Количество страниц: 224

Петер Майер - Чистота, любовь, брак - Содержание

Предисловие автора Часть 1 Основы и нормы Основные установления Божиего порядка на первых страницах Библии

Этические требования Бога к людям

Христианин в положении холостяка

Библейские установления о браке

Любовь и брак в историческом аспекте

„Чистые сердцем"

... а перед браком?

Обнажённость — новый вызов

Что говорит Библия о гомосексуализме

Поиск смысла жизни

Уничтожение нерождённых!

Точка зрения христианина

Ради этого времени Часть 2 Практика и забота о душе Брак с разных точек зрения

Брак: ясное начало

Промежуточная глава: „Если ты его любишь,

то не выходи за него замуж"

Брак: благословенное продолжение

„Мой муж неверующий ..."

Брак: всё преодолевать любовью!

„О чём вы мне писали..."

Супружеская измена: вина с последствиями

Расторжение брака во свете Библии

Развод в историческом аспекте

Примирение — истинный путь

Проблемы на миссионерском поле

Этика и искупление Часть 3 Авторитет — Воспитание — Семья Авторитет в контексте Библии

Воспитание в изменчивом мире

Спасайте семью!

Актуальная цитата

Когда супруги становятся родителями

Отцовский авторитет

В доме... радостная мать для детей

В детском возрасте

Дети и Евангелие

Наши дети и молитва

Путь молодёжи

О наказании и благословении Петер Майер - Чистота, любовь, брак - Основные установления Божьего порядка на первых страницах Библии Имеют ли ещё силу Божий заповеди?

Типичным для нашего времени является определение из красочно оформленного, иллюстрированного тома „Между добром и злом": „Мнение об этом разделились. Но разделение совершается не чисто между верующими и неверующими, между христианами и марксистами, между теологами и психоаналитиками. Разделение проходит по середине этих лагерей..."

И всё-таки столетиями существовала христианская этика (учение морали), которая, хотя не всегда использовалась, но была широко известна. Наступления на христианскую этику вели во все времена. Начиная от Ли-бертинцев (Деян.6:9) до Вольтера и Маркса, Ницше и Ленина постоянно выступали личности, которые обстреливали христианскую этику. И именно этим они доказали важность данного вопроса.

Сегодня это ставят под сомнение. Сегодня мы слышим возгласы неуверенных современников: „Существуют ли вообще ещё действующие этические нормы? Имеют ли Божий заповеди ещё силу?" С церковной стороны — как со стороны католицизма, так и со стороны протестантизма — раздаются противоречивые голоса.

Прежде, чем мы послушаем некоторые из этих голосов религиозного мира, рассмотрим в Священном Писании основы порядка Творца для Его творения, для человечества. Неуверенность и путаница отступают, если мы будем соблюдать вечный действительный Божий порядок. Пс.35:7: „Правда Твоя, как горы Божий, и судьбы Твои — бездна великая!" Пс.118:14: „На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве".

На первых страницах Библии мы читаем, как наши предки - Адам и Ева — познают путь, на который указывают Божий предостережения. Сначала в Едемском саду, а затем и вне его.