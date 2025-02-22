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Чернявский - Филипп V

Чернявский Станислав - Филипп V - Взлет и падение эллинистической Македонии
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Category ESXATOS BOOKS, History
Маленькую Македонию превратил в великую державу Филипп II (359—336 гг. до н. э.). До Филиппа она была нищим горным царством – вассалом Афинской политии (республики). На Македонию время от времени нападали агрессивные иллирийцы, это была обиженная, битая всеми страна. И вдруг произошло нечто невероятное. За считаные годы Филипп II отбросил иллирийцев, победил фракийцев, удачно воевал с греками, которых разбил при Херонее. Наступила эпоха господства Македонии на Балканах.
Сын Филиппа – Александр Великий – подчинил Персию и дошел до Инда, после чего явился в Вавилон, где обдумывал поход на Европу. Завоеванию Запада помешала только смерть молодого царя. И тогда начался распад державы. Греки и македоняне привыкли жить разрозненными общинами, а потому поделили империю Александра и перебили его родню, включая брата – слабоумного Филиппа III Арридея – и сына – Александра IV. Вспыхнули бесконечные войны диадохов (наследников) и эпигонов, которые поделили державу. На Востоке образовалось огромное азиатское царство под управлением македонян-Селевкидов, включав- шее Сирию, Иран и часть Малой Азии. На юге отделился Египет, которым правили фараоны из македонской семьи Птолемеев. В самой Малой Азии образовались небольшие, но агрессивные царства, такие как Понт, Пергам, Вифиния, Каппадокия.
Македонию оспаривали несколько диадохов. Сперва там правила династия Кассандра, который убил жену и сына Александра Великого. Кассандр умер от водянки, а его потомство погибло в междоусобной войне. Детям Кассандра Филиппу IV, Антипатру I и Александру V хватило всего трех лет (297—294 гг. до н. э.), чтобы истребить друг друга или пасть жертвами более крупных хищников. Из них только один – Филипп IV – умер своей смертью от туберкулеза.

Чернявский Станислав - Филипп V - Взлет и падение эллинистической Македонии

«ВЕЧЕ», 2018
Серия "Античный мир"
ISBN 978-5-4484-8199-4

Чернявский Станислав - Филипп V - Взлет и падение эллинистической Македонии - Содержание

Предисловие
Часть первая
  • Глава 1
    • 1. Предыстория
    • 2. Раздающий обещания
    • 3. Восстановление царства
    • 4. Спарта: революция сверху
    • 5. Вмешательство
    • 6. Египет и Спарта
    • 7. Битва при Селласии
    • 8. Последняя жертва
  • Глава 2
    • 1. Молодой царь
    • 2. Союзническая война (220—217 гг. до н. э.)
    • 3. Бросок в Эпир
    • 4. Зимняя кампания
    • 5. Раскол среди регентов
    • 6. Интриги
    • 7. Внезапный удар
    • 8. Пьяная ссора
    • 9. Филипп в Лаконике
    • 10. Расправа с опекунами
  • Глава 3
    • 1. На подъеме
    • 2. Конфликт с иллирийцами и конец войны
    • 3. Просчет
    • 4. Договор с Ганнибалом (215 г. до н. э.)
    • 5. Преображение Филиппа
  • Глава 4
    • 1. Под стенами Аполлонии
    • 2. Расправа над Аратом
    • 3. Налет на Иллирию
    • 4. Дипломатия Валерия Левина
    • 5. Рейд на север
    • 6. Успехи и неудачи Филиппа
    • 7. Гераклейский конгресс
    • 8. Аттал в Европе
    • 9. Филипп наступает
    • 10. Филипп заключает мир
    • 11. Иллирийское восстание
  • Глава 5
    • 1. История супершпиона
    • 2. Война в Азии
    • 3. Битва при острове Хиос
    • 4. Последствия
    • 5. Расплата за Хиос и новый враг
    • 6. Афины просят помощи
    • 7. Осада Абидоса
Часть вторая
  • Глава 1
    • 1. Набег на Халкиду
    • 2. Месть
    • 3. Совет в Аргосе
    • 4. Разрушение Аттики
    • 5. Римляне наступают
    • 6. Сражение при Охридском озере
    • 7. Битва за перевалы
    • 8. Этолийцы, атаманы, дарданы
    • 9. Римляне воюют на море
    • 10. Позиционная война
  • Глава 2
    • 1. Новый начальник
    • 2. Римские союзники поднимают голову
    • 3. Фессалия и Эвбея
    • 4. Измена ахейцев
    • 5. Коринф в осаде
    • 6. Элатея и Аргос
    • 7. Переговоры
    • 8. Опять измена
    • 9. Еще одна кампания
    • 10. Битва при Киноскефалах (197 г. до н. э.)
    • 11. Битва при Алабандах
    • 12. Совещание у Олимпа
    • 13. Последняя битва
    • 14. Мир
  • Глава 3
    • 1. Мнимая свобода
    • 2. Война после мира
    • 3. Гроза надвигается
    • 4. Сирийцы в Европе
    • 5. Война и дипломатия
    • 6. Судьба братьев
    • 7. Римляне добивают Антиоха
  • Глава 4
    • 1. Заговор атаманов
    • 2. Суд над Филиппом
    • 3. Деметрий в Риме
    • 4. Война с фракийцами
    • 5. Убийство наследника
    • 6. Последние годы
Послесловие
Иллюстрации
Views 229
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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