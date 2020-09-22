Гилберт Кийт Честертон - Суеверие развода

Статьи были написаны для светской аудитории, поэтому в них прежде всего речь идет не о религиозном характере брака, но рассматриваются его социальные, исторические и практические аспекты. Это не классический богословский трактат, но тем интереснее аргументация автора, стремящегося объяснить свою позицию нерелигиозной аудитории. Главный тезис Честертона гласит: если распадется семья, начнет разрушаться и все общество. Развод всегда является в первую очередь крахом — крахом отношений между людьми, но общество пытается представить его как форму обретения свободы. Однако это поверхностное либеральное лекарство не решает проблемы, поскольку не стремится найти и исцелить глубинные причины распада семьи. Автор не просто критикует развод, он мыслит глубже — узаконенный государством распад семьи становится для него поводом поговорить об истинной сущности и ценности брака.

Начало XX века в Англии ознаменовалось серьезными атаками на институт брака. В политических кругах началось движение за упрощение процедуры развода. Хотя к тому времени он уже был легализован, его получение оставалось сложным и дорогостоящим процессом. В ходе развернувшихся общественных дискуссий Г.К. Честертон в 1918 году написал серию статей, которые позже были опубликованы в виде книги под названием «Суеверие развода». Сам автор называл ее «памфлетом» и надеялся на то, что она вскоре потеряет свою актуальность в связи с тем, что предмет обсуждения достаточно быстро устареет. Однако — увы! — книга продолжает оставаться жизненной сегодня, и это означает, что Честертон проиграл битву, а его предупреждения остались без внимания.

Перед нами — не просто памятник христианского алармизма столетней давности, но живой призыв задуматься о том, что атака на институт семьи противоестественна. Она представляет собой бунт против самой природы человеческих отношений, разрывает самые тесные связи, которые существуют в мире людей — между мужем и женой, родителями и детьми. Поэтому развод по своей сути является не шагом освобождения, но актом порабощения. Общество, которое позволяет легко аннулировать взаимные обещания, данные при вступлении в брак, не может быть названо по-настоящему свободным.

Семья для Честертона — не внешние узы рабства, но величайшее прибежище свободы в нашем мире, поэтому ее сохранение — в конечном счете, гарантия и защита свободы человека.

Если основной кирпич, из которого строится любое общество — семья — целенаправленно разрушается, то на это место обязательно будут претендовать другие стройматериалы. По мысли автора, это государство и бизнес, которые пытаются — хотя и каждый по-своему — полностью контролировать свободу человека, и именно поэтому стараются ослабить роль семьи. В традиционном обществе государство состоит из крепких семей, поэтому оно является их производной, в определенной мере именно семьи контролируют государство.

Если же семья теряет свою силу, государство может беспрепятственно вторгаться в личную жизнь людей, поскольку изолированными членами проще управлять и манипулировать. Поэтому семья — это противовес авторитаризму государства, оплот против его тирании, буфер между индивидуумом и властью. Честертон делает важный вывод: без крепких семей мы беспомощны перед лицом государства!

Автор не просто призывает запретить развод — он понимает, что такими мерами проблему не решить, — но предлагает критически осмыслить современные ему общественно-философские позиции и вернуться к базовым традиционным взглядам на отношения мужчины и женщины. Семья должна быть выше работы, выше государства — но это невозможно, если в обществе не почитается брак. Та цивилизация, которая попытается разрушить священный треугольник «отец-мать-ребенок», неизбежно разрушится и сама.