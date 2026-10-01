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Честертон - Єретики

Честертон - Єретики
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature

«Єретики» Ґілберта К. Честертона — сборник из двадцати эссе, объединенных общей полемикой против интеллектуальной атмосферы начала XX века. В центре внимания автора оказываются не «ереси» в узком догматическом смысле, а мировоззренческие установки современников: культ прогресса, релятивизм, эстетизм, преклонение перед силой и эффективностью, научный редукционизм, космополитизм, романтизация язычества, критика семьи и вера в то, что человек способен жить без целостного представления о добре. Честертон обсуждает Редьярда Киплинга, Бернарда Шоу, Герберта Уэллса, Джорджа Мура, Лоуса Дикинсона, Джеймса Маккейба, Уистлера и других писателей и мыслителей не столько как литературных фигур, сколько как выразителей определенных философских позиций.

Главный тезис книги заключается в том, что мировоззрение имеет практические последствия: невозможно долго рассуждать о политике, искусстве, морали, семье, прогрессе или человеческой природе, не отвечая на более фундаментальный вопрос — что истинно и что является благом. Поэтому Честертон защищает сам принцип ортодоксии, то есть право и необходимость иметь определенные убеждения о мире. Его апологетика строится парадоксально: христианство предстает не системой запретов, а мировоззрением, способным сохранить одновременно радость и трагизм, смирение и дерзновение, телесность и духовность, обычность и чудо, свободу и форму. «Єретики» — важный этап формирования зрелой мысли Честертона и непосредственная интеллектуальная предпосылка его более систематической «Ортодоксії».

Честертон Ґілберт К. – Єретики

Честертон Ґілберт К. Єретики / Ґ. К. Честертон ; пер. з англ. Поліна Хаботнякова. — Львів : Свічадо, 2026. — 240 с. chesterton-eretiki-2026

ISBN 978-617-8643-40-9 (паперова версія); ISBN 978-617-8600-90-7 (електронна версія)

Честертон Ґілберт К. – Єретики – Содержание

  • I. Вступні зауваги щодо значення ортодоксії

  • II. Про дух заперечення

  • III. Про пана Ред’ярда Кіплінга та зменшення світу

  • IV. Пан Бернард Шоу

  • V. Герберт Веллс і Титани нового світу

  • VI. Різдво та його естетика

  • VII. Омар та священна лоза

  • VIII. Компромісність жовтої преси

  • IX. Настрої пана Джорджа Мура

  • X. Про сандалі та просте життя

  • XI. Наука та дикуни

  • XII. Язичництво та пан Лоуз Дікінсон

  • XIII. Кельти та кельтофіли

  • XIV. Про деяких сучасних письменників й інститут сім’ї

  • XV. Про модних письменників та богему

  • XVI. Про пана Маккейба та святу невинність

  • XVII. Про дотепність Вістлера

  • XVIII. Хибність формулювання «молода нація»

  • XIX. Письменники нетрів і самі нетрі

  • XX. Підсумкові зауваги щодо значення ортодоксії

Views 62
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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