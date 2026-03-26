Чеймберс - Если чего попросите

Только когда человек теряет всякую надежду на себя и перестает понимать, что происходит, начинает он по-настоящему молиться. Молитва - явление, не принадлежащее естественной жизни. Под «естественной» я понимаю обычную, здоровую мирскую жизнь. Некоторые говорят, что человек будет страдать без молитвы. Сомневаюсь. Молитва - это брешь в самомнении, занятому человеку некогда молиться. Что пострадает, так это Божья жизнь в нем, питаемая не пищей, а молитвой.
Если мы видим в молитве средство саморазвития, то ничего не достигнем. В Библии нет даже намека на такую мысль. Молитва - это также не размышление. Она развивает в нас жизнь Божью. Когда человек рождается свыше, в нем зарождается жизнь Божьего Сына, и он может либо питать ее, либо морить голодом.
Молитва вскармливает Божью жизнь в нас. Господь Иисус Христос много молился. Он непрерывно поддерживал связь со Своим Отцом. Мы обычно рассматриваем молитву как способ получения чего-то для себя. Библейское понятие молитвы заключается в том, что через нее в нашей жизни утверждается Божья святость и Его мудрый порядок. Наших представлений о молитве нет в Новом Завете.
Чеймберс Освальд – Если чего попросите – Размышления о силе молитвы
Пер. с англ. – Кременчуг: «Християнська Зоря», 2014. – 116 с.
Чеймберс Освальд – Если чего попросите - Содержание
От издателя
Введение
Один. Что доброго в молитве?
Два. Простота молитвы
Три. Битва за молитву
Четыре. Учебная программа предстояния
Пятъ. Бог молчит. Что дальше?
Шестъ. Это все объясняет
Семъ. Молитва во Святом Духе
Восемъ. Молитва Павла о мгновенном освящении
Девятъ. Тот самый день
Десятъ. Ходатайство
Одиннадцатъ. Ключ к служению
Двенадцатъ. Непостижимая логика молитвы
