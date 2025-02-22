Маленькую Македонию превратил в великую державу Филипп II (359—336 гг. до н. э.). До Филиппа она была нищим горным царством – вассалом Афинской политии (республики). На Македонию время от времени нападали агрессивные иллирийцы, это была обиженная, битая всеми страна. И вдруг произошло нечто невероятное. За считаные годы Филипп II отбросил иллирийцев, победил фракийцев, удачно воевал с греками, которых разбил при Херонее. Наступила эпоха господства Македонии на Балканах.

Сын Филиппа – Александр Великий – подчинил Персию и дошел до Инда, после чего явился в Вавилон, где обдумывал поход на Европу. Завоеванию Запада помешала только смерть молодого царя. И тогда начался распад державы. Греки и македоняне привыкли жить разрозненными общинами, а потому поделили империю Александра и перебили его родню, включая брата – слабоумного Филиппа III Арридея – и сына – Александра IV. Вспыхнули бесконечные войны диадохов (наследников) и эпигонов, которые поделили державу. На Востоке образовалось огромное азиатское царство под управлением македонян-Селевкидов, включав- шее Сирию, Иран и часть Малой Азии. На юге отделился Египет, которым правили фараоны из македонской семьи Птолемеев. В самой Малой Азии образовались небольшие, но агрессивные царства, такие как Понт, Пергам, Вифиния, Каппадокия.

Македонию оспаривали несколько диадохов. Сперва там правила династия Кассандра, который убил жену и сына Александра Великого. Кассандр умер от водянки, а его потомство погибло в междоусобной войне. Детям Кассандра Филиппу IV, Антипатру I и Александру V хватило всего трех лет (297—294 гг. до н. э.), чтобы истребить друг друга или пасть жертвами более крупных хищников. Из них только один – Филипп IV – умер своей смертью от туберкулеза.

Чернявский Станислав - Филипп V - Взлет и падение эллинистической Македонии

«ВЕЧЕ», 2018

Серия "Античный мир"

ISBN 978-5-4484-8199-4

Чернявский Станислав - Филипп V - Взлет и падение эллинистической Македонии - Содержание

Предисловие

Часть первая

Глава 1 1. Предыстория 2. Раздающий обещания 3. Восстановление царства 4. Спарта: революция сверху 5. Вмешательство 6. Египет и Спарта 7. Битва при Селласии 8. Последняя жертва

Глава 2 1. Молодой царь 2. Союзническая война (220—217 гг. до н. э.) 3. Бросок в Эпир 4. Зимняя кампания 5. Раскол среди регентов 6. Интриги 7. Внезапный удар 8. Пьяная ссора 9. Филипп в Лаконике 10. Расправа с опекунами

Глава 3 1. На подъеме 2. Конфликт с иллирийцами и конец войны 3. Просчет 4. Договор с Ганнибалом (215 г. до н. э.) 5. Преображение Филиппа

Глава 4 1. Под стенами Аполлонии 2. Расправа над Аратом 3. Налет на Иллирию 4. Дипломатия Валерия Левина 5. Рейд на север 6. Успехи и неудачи Филиппа 7. Гераклейский конгресс 8. Аттал в Европе 9. Филипп наступает 10. Филипп заключает мир 11. Иллирийское восстание

Глава 5 1. История супершпиона 2. Война в Азии 3. Битва при острове Хиос 4. Последствия 5. Расплата за Хиос и новый враг 6. Афины просят помощи 7. Осада Абидоса



Часть вторая

Глава 1 1. Набег на Халкиду 2. Месть 3. Совет в Аргосе 4. Разрушение Аттики 5. Римляне наступают 6. Сражение при Охридском озере 7. Битва за перевалы 8. Этолийцы, атаманы, дарданы 9. Римляне воюют на море 10. Позиционная война

Глава 2 1. Новый начальник 2. Римские союзники поднимают голову 3. Фессалия и Эвбея 4. Измена ахейцев 5. Коринф в осаде 6. Элатея и Аргос 7. Переговоры 8. Опять измена 9. Еще одна кампания 10. Битва при Киноскефалах (197 г. до н. э.) 11. Битва при Алабандах 12. Совещание у Олимпа 13. Последняя битва 14. Мир

Глава 3 1. Мнимая свобода 2. Война после мира 3. Гроза надвигается 4. Сирийцы в Европе 5. Война и дипломатия 6. Судьба братьев 7. Римляне добивают Антиоха

Глава 4 1. Заговор атаманов 2. Суд над Филиппом 3. Деметрий в Риме 4. Война с фракийцами 5. Убийство наследника 6. Последние годы



Послесловие

Иллюстрации