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Четверикова - Оборотни или кто стоит за Ватиканом

Ольга Четверикова - Оборотни или кто стоит за Ватиканом
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, ORTHODOXY, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
В настоящее время Россию ускоренными темпами встраивают в западный мировой порядок, осуществляя тотальную смену наших цивилизационных ориентиров. Для этого проводят такую перестройку сознания нашего народа, при которой те силы, которые традиционно воплощали собой совершенно чуждые нам нормы и ценности и являются нашими главными противниками, воспринимались бы в качестве союзников и друзей.
В религиозно-мировоззренческой сфере такая перестройка осуществляется и по отношению к Ватикану, которому принадлежит в указанных планах важнейшая роль.
Ватикан представляет собой церковно-государственную структуру, обладающую уникальными разведывательными, дипломатическими, финансовыми и организационными возможностями, позволяющими ему, прикрываясь деятельностью многочисленных орденов, фондов и религиозных ассоциаций, последовательно реализовывать свои цели. Когда мы говорим о Ватикане, мы имеем в виду и орган управления Римско-католической церковью, и государство одновременно, то есть Святой Престол и город-государство Ватикан — и в этом его характерная особенность. И здесь надо подчеркнуть, что понятие «Католическая церковь» мы используем не в значении Церкви Христовой, а в значении института, который является квазицерковью.

Ольга Четверикова - Оборотни или кто стоит за Ватиканом

Издательство: Кислород, 2018 г.

Ольга Четверикова - Оборотни или кто стоит за Ватиканом - Содержание

Предисловие
  • Глава 1. Интеллектуальный «спецназ» Ватикана
  • Глава 2. Иезуитское проникновение в Россию
  • Глава 3. «Восточный обряд» и криптокатолицизм в планах папства
  • Глава 4. Пий XII: нацистский период
  • Глава 5. От нацизма к атлантизму: послевоенная миссия Ватикана
  • Глава 6. Утверждение религиозного плюрализма в послевоенной Европе
  • Глава 7. Планы разложения католицизма: от «Высокой венты» к «мафии Рамполлы»
  • Глава 8. «Нам нужно подготовить… для этого папы — поколение, достойное царства, о котором мы мечтаем»
  • Глава 9. Иудейская программа «очищения» христианства
  • Глава 10. «Мы должны просить… нужного нам папу»
  • Глава 11. Закулисная сторона подготовки обновленческого переворота
  • Глава 12. Второй Ватиканский собор: «Вы будете проповедовать революцию в тиаре и сутане»
  • Глава 13. «Постсоборная церковь»
  • Глава 14. Последствия экуменической открытости
  • Глава 15. «Наведение мостов»
  • Глава 16. «Диалог любви» — иезуитская ловушка для православных
  • Глава 17. «Мирская церковь» Павла VI: прелаты, мафия и масонство
  • Глава 18. Смена вех: «Опус Деи», Вашингтон и Кароль Войтыла
  • Глава 19. Неолиберальная перестройка по-ватикански
  • Глава 20. Восточная политика Ватикана: «священный союз» с Вашингтоном
  • Глава 21. «Диалог» с Православием в лучах «перестройки»
  • Глава 22. Папский проект «Священной Римской империи»
  • Глава 23. Двуликость римского экуменизма
  • Глава 24. «Вы наши любимые братья и некоторым образом, можно сказать, наши старшие братья»
  • Глава 25. Итоги «новой евангелизации»: от терпимости религий к религии терпимости
  • Глава 26. Бенедикт XVI: курс на мировое правительство
  • Глава 27. Слияние через поглощение: первый опыт
  • Глава 28. «Ключ для добрых отношений»
  • Глава 29. Встреча, встреча, встреча…
  • Глава 30. Украинское и белорусское направления политики Ватикана
  • Глава 31. Ватикан в «диалоге» с исламом: «стальной кулак в велюровой перчатке»
  • Глава 32. «Великий теоретик диалога»
  • Глава 33. Глобальная этика на иудейской основе
  • Глава 34. Католическая «этика финансов» как легитимизация спекулятивного капитала
  • Глава 35. «Ватиликс», или как «уходили» папу
  • Глава 36. «Ватиканская весна»
  • Глава 37. «Соборная церковь» по-иезуитски
  • Глава 38. Перестройка курии под внешним контролем
  • Глава 39. Моральная революция Франциска
  • Глава 40. Оборотень в папской сутане
  • Глава 41. Папский синедрион в действии, или Диктатура Бергольо
  • Глава 42. «Диалог любви» на фоне «евромайдана»
  • Глава 43. Челночная миссия митрополита Илариона
  • Глава 44. Гаванская уния
  • Глава 45. Ватикан и реанимация «византийского проекта»
  • Глава 46. На пути к «универсальной церкви»
  • Глава 47. От «встречи тысячелетия» к «торжествам 500-летия»
  • Глава 48. «Учитель человечества… в глобальной перспективе»
  • Глава 49. «Духовная дипломатия» Ватикана
  • Глава 50. Расширение социальной базы поддержки
Заключение
Список литературы

Ольга Четверикова - Оборотни или кто стоит за Ватиканом - Глава 2. Иезуитское проникновение в Россию

Благодаря иезуитам во второй половине XVI века католицизм сумел остановить распространение протестантизма и начать восстановление своего влияния. У протестантов были отвоеваны большие области в Нидерландах (Бельгия), Франции, Центральной и Восточной Европе, которые были главной ареной исторической борьбы между двумя религиозными течениями. Благодаря им был побеждён протестантизм в Литве и Польше, чей король Стефан Баторий, ранее покровительствовавший протестантам, возглавив в 1569 году Речь Посполитую, стал открыто поддерживать католиков.
Особенно прославился в борьбе с протестантами иезуит Антонио Поссевино (1534–1611), автор сочинения «Христианский воин», которое стало фактически руководством к действию против еретиков. В нём указывалось, что мягкое отношение к протестантам — тяжкий грех, что не следует соблюдать ни обещаний, ни клятв, данных еретикам, что солдат, убивший протестанта, — это герой Христианской церкви, а убитый еретиком — мученик, которого Бог забирает прямо в рай. Сочинение его явилось важным подспорьем для идейной подготовки кровавой Варфоломеевской ночи в Париже (27 августа 1572 г.), в ходе которой было вырезано, по данным разных историков, от 5 до 30 тысяч гугенотов.
Views 1 245
Rating 3.8 / 5
Added 29.12.2018
Author aleksandroid
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3.8/5 (4)

Comments (3 comments)

J
jaromir 7 years ago

Книгу пока не читал, но - спасибо - вот скачал и прочитаю. Ольга Четверикова, известный пропагандист, работающая против христиан, и в особенности против католиков. Сейчас наступило то время, когда сбывается 3 Тайна Фатимы, т.е. Господь Бог допустил, что Сатана вошёл в ряды Католической церкви и даже Ватикана. Мы, католики, конечно же знаем про это. Но наши враги думают, что Католическая Церковь уже скоро рухнет. Они ошибаются. Как бы ни старались такие пропагандисты и враги Церкви, ничего у них не получится. Всё равно победит Бог и Его Сын Иисус Христос. Победит Сердце Пресвятой Девы Марии. И мы, католики, в это верим. А тот, кому служат, подобные пропагандисты, будет брошен в огненное море. Как бы они ни хитрили, как бы они не изворачивались, сколько бы денег они ни имели - им не победить Иисуса Христа.
C
contestatore 7 years ago

Во, жесть какая!

Надо больше трудиться, ещё больше сканировать подобной высокодуховной литературы, потому что её явно недостаёт на форуме!

Если серьёзно, то не понимаю кайфа от превращения сайта в помойку маразмов.
E
ecbantonkom 7 years ago

Ну и хнижка! Опять теория заговора: все против нас.

Господи, помилуй!

Господи, помилуй!

Господи, по-миии-лууй!

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