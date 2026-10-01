Честертон - Єретики
«Єретики» Ґілберта К. Честертона — сборник из двадцати эссе, объединенных общей полемикой против интеллектуальной атмосферы начала XX века. В центре внимания автора оказываются не «ереси» в узком догматическом смысле, а мировоззренческие установки современников: культ прогресса, релятивизм, эстетизм, преклонение перед силой и эффективностью, научный редукционизм, космополитизм, романтизация язычества, критика семьи и вера в то, что человек способен жить без целостного представления о добре. Честертон обсуждает Редьярда Киплинга, Бернарда Шоу, Герберта Уэллса, Джорджа Мура, Лоуса Дикинсона, Джеймса Маккейба, Уистлера и других писателей и мыслителей не столько как литературных фигур, сколько как выразителей определенных философских позиций.
Главный тезис книги заключается в том, что мировоззрение имеет практические последствия: невозможно долго рассуждать о политике, искусстве, морали, семье, прогрессе или человеческой природе, не отвечая на более фундаментальный вопрос — что истинно и что является благом. Поэтому Честертон защищает сам принцип ортодоксии, то есть право и необходимость иметь определенные убеждения о мире. Его апологетика строится парадоксально: христианство предстает не системой запретов, а мировоззрением, способным сохранить одновременно радость и трагизм, смирение и дерзновение, телесность и духовность, обычность и чудо, свободу и форму. «Єретики» — важный этап формирования зрелой мысли Честертона и непосредственная интеллектуальная предпосылка его более систематической «Ортодоксії».
Честертон Ґілберт К. – Єретики
Честертон Ґілберт К. Єретики / Ґ. К. Честертон ; пер. з англ. Поліна Хаботнякова. — Львів : Свічадо, 2026. — 240 с. chesterton-eretiki-2026
ISBN 978-617-8643-40-9 (паперова версія); ISBN 978-617-8600-90-7 (електронна версія)
Честертон Ґілберт К. – Єретики – Содержание
I. Вступні зауваги щодо значення ортодоксії
II. Про дух заперечення
III. Про пана Ред’ярда Кіплінга та зменшення світу
IV. Пан Бернард Шоу
V. Герберт Веллс і Титани нового світу
VI. Різдво та його естетика
VII. Омар та священна лоза
VIII. Компромісність жовтої преси
IX. Настрої пана Джорджа Мура
X. Про сандалі та просте життя
XI. Наука та дикуни
XII. Язичництво та пан Лоуз Дікінсон
XIII. Кельти та кельтофіли
XIV. Про деяких сучасних письменників й інститут сім’ї
XV. Про модних письменників та богему
XVI. Про пана Маккейба та святу невинність
XVII. Про дотепність Вістлера
XVIII. Хибність формулювання «молода нація»
XIX. Письменники нетрів і самі нетрі
XX. Підсумкові зауваги щодо значення ортодоксії
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