
- 6. Афины просят помощи
- 7. Осада Абидоса
Часть вторая
-
Глава 1
- 1. Набег на Халкиду
- 2. Месть
- 3. Совет в Аргосе
- 4. Разрушение Аттики
- 5. Римляне наступают
- 6. Сражение при Охридском озере
- 7. Битва за перевалы
- 8. Этолийцы, атаманы, дарданы
- 9. Римляне воюют на море
- 10. Позиционная война
-
Глава 2
- 1. Новый начальник
- 2. Римские союзники поднимают голову
- 3. Фессалия и Эвбея
- 4. Измена ахейцев
- 5. Коринф в осаде
- 6. Элатея и Аргос
- 7. Переговоры
- 8. Опять измена
- 9. Еще одна кампания
- 10. Битва при Киноскефалах (197 г. до н. э.)
- 11. Битва при Алабандах
- 12. Совещание у Олимпа
- 13. Последняя битва
- 14. Мир
-
Глава 3
- 1. Мнимая свобода
- 2. Война после мира
- 3. Гроза надвигается
- 4. Сирийцы в Европе
- 5. Война и дипломатия
- 6. Судьба братьев
- 7. Римляне добивают Антиоха
-
Глава 4
- 1. Заговор атаманов
- 2. Суд над Филиппом
- 3. Деметрий в Риме
- 4. Война с фракийцами
- 5. Убийство наследника
- 6. Последние годы
Послесловие
Иллюстрации
No comments yet. Be the first!