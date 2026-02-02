Борис Николаевич Чичерин - История политических учений - В 3-х томах

Новоевропейские правовые учения стали точкой отсчета для секулярного понимания сущности права и государства. Несмотря на то что очень многие из них сейчас признаются далекими от истины, те поиски, которые их породили, были чрезвычайно важны для оформления уже в XIX веке более или менее правдоподобных философских и научных теорий государства и общества.

При оценке значения отдельных учений и общей логики их смены Чичерин вновь использует свою излюбленную схему исторического развития философской мысли. Как и в древности, в новоевропейской философии, утверждает он, присутствуют два полярных направления — реализм и рационализм, в исторической перспективе призванные соединиться и породить универсализм, который и станет итогом многовекового развития европейской философии. Однако если в древности первой формой философского осмысления мира, человека и общества был реализм, в котором главное — это обращение к самой действительности, то теперь ведущим направлением становиться именно рационализм с его стремлением подчинить всю реальность законам человеческого разума.

Помимо общей тенденции к возвышению отдельной человеческой личности, характерной для европейской философии начиная с эпохи Возрождения, Чичерин указывает еще одну важную особенность политических воззрений этой эпохи. Ведь начало Нового времени — это период революционных преобразований общества, борьба со старым, феодальным порядком, устремление к еще неизвестному будущему, которое предстает в виде общественного идеала, очень непохожего на несовершенные общественные системы, которые люди видят в действительности. В результате наличное в действительности общество объяснялось на основе идеала, который рассматривался как норма, как цель всех происходящих изменений. «Надобно было возводить новое здание, для которого не годился прежний материал. В этой работе невозможно было идти путем опыта, отправляясь от факта, от существующего, ибо существующим было именно старое, то что отвергалось как несостоятельное. Оставалось, следовательно, искать в теоретических указаниях разума начал для нового порядка вещей; надобно было исследовать, в чем состоят рациональные основы человеческих обществ и каково должно быть их устройство. Вообще, всякая борьба нового порядка с старым есть борьба рационализма с реализмом, возмущение разума против жизни... Рационализм создал новую историю. Ему новый человек обязан всем, чем он мыслит и живет».

Это суждение является чрезвычайно проницательным, здесь Чичерин дает очень точную характеристику главной тенденции политической мысли XVII—XVIII веков. Однако его дальнейшие классификации являются скорее искусственными, чем обоснованными и логичными.

Развитие рационализма он описывает (повторяя то, что говорилось относительно развития античной философии) как смену различных способов выбора исходного начала для философского осмысления действительности.

Четырьмя основными типами философского понимания мира Чичерин считает натурализм, материализм, спиритуализм и идеализм, которые в качестве основы для понимания всего сущего выбирают соответственно либо первоначальную цельность бытия, либо материю как принцип множественности и обособления, либо разум как принцип единства, либо высшую идеальную цель всего существующего. Эти четыре типа философствования соответствуют четырем типам политических учений, в которых указанные начала соотносятся с важнейшими категориями общественной жизни: цельность бытия — с властью, материя — с отдельной личностью и ее свободой, разум — с системой законов, наконец, идеальная цель мирового развития — с идеальной целью исторического развития общества.

Эти соответствия могут показаться не вполне естественными и очевидными, но они нужны Чичерину для того, чтобы обнаружить в истории политической мысли ту же логику развития, которую он находит в развитии философии. Тем не менее явные недостатки такого стремления к унификации всех направлений развития человеческой мысли отходят на второй план, когда Чичерин приступает к конкретному анализу политических концепций. Он обладает безусловным талантом очень ясного изложения достоинств и недостатков рассматриваемых систем и степени их влияния на последующее развитие политической мысли. Убеждение Чичерина, что большая часть политических учений основана только на одном принципе общественной жизни — власти, личности, законе или общественном идеале, трудно признать верным, однако это помогает ему более ясно обозначить характерные черты наиболее известных теорий XVII—XVIII веков.

Кроме того, как мы увидим, детальный анализ этих теорий неизбежно подталкивает самого Чичерина к выводам, противоположным этой жесткой схеме; у наиболее оригинальных мыслителей он в конце концов находит взаимодействие различных принципов и начал при объяснении общественной жизни.

Борис Николаевич Чичерин - История политических учений - Том 1

СПб.: Издательство РХГА, 2006 г. — 720 с.

ISBN 5–88812–226–2

Борис Николаевич Чичерин - История политических учений - Том 1 - Содержание

И. И. Евлампиев. Главный труд Б. Н. Чичерина и его современное значение

История политических Учений

<От автора>

Введение

Древность

Первый период. Древнейшие греческие философы

Второй период

1. Софисты

2. Сократ и его школа

Третий период

1. Платон

2. Аристотель

3. Стоики и эпикурейцы

4. Полибий

5. Цицерон

Средние века

Первый период Патристика

1. Златоуст и Амвросий

2. Августин

3. Разделение церквей

Второй период. Борьба светской власти с духовною

1. Теория двух мечей

2. Теория нравственного закона

3. Фома Аквинский и его школа

4. Петр Дюбуа и Иоанн Парижский

5. Данте

6. Марсилий Падуанский

7. Оккам

8. «Сон в саду»

9. Иоанн Жерсон

10. Пий II и Григорий Геймбургский

Третий период. Возрождение и Реформация

1. Томас Мор и Макиавелли

2. Реформаторы и католики А. Лютеране Б. Кальвинисты В. Иезуиты Г. Кампанелла Д. Боден



Новое время

Первый период. Рационализм

I. Общежительные учения 1. Гуго Гроций 2. Гоббс 3. Английские демократы XVII века 4. Кумберланд 5. Боссюэ 6. Спиноза

II. Нравственные учения 1. Пуфендорф 2. Кокцеи 3. Лейбниц 4. Томазий 5. Вольф 6. Вико



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Борис Николаевич Чичерин - История политических учений. Том 2

СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2008 г. — 752 с.

ISBN 978-5-88812-245-7

Борис Николаевич Чичерин - История политических учений. Том 2 - Содержание

И. И. Евлампиев. Главный труд Б. Н. Чичерина: энциклопедия правовой и политической мысли

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Новое время

Первый период (продолжение)

III. Индивидуализм

1. Локк

2. Монтескье

3. Хатгесон и Фергюсон

4. Гельвеций и Гольбах

5. Пейн

6. Руссо

7. Мабли

IV. Утилитаризм

1. Юм

2. Берк

3. Бентам

V. Идеализм

Идеализм в Германии

а) Субъективный идеализм

1. Кант

2. Гумбольдт

3. Фихте

XIX век

Предисловие

Идеализм в Германии (продолжение)

б) Натуралистический идеализм 1. Шеллинг 2. Натурфилософы а) Ниблер ß) Луден y) Вангенгейм q) Вагнер е) Трокслер c) Баадер 3. Краузе и его школа a) Краузе ß) Аренс y) Рёдер 4. Шопенгауэр

в) Нравственный идеализм 1. Позднейшее угение Фихте 2. Богословская школа a) Галлер ß) Мюллер y) Шлегель 3. Шлейермахер



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Борис Николаевич Чичерин - История политических учений. Том 3

СПб.: Издательство РХГА, 2010 г.- 784 с.

ISBN 978-5-88812-240-2

Борис Николаевич Чичерин - История политических учений. Том 3 - Содержание

И. И. Евлампиев. Главный труд Б. Н. Чичерина: достижения и неудачи

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. XIX век

Идеализм в Германии (продолжение)

г) Индивидуалистический идеализм

1. Фрис

2. Гербарт

<3. Г артенштейн>

4. Историгеская школа <а) Гуго> <Р) Савинъи> <у) Пухта>

5. Ансильон

6. Круг0

7. Роттек

<8. Аретин>

9. Велькер

10. Цахариэ

д) Абсолютный идеализм

1. Гегель

Идеализм в Германии (продолжение)

д) Абсолютный идеализм

2. Гегельянцы <а) Мишле> <Р) Эрдман>

3. Шмиттгеннер

4. Лоренц Штейн

е) Утопический идеализм. Социалисты

1. Родбертус

2. Лассаль

3. Карл Маркс

Идеализм во Франции

а) Клерикалы

1. Жозефде Местр

2. Бональд

3. Балланш

4. Ламенне

б) Либералы

1. Бенжамен Констан

2. Дестютт де Траси

3. Шарль Конт

4. Сисмонди

в) Доктринеры

1. Гизо

2. Гелло

3. Росси

Приложения

Вступительная лекция по Государственному праву, читанная в Московском университете 28 октября 1861 года

Мера и границы

Что такое охранительные начала?.

Различные виды либерализма

Задачи нового царствования

Россия накануне двадцатого столетия

Мысли о современном положении России

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