Российская действительность такова, что подавляющее большинство пасторов и служителей церкви ничего не получают за своё служение, совершая служение добровольно. Даже имея степень бакалавра или магистра, полученную в религиозной образовательной организации, человек часто не служит в церкви на полном времени, будучи вынужден зарабатывать на пропитание вне церкви. Как следствие, церкви в России испытывают финансовые трудности и не имеют соответствующего количества необходимых служений. Вопросы и причины этой проблемы изучаются в этой работе. Целью данной работы является исследование основных убеждений, связанных с десятиной и пожертвованиями, практики их приношения, а также планирования и управления в российских евангельских церквях. На данный момент, существует очень мало источников информации на русском языке о планировании и управлении в российских условиях. Большинство этих материалов переведено с другого языка и имеют иное историческое и географическое прошлое, таким образом они вне контекста евангельских церквей России.

В связи с изложенным, текущее исследование определит положение дел, связанное с планированием и управлением в российских церквях. Для исследования выбрана группа евангельских церквей, включая баптистов, пятидесятников, евангельских христиан. Основная группа участников состоит из епископов, пасторов, диаконов, не рукоположенных лидеров, то есть людей, которые имеют влияние в церкви. Группа христиан-бизнесменов также принимала участие в изучении вопроса; причиной этого выбора было то, что они знают, как работают финансы в бизнесе и могут сравнить с планированием и управлением в церкви.

Главный вывод заключается в том, что в российских церквях распространено учение не предусматривающее приношение пожертвований. Основными подходами такого учения явля ются: неправильное понимание собственности; неверное понимание десятины и пожертвований; вероучения о «святой нищете» и «евангелии процветания»; негативные примеры планирования и управления.

Целью данной работы является исследование основных убеждений относительно десятины и пожертвований, практики их приношения, а также вопроса планирования и управления в российских евангельских церквях. Многие церкви испытывают трудности с финансовой стабильностью. В связи с изложенным, исследовательская работа определит текущую ситуацию с планированием и управлением в российских церквях. Для изучения выбрана группа евангельских церквей, включая баптистов, пятидесятников, евангельских христиан, находящихся на всей территории Российской Федерации.

Сергей Червоненко - Десятина и пожертвования в евангельских церквях России

Автор, 2024. - 82 с.

Сергей Червоненко - Десятина и пожертвования в евангельских церквях России - Содержание

ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

Десятина и пожертвования в Библии

Жертвовать или не жертвовать?

Использование десятины и пожертвований

"Святая нищета", "евангелие процветания", планирование и управление

ГЛАВА 3

Исследовательские вопросы

Исследовательский вопрос №1

Исследовательский вопрос №2

Исследовательский вопрос №3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

Приложение 1

Приложение 2

Библиография