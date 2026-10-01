Честертон - Єретики

«Єретики» Ґілберта К. Честертона — сборник из двадцати эссе, объединенных общей полемикой против интеллектуальной атмосферы начала XX века. В центре внимания автора оказываются не «ереси» в узком догматическом смысле, а мировоззренческие установки современников: культ прогресса, релятивизм, эстетизм, преклонение перед силой и эффективностью, научный редукционизм, космополитизм, романтизация язычества, критика семьи и вера в то, что человек способен жить без целостного представления о добре. Честертон обсуждает Редьярда Киплинга, Бернарда Шоу, Герберта Уэллса, Джорджа Мура, Лоуса Дикинсона, Джеймса Маккейба, Уистлера и других писателей и мыслителей не столько как литературных фигур, сколько как выразителей определенных философских позиций.

Главный тезис книги заключается в том, что мировоззрение имеет практические последствия: невозможно долго рассуждать о политике, искусстве, морали, семье, прогрессе или человеческой природе, не отвечая на более фундаментальный вопрос — что истинно и что является благом. Поэтому Честертон защищает сам принцип ортодоксии, то есть право и необходимость иметь определенные убеждения о мире. Его апологетика строится парадоксально: христианство предстает не системой запретов, а мировоззрением, способным сохранить одновременно радость и трагизм, смирение и дерзновение, телесность и духовность, обычность и чудо, свободу и форму. «Єретики» — важный этап формирования зрелой мысли Честертона и непосредственная интеллектуальная предпосылка его более систематической «Ортодоксії».

Честертон Ґілберт К. – Єретики

Честертон Ґілберт К. Єретики / Ґ. К. Честертон ; пер. з англ. Поліна Хаботнякова. — Львів : Свічадо, 2026. — 240 с. chesterton-eretiki-2026

ISBN 978-617-8643-40-9 (паперова версія); ISBN 978-617-8600-90-7 (електронна версія)

Честертон Ґілберт К. – Єретики – Содержание