Библия никогда ни с чем и ни с кем не спорит и ни в какие дискуссии не вступает. Библия излагает факты, факты откровения Божьего. А наше понимание этих фактов зависит от веры нашей, а не от пытливости ума, и восприятие библейских истин даруется нам Духом Святым. А если Дух Святой на истины Божьи кому-то проливает свет, то с этим светом Он дает всякому чаду Божьему и подтверждение, что это действительно свет, а не тьма, и как все в этом свете видится, так оно и есть.
Наука (как приведенное в систему знание) - это попытка человека силой собственного разума дать объяснение фактам, которые признают все образованные люди, попытка придать всем этим фактам какую-то стройность, не противоречащую при этом азбучным истинам, известным всем без исключения. Но когда мы рождаемся свыше, мы входим в контакт с другой совокупностью фактов, с библейским откровением, и нам как-то нужно между собой два этих мира фактов согласовать. Мы склонны истины научные принимать не задумываясь, а к откровениям Духа Святого относиться с изрядной долей скепти-цизма. Нам хочется истину упаковывать в формулы, в символы веры. Но истина - это Личность. Христос сказал: "Я есмь... истина" (Ин. 14:6).
Освальд Чеймберс – Не зная куда – Духовные странствия по страницам книги Бытие
Минск: World Wide Printing, 2003. – 192 c.
ISBN: 1-58712-099-2
Освальд Чеймберс – Не зная куда – Духовные странствия по страницам книги Бытие – Содержание
Начала всех начал
Искушение в раю
Что Бог говорит о грехе
Эволюция греха
Тихий голос надежды
Мрак веры
Вавилонское столпотворение душ
В мир иной
Вперед с Богом
Танец обстоятельств
Крайнее изумление
Непреклонность
Война
Все сие преодолеваем
Курс на звезду
От добра добра не ищут?
Непрестанное обращение
Божьи оговорки
Благоговение
Полный восторг
Друг Божий
Достижение цели
И если праведник едва спасается
Кораблекрушение в тихой гавани
Филистёрство
Унижение
Благость Божья
Кто из них?
Условия
Выше некуда
Уединение
Путь Божий
Вечная цель
Человек есть человек
Величие человека
Святое сватовство
Познание промысла Божьего
Закат
Так было всегда
Мягкая благодать
Планы и провидение
Одинокое странствие
Любовь
Вырождение и вероотступничество
Стечение обстоятельств
Маханаим
Дурные предчувствия
Пенуэл
Веяние тихого ветра
Отрок Божий
