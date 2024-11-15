Шестой том трудов священника Георгия Чистякова (1953-2007) «Библейские чтения: Апостол» включает в себя ранее не публиковавшиеся беседы, посвященные Деяниям апостолов и посланиям апостола Павла. Беседы были записаны Тарасом Красовским и расшифрованы Светланой Лукьяновой.

В этом же томе опубликован пасхальный цикл проповедей, произнесенных в церкви Космы и Дамиана в Шубине и в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Российской детской клинической больнице, где отец Георгий был настоятелем с 1994 года. Эти тексты были записаны и расшифрованы Ниной Александровной Савостьяновой (1933-2010). Расшифровки аудиозаписей всего цикла проповедей, в том числе пасхальных, были изданы Светланой Евгеньевной Лукьяновой в 2008-2011 годах и вошли в состав шести томов, вышедших в издательстве «Волшебный фонарь» под общим названием «Да укрепит вас Господь!»

Проповеди пасхального цикла подготовлены к изданию Наталией Ивановной Большаковой-Минченко, главным редактором и издателем альманаха «Христианос», много лет работавшей с текстами отца Александра Меня и отца Георгия Чистякова. Беседы, посвященные посланиям апостола Павла и Деяниям, подготовлены Аллой Глебовной Калмыковой, издававшей вместе с отцом Георгием двухтомный новозаветный цикл - «Над строками Нового Завета» и «Свет во тьме светит». Я очень им благодарен и очень рад, что редактурой отцовских текстов занимались люди, лично знавшие его и помнившие, как звучал его голос во время пастырских бесед и церковных проповедей. Им удалось сохранить для читателей своеобразный стиль отца Георгия.

В третий раздел шестого тома вошли статьи и беседы разных лет. Особенно важно для меня было включить в этот том тексты, посвященные филологу-классику Сергею Сергеевичу Аверинцеву, труды которого и знакомство с которым оказали большое влияние на становление отца как ученого и как христианина, главному редактору газеты «Русская мысль» Ирине Алексеевне Иловайской-Альберти, протоиерею Александру Меню, митрополиту Антонию (Блуму) и Папе Римскому Иоанну Павлу II. Но и другие статьи кажутся мне по-прежнему актуальными — о национализме и ксенофобии, о толерантности, о вере и идеологии и, конечно, о молитве и переводах Священного Писания.

Свящ. Чистяков Георгий - Библейские чтения: Апостол

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 388 с.

(Серия «Humanitas»)

ISBN 978-5-98712-753-7

Свящ. Чистяков Георгий - Библейские чтения: Апостол - Содержание

От составителя

Большакова-Минченко Н.И. Предисловие

Деяния апостолов. Послания

Первое послание к Фессалоникийцам

Второе послание к Фессалоникийцам

Послание к Галатам

Послание к Римлянам

Первое послание к Коринфянам

Второе послание к Коринфянам

Послания к Колоссянам и Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Второе послание к Тимофею

Деяния апостольские

Проповеди. Пасхальный цикл

Собор вселенских учителей и святителей

Седмица сырная (масленица)

Неделя мясопустная, о Страшном Суде (2002)

Неделя мясопустная, о Страшном Суде (2005)

Неделя сыропустная... Прощеное воскресенье

Седмица 1-я Великого поста

Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия

Седмица 2-я Великого поста

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная (2003)

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная (2007)

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная

Седмица 5-я Великого поста. Похвала Пресвятой Богородицы

Седмица 6-я Великого поста

Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря

Неделя 6-я Ваий. Вход Господень в Иерусалим (2002)

Неделя 6-я Ваий. Вход Господень в Иерусалим (2004)

Великий Понедельник

Великий Вторник

Великий Четверток

Великий Пяток

Великая Суббота

Светлое Христово Воскресение. Пасха (2001)

Светлое Христово Воскресение. Пасха (2005)

Светлое Христово Воскресение. Пасха (2006)

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке (2001)

Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке (2002)

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом (2004)

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом (2006)

Седмица 6-я по Пасхе. Отдание праздника Пасхи

Вознесение Господне

Попразднество Вознесения Господня

Седмица 7-я по Пасхе. Отдание праздника Вознесения Господня

Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница (2004)

Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница (2005)

Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница (2006)

Седмица 1-я по Пятидесятнице. День Святого Духа

Очерки. Размышления

«Христос - моя сила». Отец Александр Мень

«Non omnis moriar» - «Весь я не умру». Памяти Иоанна Павла II

«Господь оставил его трудиться среди нас». Памяти митрополита Антония (Блума)

Искавшая путь к храму. Памяти Ирины Иловайской

Русский Клодель. Сергей Сергеевич Аверинцев

Христианство и либерализм

Психология религиозного фанатизма

Вера и толерантность

«О соединении всех»

Проблемы самоопределения православного сознания

О вероисповедном разделении христиан

Полиглотты

История печатных изданий латинского Нового Завета

Славянская Библия как источник для будущего русского перевода

О переводе Нового Завета епископом Кассианом (Безобразовым)

«Язык не в силах рассказать, не в силах буква передать»: размышления об Иисусовой молитве

Указатель имен. Составители Л. Л. и Л. М. Тумаринсоны

Свящ. Чистяков Георгий - Библейские чтения: Апостол - Предисловие

Большую часть шестого тома составляют беседы и проповеди, которые не были написаны автором и сохранились благодаря аудиозаписям прихожан. Это была бы невосполнимая потеря, если бы мы не имели возможности прикоснуться к пастырским беседам и церковным проповедям священника Георгия Чистякова! В обширном, на редкость разнообразном по жанрам, литературном творчестве Г.П.Чистякова его гомилетическое наследие имеет большое значение, требующее серьезного изучения. С начала 1990-х годов оно становится доминантой всех прочих трудов Георгия Петровича, ибо исходит из внутреннего ядра его личности, определяющего всё его бытие. И особенно всепоглощающим становится его служение в сане пресвитера (с 1993 года) — тот подвиг священства, подвиг добрый, который стал не только главной темой его жизни, но наложил отпечаток на самый характер его мышления и вйдения.

На самом деле, все материалы, входящие в данный том — и беседы, и проповеди, и статьи, — это единое произведение, обращение, message, адресованное автором - и родным, и друзьям (для которых между строк звучит его незабываемый голос и сияет его улыбка), и всем читателям сегодняшнего и завтрашнего дня, каждому и каждой, для личной встречи один на один. Потому что любой из текстов о. Георгия обращен к собеседнику - звучит ли он с церковного амвона или с ученой кафедры - и являет собой живой и взволнованный разговор, призванный пробудить ответные мысли, вопросы, чувства, слова.

Переходя от пятого тома к шестому, читатель ощутит, что автор воспринимает Библию в единстве Ветхого и Нового Заветов (что, впрочем, естественно для православного богословия): весть о спасении, свободе, о любви Божией для о. Георгия начинается в Пятикнижии. Размышляя, вместе с прихожанами, над текстами Священного Писания, о. Георгий стремится, чтобы они (мы) задумались и постарались понять, какое назидание для них, как верующих, заложено в этой главе, в этом отрывке; он помогает научиться читать, слышать и понимать Священное Писание, постоянно побуждает к углубленному чтению, к общению с Писанием, к духовной работе.

Делает о. Георгий это благодаря синтезу нескольких подходов к текстам Деяний и посланий апостола Павла: историко-филологического, культурологического, богословского. Он выступает здесь и как ученый-филолог, и как проповедник-апологет, и, опираясь на последние достижения новозаветной науки, библейской критики, древней истории, выявляет принципы построения текстов и предлагает различные методы для их понимания. Таким образом, беседы — это настоящее пособие, помогающее найти ключ к библейским текстам, обратить внимание на темы, важные и для апостольских времен, и для современных христиан.

Например, далеко не всем ясно, что систематическое изложение основ христианства содержится в посланиях апостола Павла. И что всё определяется христоцентричностью нашей веры, когда в центре - живой Христос, а не какие-то теологемы. Даже Библия не может быть средоточием нашей веры, поскольку она есть не более чем икона Христа. И, предостерегая от подмены веры идеологией, сектантством, о. Георгий убедительно показыает, что защита от сектантского мышления — в укорененности в Священном Писании, в единстве Ветхого и Нового Заветов, ибо без Ветхого Завета Новый теряет свой смысл, и не может быть христианства без Закона и пророков; и вера — не просто в Иисуса, но - вера в Того, Кого ждал народ Божий в течение тысячи с лишним лет. Разбирая темы и смыслы посланий, о. Георгий по ходу исправляет искажения, допущенные при переводе, привлекая и другие языки, с помощью которых можно ощутить более глубокий пласт подлинного текста.

Для о. Георгия Церковь — это, прежде всего, духовная семья, живая община. И в его проповедях поражают больше всего не глубокие знания, не мастерство блестящего проповедника, не поэтичность стиля и образность языка, даже не его духовный и эмоциональный «градус» (хотя все эти составляющие, конечно, очень ценны), а та степень искренности и доверительности, что позволяет каждому читающему «расслышать» обращенный и к нему лично голос пастыря, наполненный заботой, болью, любовью, ликованием или восхищением. Отец Георгий произносит свое слово среди близких, среди своих, в семье, как друг, как брат, - в тесноте Сионской горницы, где мы все вместе собрались ради Тайной Вечери.

Потому к нему на исповедь выстраивалась очередь с раннего утра (как только первым поездом метро можно было доехать до храма), и после вечерней службы, до позднего вечера, — потому что ему можно было сказать всё. Сквозь интонацию проповеди чувствуется, что он, исповедуя или беседуя с человеком, брал на себя его проблемы, страдания, разделял с ним мучительные переживания, — наставляя и утешая. Предостерегая от увлеченности священником, о. Георгий говорил прихожанам, что священник должен быть тихим и незаметным человеком, даже почти лишенным своих личных черт, потому что он поставлен совершать таинства, он не должен заслонять собою Христа.

В конце одной проповеди о. Георгий говорит: «...я не могу сегодня не сказать вам всем огромное спасибо за эти службы, за эту нашу семью... за ту большую поддержку, которую я от вас получаю...» Пастырь милостью Божьей, он думал только о том, как помочь людям встретить Христа, чтобы Он родился в каждом сердце. Ради этого он не щадил себя, им двигала евангельская готовность «положить душу за друзей своих». Его опыт священника, исповедника многих сотен людей и, в том числе, несчастных матерей, видящих страдания своих детей, матерей, похоронивших своих детей, — весь этот необъятный, по своему наполнению, опыт горя, покаяния и сострадания отражен в проповедях о. Георгия. Не у каждого священника есть такой опыт. Больничное служение было для о. Георгия источником большой духовной силы, но, одновременно, и жертвоприношением. Возможно, именно это сообщало такую силу и убедительность его призыву не бояться трагичности жизни, потому что с нами Бог! Не бояться испытаний, потому что Христос с нами, Он среди нас, Он здесь, где двое или трое собраны во имя Его.

Христианство, которое исповедует о. Георгий и которое открывается нам в шестом томе его трудов — через беседы, проповеди и статьи, - универсально и неисчерпаемо. Его нельзя превратить в систему запретов, в маленькую норку, куда можно забиться, чтобы скрыться от жизни, спрятаться от вопросов, изолироваться от культуры, потому что это целый мир в его космическом измерении, Вселенная, пронизанная Божественным присутствием.

Наталия Большакова-Минченко, председатель Международного благотворительного общества имени Александра Меня, главный редактор альманаха «Христианос» Рига, Латвия Март 2017 г.