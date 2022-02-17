Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

«Христос раждается, славите; Христос с небес, срящите; Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте людие, яко прославися».

Так мы поём в одном из песнопений рождественских. И сегодня сердце наше переполняется этими песнопениями, потому что мы вспоминаем молитвенно и переживаем в глубинах нашего существа ту ночь, когда родился Христос, ту ночь в Вифлееме, когда Мария взяла на руки Богомладенца и когда пришли поклониться Ему сначала пастухи, а потом премудрые маги с Востока, волхвы. Это событие, Рождество Христово, оно прошло для мира, где царствовал в это время император Август, абсолютно незамеченным. Ни один хронист, ни один историк не отметил это событие в своих книгах в те времена. Но никакое другое событие так не перевернуло ход истории, как Рождество Христово. Со дня Рождества Христова, с этого дня, который мы сегодня переживаем, начинается действительно новая история человечества. Ведь удивительно, что никто из древних авторов никогда не употребил слово «человечество» в своих книгах — ни Платон, ни Аристотель, который, казалось бы, как величайший учёный мог бы до этой мысли додуматься. Но даже Аристотель не употребляет в своих трактатах такое слово, как «человечество». Впервые это слово употребил Данте Алигьери. Так вот, человечество начинает свою историю именно с Рождества Христова, потому что именно благодаря проповеди Иисуса различные племена, народы и расы начали сплетаться в тот человеческий организм, в котором мы живём сегодня. Посмотрите на христиан: христиане принадлежат буквально ко всем народам мира, они есть во всех странах, христиане принадлежат ко всем расам. Есть христиане чёрные, и белые, и жёлтые. Вот это соединение в одно единое целое человечество — это прямой результат того, что в полной неизвестности в Вифлееме родился Христос. Но Христос рождается и в наших сердцах. Это событие мирового значения — Рождество Христово! И с другой стороны — это событие личного значения для каждого и каждой из нас, потому что для каждого это событие какой-то нашей внутренней истории.

Надо сказать, что было очень приятно слышать во время исповеди, когда говорили люди: «Я в этот раз впервые во время Рождественского поста почувствовал, что это такое»; «Я в этот раз впервые подготовился (или подготовилась) к Рождеству Христову». А некоторые говорили: «Я недавно крестилась (крестился) и впервые встречаю этот праздник». И это тоже великое событие для каждого и каждой из нас, а для кого-то это уже тридцатое, сороковое, пятидесятое, может быть, семидесятое Рождество, и каждый раз мы переживаем это событие как будто впервые.

В сегодняшнем Евангелии мы слышали о том, как пришли премудрые маги поклониться Младенцу Иисусу и увидели Его на руках у Матери. Пришли и увидели Младенца и Марию, Матерь Его! Нет Рождества Христова без Пречистой Божией Матери, без Её участия в судьбе каждого и каждой из нас, и потому Рождество — это праздник в такой же степени Божией Матери, как и Самого Спасителя. Поэтому сегодня возблагодарим Матерь Божию и Матерь нашу за то, что Пречистая и Пренепорочная Дева молится за нас и объединяет нас всех в одну семью. Это под Её благодатным Покровом мы становимся семьёй Христовой. Это благодаря Её молитвам мы становимся во Христе единым целым. И вот давайте и об этом подумаем тоже, братья и сёстры, совершая сейчас величайшее таинство — Евхаристию, совершая сей| час то Таинство таинств, которое даровал нам Господь Иисус — 7 Христос, когда на Тайной Вечере взял хлеб, благословил, I преломил и дал его ученикам Своим со словами: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов», и потом чашу с вином, сказав: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, которая изливается за вас и за многих во оставление грехов».

Вот сейчас, приступая к совершению этой тайны веры, давайте соединим мысленно вместе руки для того, чтобы молиться, действительно, как призывает нас Церковь, едиными устами и единым сердцем.

Георгий Чистяков – «Да укрепит вас Господь!» Расшифровка аудиозаписей проповедей. Выпуск 6, 2005-2007 годы

М.: Волшебный фонарь, 2011. - 224 с., илл.

ISBN 978-5-903505-54-8