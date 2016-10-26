Майер - Чистота - Любовь - Брак
"Все библейские проповеди не должны обходить этическую сторону Евангелия, — пишет Герхард Науёкат — но в этом вопросе имеется заметный пробел в современной проповеди.
Я призываю все руководящие объединения обратить больше внимания на этическую сторону благовестия на конференциях и съездах. Ведь освящение не теологически-абстрактно и не находится в теоретически- нейтральном пространстве! Но прежде всего и преимущественно в сильных и глубоко идущих душевных конфликтах в области характера, любви, брака и семьи, потому что отсюда освещаются все остальные области практической жизни“.
И автор, конечно, прав. Приведённые в этой книге положения представляют собой обобщение целого ряда тематических статей нашего журнала „Bibel und Gebet“. Первоначально этот ряд учебных статтей был напечатан под названием „Божий порядок в любви, браке и семье“.
Петер Майер - Чистота, любовь, брак
Издательство: COV - Cerlag, Grosswallstadt
Год издания: 1992
Год издания: 1992
Количество страниц: 224
Петер Майер - Чистота, любовь, брак - Содержание
Предисловие автора
Часть 1 Основы и нормы
- Основные установления Божиего порядка на первых страницах Библии
- Этические требования Бога к людям
- Христианин в положении холостяка
- Библейские установления о браке
- Любовь и брак в историческом аспекте
- „Чистые сердцем"
- ... а перед браком?
- Обнажённость — новый вызов
- Что говорит Библия о гомосексуализме
- Поиск смысла жизни
- Уничтожение нерождённых!
- Точка зрения христианина
- Ради этого времени
Часть 2 Практика и забота о душе
- Брак с разных точек зрения
- Брак: ясное начало
- Промежуточная глава: „Если ты его любишь,
- то не выходи за него замуж"
- Брак: благословенное продолжение
- „Мой муж неверующий ..."
- Брак: всё преодолевать любовью!
- „О чём вы мне писали..."
- Супружеская измена: вина с последствиями
- Расторжение брака во свете Библии
- Развод в историческом аспекте
- Примирение — истинный путь
- Проблемы на миссионерском поле
- Этика и искупление
Часть 3 Авторитет — Воспитание — Семья
- Авторитет в контексте Библии
- Воспитание в изменчивом мире
- Спасайте семью!
- Актуальная цитата
- Когда супруги становятся родителями
- Отцовский авторитет
- В доме... радостная мать для детей
- В детском возрасте
- Дети и Евангелие
- Наши дети и молитва
- Путь молодёжи
- О наказании и благословении
Петер Майер - Чистота, любовь, брак - Основные установления Божьего порядка на первых страницах Библии
Имеют ли ещё силу Божий заповеди?
Типичным для нашего времени является определение из красочно оформленного, иллюстрированного тома „Между добром и злом": „Мнение об этом разделились. Но разделение совершается не чисто между верующими и неверующими, между христианами и марксистами, между теологами и психоаналитиками. Разделение проходит по середине этих лагерей..."
И всё-таки столетиями существовала христианская этика (учение морали), которая, хотя не всегда использовалась, но была широко известна. Наступления на христианскую этику вели во все времена. Начиная от Ли-бертинцев (Деян.6:9) до Вольтера и Маркса, Ницше и Ленина постоянно выступали личности, которые обстреливали христианскую этику. И именно этим они доказали важность данного вопроса.
Сегодня это ставят под сомнение. Сегодня мы слышим возгласы неуверенных современников: „Существуют ли вообще ещё действующие этические нормы? Имеют ли Божий заповеди ещё силу?" С церковной стороны — как со стороны католицизма, так и со стороны протестантизма — раздаются противоречивые голоса.
Прежде, чем мы послушаем некоторые из этих голосов религиозного мира, рассмотрим в Священном Писании основы порядка Творца для Его творения, для человечества. Неуверенность и путаница отступают, если мы будем соблюдать вечный действительный Божий порядок. Пс.35:7: „Правда Твоя, как горы Божий, и судьбы Твои — бездна великая!" Пс.118:14: „На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве".
На первых страницах Библии мы читаем, как наши предки - Адам и Ева — познают путь, на который указывают Божий предостережения. Сначала в Едемском саду, а затем и вне его.
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