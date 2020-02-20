Чистяков - Над строками Нового Завета
Humanitas
Книга эта родилась много лет тому назад – как цикл размышлений вслух над строками Нового Завета. Теперь уже невозможно установить, кто первый (вероятно, кто-то из сотрудников журнала «Истина и Жизнь») придумал этот заголовок – именно «над строками», а не «над страницами» Нового Завета.
Название оказалось идеальным, потому что именно отдельным строчкам Писания и размышлениям над ними были посвящены те встречи, на которые мы собирались по вечерам в московском храме свв. Космы и Дамиана, стараясь вместе вслушаться в то, что говорит нам в Евангелии Христос.
Конечно же, как ученый, как филолог и богослов, к каждой беседе я готовился, читая специальную литературу, обращаясь к серьезным научным комментариям и самым разным, порой неожиданным трудам.
Но затем начиналась беседа – и строилась она вопреки всем канонам университетской лекции. Задача заключалась не в том, чтобы прочитать популярный курс по экзегетике, пусть даже основанный на современных исследованиях и включающий в себя последние открытия ученых библеистов.
Нет, она состояла в ином: в том, чтобы вместе научиться вслушиваться в каждое слово Евангелия, научиться видеть за каждым словом мир, внутри которого проповедует Иисус, и воспринять каждую строчку Писания как призыв, который Он к нам обращает.
свящ. Георгий Чистяков - Над строками Нового Завета - сборник
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. -394 с. (Серия «Humanitas»).
ISBN 978-5-98712-531-1
свящ. Георгий Чистяков - Над строками Нового Завета - сборник - Содержание
От составителя
Над строками Нового Завета
- От автора
- Четыре Евангелия
- Родословная Спасителя
- Искушения Иисуса Христа
- Начало проповеди
- Нагорная проповедь
- Десять чудес Иисуса
- Наставления Иисуса ученикам
- Чудо умножения хлебов
- Исповедание Петра и Преображение Господне
- Особенности Евангелия от Матфея
- Особенности Евангелия от Марка
- Особенности Евангелия от Луки
- Текстологические особенности евангельских рукописей
- Обстановка, в которой проповедовал Иисус
- Тайная Вечеря
- Крест Христов
- Страстная неделя
- Богоматерь
- Воскресение
Тебе поем (молитвенная поэзия)
- Введение
- Псалмы Давидовы
- Безмолвное житие
- Подражание Христу
- Свете тихий
- Византийские песнописцы
- Латинские гимны
- Пасхальная радость
- Останься с нами, Господи
- Богородице Дево, радуйся
- Post scriptum
Средневековые латинские гимны
- Латинская гимнография
- О семи псалмах
- Пасхальные песнопения
- В Вербное воскресенье
- Гимны из Бревиария
- Рождественские гимны
- Семь покаянных псалмов
- Псалом 103
- Stabat Mater Перевод Л. Л. Кобылинского (Эллиса)
свящ. Георгий Чистяков - Над строками Нового Завета - сборник - От составителя
Книга, которую вы держите в руках, открывает серию сборников трудов священника Георгия Чистякова, историка, филолога и общественного деятеля.
В первый том этой серии вошли лекции по Новому Завету, в 1996 году опубликованные в журнале «Истина и жизнь» и изданные отдельной книгой в 2002 году, а также две ранние работы, посвященные литургической поэзии, – «Тебе поем» (опубликована в 1992 году, в 2001 году вышла под названием «Господу помолимся») и «Средневековые латинские гимны» (публикуется впервые). Георгий Чистяков (1953–2007) родился в Москве в профессорской семье. Его отец – Петр Георгиевич Чистяков – был военным инженером, полковником, заведующим кафедрой высшей математики Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, мать – Ольга Николаевна Чистякова (урожд. Ворогушина) – ботаником, доцентом кафедры высших растений Биологического факультета МГУ. Однако любовь к филологии он унаследовал не от них, а от своей бабушки – Варвары Виссарионовны Ворогушиной (урожд. Ламзиной), закончившей Историко-филологический факультет Московских высших женских курсов.
В 1975 году Г. П. Чистяков закончил кафедру истории древнего мира Исторического факультета МГУ, на год раньше женился. В 1984 году защитил диссертацию «Павсаний как исторический источник», полный текст которой войдет в том его научных трудов. В разное время Георгий Петрович читал курсы по истории культуры в МГУ, в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), в Московском физико-техническом институте (МФТИ), проводил занятия латынью и греческим в Институте иностранных языков (совр. МГЛУ).
В юности Георгий Чистяков – во многом благодаря бабушке – пережил религиозное обращение, что повлияло и на его увлечение церковной историей, и на последующий выбор своего – священнического – пути. С 1992 года он проповедовал в церкви свв. Космы и Дамиана в Шубине, еще будучи мирянином, в декабре 1992 года был рукоположен в диаконы, в ноябре 1993 года – в священники Русской православной церкви. С 1994 года, не прекращая своего служения в Космодемьянской церкви, Георгий Петрович стал настоятелем Покровского храма при Республиканской детской клинической больнице, а также одним из попечителей фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями.
С 1994 до 2000 года Георгий Чистяков был редактором газеты «Русская мысль». Большая часть опубликованных за это время эссе и статей вошла в третий том настоящего издания. Параллельно с работой в светских вузах и пасторской практикой Г. П. Чистяков читал ряд курсов по Новому Завету в конфессиональных учебных заведениях – в Православном университете Иоанна Богослова, в Общедоступном православном университете, основанном прот. Александром Менем, в Институте философии, теологии и истории св. Фомы. Эти лекции составили основу двух книг – «Над строками Нового Завета» (1999), «Свет во тьме светит. Размышления о Евангелии от Иоанна» (2001). Лекции, прочитанные в Московской консерватории, опубликованы во втором томе настоящего издания.
Самой первой была написана и опубликована книга Георгия Чистякова «“Тебе поем”… Молитвенная поэзия» (1992), посвященная византийской гимнографии. Научная ценность ее бесспорна. И если сам Георгий Петрович не раз говорил, что в области Нового Завета не открыл ничего нового, то в области античной и византийской поэзии он считал себя настоящим специалистом. Поэзия занимала в жизни священника Георгия Чистякова особое место. Но издание его поэтических текстов – дело будущего.
Петр Георгиевич Чистяков, историк-архивист, кандидат исторических наук, доцент Учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета
Москва, июнь 2015 года
Спасибо большое!!!