Чеймберс - Не зная куда

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Библия никогда ни с чем и ни с кем не спорит и ни в какие дискуссии не вступает. Библия излагает факты, факты откровения Божьего. А наше понимание этих фактов зависит от веры нашей, а не от пытливости ума, и восприятие библейских истин даруется нам Духом Святым. А если Дух Святой на истины Божьи кому-то проливает свет, то с этим светом Он дает всякому чаду Божьему и подтверждение, что это действительно свет, а не тьма, и как все в этом свете видится, так оно и есть.

Наука (как приведенное в систему знание) - это попытка человека силой собственного разума дать объяснение фактам, которые признают все образованные люди, попытка придать всем этим фактам какую-то стройность, не противоречащую при этом азбучным истинам, известным всем без исключения. Но когда мы рождаемся свыше, мы входим в контакт с другой совокупностью фактов, с библейским откровением, и нам как-то нужно между собой два этих мира фактов согласовать. Мы склонны истины научные принимать не задумываясь, а к откровениям Духа Святого относиться с изрядной долей скепти-цизма. Нам хочется истину упаковывать в формулы, в символы веры. Но истина - это Личность. Христос сказал: "Я есмь... истина" (Ин. 14:6).

Освальд Чеймберс – Не зная куда – Духовные странствия по страницам книги Бытие

Минск: World Wide Printing, 2003. – 192 c.

ISBN: 1-58712-099-2

Освальд Чеймберс – Не зная куда – Духовные странствия по страницам книги Бытие – Содержание

  • Начала всех начал

  • Искушение в раю

  • Что Бог говорит о грехе

  • Эволюция греха

  • Тихий голос надежды

  • Мрак веры

  • Вавилонское столпотворение душ

  • В мир иной

  • Вперед с Богом

  • Танец обстоятельств

  • Крайнее изумление

  • Непреклонность

  • Война

  • Все сие преодолеваем

  • Курс на звезду

  • От добра добра не ищут?

  • Непрестанное обращение

  • Божьи оговорки

  • Благоговение

  • Полный восторг

  • Друг Божий

  • Достижение цели

  • И если праведник едва спасается

  • Кораблекрушение в тихой гавани

  • Филистёрство

  • Унижение

  • Благость Божья

  • Кто из них?

  • Условия

  • Выше некуда

  • Уединение

  • Путь Божий

  • Вечная цель

  • Человек есть человек

  • Величие человека

  • Святое сватовство

  • Познание промысла Божьего

  • Закат

  • Так было всегда

  • Мягкая благодать

  • Планы и провидение

  • Одинокое странствие

  • Любовь

  • Вырождение и вероотступничество

  • Стечение обстоятельств

  • Маханаим

  • Дурные предчувствия

  • Пенуэл

  • Веяние тихого ветра

  • Отрок Божий

Views 38
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books