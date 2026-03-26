Библия никогда ни с чем и ни с кем не спорит и ни в какие дискуссии не вступает. Библия излагает факты, факты откровения Божьего. А наше понимание этих фактов зависит от веры нашей, а не от пытливости ума, и восприятие библейских истин даруется нам Духом Святым. А если Дух Святой на истины Божьи кому-то проливает свет, то с этим светом Он дает всякому чаду Божьему и подтверждение, что это действительно свет, а не тьма, и как все в этом свете видится, так оно и есть.

Наука (как приведенное в систему знание) - это попытка человека силой собственного разума дать объяснение фактам, которые признают все образованные люди, попытка придать всем этим фактам какую-то стройность, не противоречащую при этом азбучным истинам, известным всем без исключения. Но когда мы рождаемся свыше, мы входим в контакт с другой совокупностью фактов, с библейским откровением, и нам как-то нужно между собой два этих мира фактов согласовать. Мы склонны истины научные принимать не задумываясь, а к откровениям Духа Святого относиться с изрядной долей скепти-цизма. Нам хочется истину упаковывать в формулы, в символы веры. Но истина - это Личность. Христос сказал: "Я есмь... истина" (Ин. 14:6).

Освальд Чеймберс – Не зная куда – Духовные странствия по страницам книги Бытие – Содержание