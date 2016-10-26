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Майер - Чистота - Любовь - Брак

Майер - Чистота - Любовь - Брак
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics
"Все библейские проповеди не должны обходить этическую сторону Евангелия, — пишет Герхард Науёкат — но в этом вопросе имеется заметный пробел в современной проповеди.
Я призываю все руководящие объединения обратить больше внимания на этическую сторону благовестия на конференциях и съездах. Ведь освящение не теологически-абстрактно и не находится в теоретически- нейтральном пространстве! Но прежде всего и преимущественно в сильных и глубоко идущих душевных конфликтах в области характера, любви, брака и семьи, потому что отсюда освещаются все остальные области практической жизни“.
И автор, конечно, прав. Приведённые в этой книге положения представляют собой обобщение целого ряда тематических статей нашего журнала „Bibel und Gebet“. Первоначально этот ряд учебных статтей был напечатан под названием „Божий порядок в любви, браке и семье“.

Петер Майер - Чистота, любовь, брак

Издательство: COV - Cerlag, Grosswallstadt
Год издания: 1992
Количество страниц: 224

Петер Майер - Чистота, любовь, брак - Содержание

Предисловие автора

Часть 1 Основы и нормы

  • Основные установления Божиего порядка на первых страницах Библии
  • Этические требования Бога к людям
  • Христианин в положении холостяка
  • Библейские установления о браке
  • Любовь и брак в историческом аспекте
  • „Чистые сердцем"
  • ... а перед браком?
  • Обнажённость — новый вызов
  • Что говорит Библия о гомосексуализме
  • Поиск смысла жизни
  • Уничтожение нерождённых!
  • Точка зрения христианина
  • Ради этого времени

Часть 2 Практика и забота о душе

  • Брак с разных точек зрения
  • Брак: ясное начало
  • Промежуточная глава: „Если ты его любишь,
  • то не выходи за него замуж"
  • Брак: благословенное продолжение
  • „Мой муж неверующий ..."
  • Брак: всё преодолевать любовью!
  • „О чём вы мне писали..."
  • Супружеская измена: вина с последствиями
  • Расторжение брака во свете Библии
  • Развод в историческом аспекте
  • Примирение — истинный путь
  • Проблемы на миссионерском поле
  • Этика и искупление

Часть 3 Авторитет — Воспитание — Семья

  • Авторитет в контексте Библии
  • Воспитание в изменчивом мире
  • Спасайте семью!
  • Актуальная цитата
  • Когда супруги становятся родителями
  • Отцовский авторитет
  • В доме... радостная мать для детей
  • В детском возрасте
  • Дети и Евангелие
  • Наши дети и молитва
  • Путь молодёжи
  • О наказании и благословении

Петер Майер - Чистота, любовь, брак - Основные установления Божьего порядка на первых страницах Библии

Имеют ли ещё силу Божий заповеди?
Типичным для нашего времени является определение из красочно оформленного, иллюстрированного тома „Между добром и злом": „Мнение об этом разделились. Но разделение совершается не чисто между верующими и неверующими, между христианами и марксистами, между теологами и психоаналитиками. Разделение проходит по середине этих лагерей..."
И всё-таки столетиями существовала христианская этика (учение морали), которая, хотя не всегда использовалась, но была широко известна. Наступления на христианскую этику вели во все времена. Начиная от Ли-бертинцев (Деян.6:9) до Вольтера и Маркса, Ницше и Ленина постоянно выступали личности, которые обстреливали христианскую этику. И именно этим они доказали важность данного вопроса.
Сегодня это ставят под сомнение. Сегодня мы слышим возгласы неуверенных современников: „Существуют ли вообще ещё действующие этические нормы? Имеют ли Божий заповеди ещё силу?" С церковной стороны — как со стороны католицизма, так и со стороны протестантизма — раздаются противоречивые голоса.
Прежде, чем мы послушаем некоторые из этих голосов религиозного мира, рассмотрим в Священном Писании основы порядка Творца для Его творения, для человечества. Неуверенность и путаница отступают, если мы будем соблюдать вечный действительный Божий порядок. Пс.35:7: „Правда Твоя, как горы Божий, и судьбы Твои — бездна великая!" Пс.118:14: „На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве".
На первых страницах Библии мы читаем, как наши предки - Адам и Ева — познают путь, на который указывают Божий предостережения. Сначала в Едемском саду, а затем и вне его.
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Rating 5.0 / 5
Added 26.10.2016
Author Atapin
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