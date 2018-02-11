Существует два распространенных учения о происхождении человечества. Согласно первому, мы были сотворены непосредственно Богом, нашим Создателем, по образу Его, о чем повествует первая глава Книги Бытия. Согласно второму, человек произошел от животного в результате длительной последовательности эволюционных изменении . Если второе учение верно, то логически следует, что при изучении свидетельств все более отдаленного прошлого мы должны видеть все более примитивного человека. Иными словами, если мы эволюционировали из животных, то чем глубже мы заглядываем в прошлое, тем примитивнее должны быть изделия рук человеческих. Но о чем на самом деле свидетельствуют открытия ученых?

Судя по всему, вовсе не об этом. За исключением разве что удивительных достижений прошлого столетия, чем дальше мы смотрим в прошлое, тем более высокий уровень науки и техники виден в человеческих артефактах. Если человек произошел от животного, то почему это постепенное развитие не отражается в артефактах? Как объяснить, что следы древней человеческой культуры, такие как электрические батареи, сложные механические вычислительные устроийства, обработанные на станках камни и другие предметы, указывают на высокий уровень технического развития даже в далеком прошлом? Какое объяснение соответствует имеющимся данным? В эту тайну нужно проникнуть – поэтому мы и назвали книгу «Загадка древнего человека».

Дональд Читтик - Загадка древнего человека - Передовые технологии древних цивилизаций

Симферополь.: ДИАЙПИ, 2011. – 240 с.

ISBN 978-966-491-254-6

Дональд Читтик - Загадка древнего человека - Передовые технологии древних цивилизаций - Содержание Предисловие Глава 1. Неуместные артефакты

Глава 2. Начиная с библейской картины

Глава 3. Обзор библейской картины

Глава 4. Допотопные технологии

Глава 5. Первопроходцы после Потопа

Глава 6. Проблема ледникового периода

Глава 7. Древние оптические технологии

Глава 8. Техника после Потопа

Глава 9. Египетские технологии

Глава 10. Логистика строительства

Глава 11. Загадки мегалитов

Глава 12. Пещерный человек

Глава 13. Происхождение «рас»

Глава 14. Наска

Глава 15. Инки

Глава 16. Майя

Глава 17. Повторяющаяся тема Приложение А. Предубеждения, наука и религия

Приложение Б. Материалистическая картина

Избранная библиография