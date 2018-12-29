В настоящее время Россию ускоренными темпами встраивают в западный мировой порядок, осуществляя тотальную смену наших цивилизационных ориентиров. Для этого проводят такую перестройку сознания нашего народа, при которой те силы, которые традиционно воплощали собой совершенно чуждые нам нормы и ценности и являются нашими главными противниками, воспринимались бы в качестве союзников и друзей.

В религиозно-мировоззренческой сфере такая перестройка осуществляется и по отношению к Ватикану, которому принадлежит в указанных планах важнейшая роль.

Ватикан представляет собой церковно-государственную структуру, обладающую уникальными разведывательными, дипломатическими, финансовыми и организационными возможностями, позволяющими ему, прикрываясь деятельностью многочисленных орденов, фондов и религиозных ассоциаций, последовательно реализовывать свои цели. Когда мы говорим о Ватикане, мы имеем в виду и орган управления Римско-католической церковью, и государство одновременно, то есть Святой Престол и город-государство Ватикан — и в этом его характерная особенность. И здесь надо подчеркнуть, что понятие «Католическая церковь» мы используем не в значении Церкви Христовой, а в значении института, который является квазицерковью.

Ольга Четверикова - Оборотни или кто стоит за Ватиканом

Издательство: Кислород, 2018 г.

Ольга Четверикова - Оборотни или кто стоит за Ватиканом - Содержание

Предисловие

Глава 1. Интеллектуальный «спецназ» Ватикана

Глава 2. Иезуитское проникновение в Россию

Глава 3. «Восточный обряд» и криптокатолицизм в планах папства

Глава 4. Пий XII: нацистский период

Глава 5. От нацизма к атлантизму: послевоенная миссия Ватикана

Глава 6. Утверждение религиозного плюрализма в послевоенной Европе

Глава 7. Планы разложения католицизма: от «Высокой венты» к «мафии Рамполлы»

Глава 8. «Нам нужно подготовить… для этого папы — поколение, достойное царства, о котором мы мечтаем»

Глава 9. Иудейская программа «очищения» христианства

Глава 10. «Мы должны просить… нужного нам папу»

Глава 11. Закулисная сторона подготовки обновленческого переворота

Глава 12. Второй Ватиканский собор: «Вы будете проповедовать революцию в тиаре и сутане»

Глава 13. «Постсоборная церковь»

Глава 14. Последствия экуменической открытости

Глава 15. «Наведение мостов»

Глава 16. «Диалог любви» — иезуитская ловушка для православных

Глава 17. «Мирская церковь» Павла VI: прелаты, мафия и масонство

Глава 18. Смена вех: «Опус Деи», Вашингтон и Кароль Войтыла

Глава 19. Неолиберальная перестройка по-ватикански

Глава 20. Восточная политика Ватикана: «священный союз» с Вашингтоном

Глава 21. «Диалог» с Православием в лучах «перестройки»

Глава 22. Папский проект «Священной Римской империи»

Глава 23. Двуликость римского экуменизма

Глава 24. «Вы наши любимые братья и некоторым образом, можно сказать, наши старшие братья»

Глава 25. Итоги «новой евангелизации»: от терпимости религий к религии терпимости

Глава 26. Бенедикт XVI: курс на мировое правительство

Глава 27. Слияние через поглощение: первый опыт

Глава 28. «Ключ для добрых отношений»

Глава 29. Встреча, встреча, встреча…

Глава 30. Украинское и белорусское направления политики Ватикана

Глава 31. Ватикан в «диалоге» с исламом: «стальной кулак в велюровой перчатке»

Глава 32. «Великий теоретик диалога»

Глава 33. Глобальная этика на иудейской основе

Глава 34. Католическая «этика финансов» как легитимизация спекулятивного капитала

Глава 35. «Ватиликс», или как «уходили» папу

Глава 36. «Ватиканская весна»

Глава 37. «Соборная церковь» по-иезуитски

Глава 38. Перестройка курии под внешним контролем

Глава 39. Моральная революция Франциска

Глава 40. Оборотень в папской сутане

Глава 41. Папский синедрион в действии, или Диктатура Бергольо

Глава 42. «Диалог любви» на фоне «евромайдана»

Глава 43. Челночная миссия митрополита Илариона

Глава 44. Гаванская уния

Глава 45. Ватикан и реанимация «византийского проекта»

Глава 46. На пути к «универсальной церкви»

Глава 47. От «встречи тысячелетия» к «торжествам 500-летия»

Глава 48. «Учитель человечества… в глобальной перспективе»

Глава 49. «Духовная дипломатия» Ватикана

Глава 50. Расширение социальной базы поддержки

Заключение

Список литературы

Ольга Четверикова - Оборотни или кто стоит за Ватиканом - Глава 2. Иезуитское проникновение в Россию

Благодаря иезуитам во второй половине XVI века католицизм сумел остановить распространение протестантизма и начать восстановление своего влияния. У протестантов были отвоеваны большие области в Нидерландах (Бельгия), Франции, Центральной и Восточной Европе, которые были главной ареной исторической борьбы между двумя религиозными течениями. Благодаря им был побеждён протестантизм в Литве и Польше, чей король Стефан Баторий, ранее покровительствовавший протестантам, возглавив в 1569 году Речь Посполитую, стал открыто поддерживать католиков.

Особенно прославился в борьбе с протестантами иезуит Антонио Поссевино (1534–1611), автор сочинения «Христианский воин», которое стало фактически руководством к действию против еретиков. В нём указывалось, что мягкое отношение к протестантам — тяжкий грех, что не следует соблюдать ни обещаний, ни клятв, данных еретикам, что солдат, убивший протестанта, — это герой Христианской церкви, а убитый еретиком — мученик, которого Бог забирает прямо в рай. Сочинение его явилось важным подспорьем для идейной подготовки кровавой Варфоломеевской ночи в Париже (27 августа 1572 г.), в ходе которой было вырезано, по данным разных историков, от 5 до 30 тысяч гугенотов.