Чейз - Лишившиеся славы
«Как звучал бы рушащийся мир? И как долго разносилось бы эхо такого падения?» С этой пронзительной метафоры Митчелл Чейз начинает глубокое исследование третьей главы Книги Бытия. Если сорвавшаяся полка в гостиной наполняет дом шумом и беспорядком, то грехопадение человека стало катастрофой космического масштаба, эхо которой разносится сквозь тысячелетия, определяя саму суть человеческого страдания, стыда и разобщенности.
В своей книге «Лишившиеся славы» Чейз предлагает библейское и богословское осмысление сцены, которая изменила всё. Он ведет читателя по «священному пространству» Эдема, заставляя заново взглянуть на символику двух древ, природу искушения древним змеем и трагический акт «взятия и вкушения». Это не просто пересказ древней истории, а попытка понять, как нарушенный завет превратил венец творения в существ, охваченных страхом и пристыженно прячущихся от Бога, Который продолжает «ходить по саду».
Центральной темой книги становится парадокс «спасения через суд». Чейз показывает, что даже в изгнании «к востоку от Эдема», среди праха и терний, Бог являет Свою благодать: в одеждах, сделанных Его руками, и в обетовании Семени «матери всех живущих». Автор доказывает, что третья глава Бытия — это фундамент всего библейского повествования, без понимания которой невозможно осознать величие грядущего искупления. Эта работа в серии «Современное богословие» призывает читателя осознать глубину падения, чтобы по-настоящему оценить высоту славы, которую возвращает Христос.
Митчелл Л. Чейз — Лишившиеся славы
Библейское и богословское осмысление грехопадения. / Пер. на рус. яз. — Минск-Сиэтл: Богословский клуб ESXATOS, 2026. — 186 с. — (Современное богословие).
ISBN: 978-1433585098 (англ. изд.)
Митчелл Л. Чейз — Лишившиеся славы — Содержание
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Введение
Глава 1. Священное пространство
Глава 2. Два древа
Глава 3. Бог, Который ходит
Глава 4. Древний змей
Глава 5. Взять и вкусить
Глава 6. Нарушенный завет
Глава 7. Испуганные и пристыженные
Глава 8. Спасение через суд
Глава 9. Умножение и разделение
Глава 10. Из праха в прах
Глава 11. Мать всех живущих
Глава 12. Одежды от Бога
Глава 13. К востоку от Эдема
Заключение
Библиография
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