«Как звучал бы рушащийся мир? И как долго разносилось бы эхо такого падения?» С этой пронзительной метафоры Митчелл Чейз начинает глубокое исследование третьей главы Книги Бытия. Если сорвавшаяся полка в гостиной наполняет дом шумом и беспорядком, то грехопадение человека стало катастрофой космического масштаба, эхо которой разносится сквозь тысячелетия, определяя саму суть человеческого страдания, стыда и разобщенности.

В своей книге «Лишившиеся славы» Чейз предлагает библейское и богословское осмысление сцены, которая изменила всё. Он ведет читателя по «священному пространству» Эдема, заставляя заново взглянуть на символику двух древ, природу искушения древним змеем и трагический акт «взятия и вкушения». Это не просто пересказ древней истории, а попытка понять, как нарушенный завет превратил венец творения в существ, охваченных страхом и пристыженно прячущихся от Бога, Который продолжает «ходить по саду».

Центральной темой книги становится парадокс «спасения через суд». Чейз показывает, что даже в изгнании «к востоку от Эдема», среди праха и терний, Бог являет Свою благодать: в одеждах, сделанных Его руками, и в обетовании Семени «матери всех живущих». Автор доказывает, что третья глава Бытия — это фундамент всего библейского повествования, без понимания которой невозможно осознать величие грядущего искупления. Эта работа в серии «Современное богословие» призывает читателя осознать глубину падения, чтобы по-настоящему оценить высоту славы, которую возвращает Христос.

Митчелл Л. Чейз — Лишившиеся славы

Библейское и богословское осмысление грехопадения. / Пер. на рус. яз. — Минск-Сиэтл: Богословский клуб ESXATOS, 2026. — 186 с. — (Современное богословие).

ISBN: 978-1433585098 (англ. изд.)

Митчелл Л. Чейз — Лишившиеся славы — Содержание