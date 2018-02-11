Читтик - Загадка древнего человека - Передовые технологии древних цивилизаций
Существует два распространенных учения о происхождении человечества. Согласно первому, мы были сотворены непосредственно Богом, нашим Создателем, по образу Его, о чем повествует первая глава Книги Бытия. Согласно второму, человек произошел от животного в результате длительной последовательности эволюционных изменении . Если второе учение верно, то логически следует, что при изучении свидетельств все более отдаленного прошлого мы должны видеть все более примитивного человека. Иными словами, если мы эволюционировали из животных, то чем глубже мы заглядываем в прошлое, тем примитивнее должны быть изделия рук человеческих. Но о чем на самом деле свидетельствуют открытия ученых?
Судя по всему, вовсе не об этом. За исключением разве что удивительных достижений прошлого столетия, чем дальше мы смотрим в прошлое, тем более высокий уровень науки и техники виден в человеческих артефактах. Если человек произошел от животного, то почему это постепенное развитие не отражается в артефактах? Как объяснить, что следы древней человеческой культуры, такие как электрические батареи, сложные механические вычислительные устроийства, обработанные на станках камни и другие предметы, указывают на высокий уровень технического развития даже в далеком прошлом? Какое объяснение соответствует имеющимся данным? В эту тайну нужно проникнуть – поэтому мы и назвали книгу «Загадка древнего человека».
Дональд Читтик - Загадка древнего человека - Передовые технологии древних цивилизаций
Симферополь.: ДИАЙПИ, 2011. – 240 с.
ISBN 978-966-491-254-6
ISBN 978-966-491-254-6
Дональд Читтик - Загадка древнего человека - Передовые технологии древних цивилизаций - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Неуместные артефакты
- Глава 2. Начиная с библейской картины
- Глава 3. Обзор библейской картины
- Глава 4. Допотопные технологии
- Глава 5. Первопроходцы после Потопа
- Глава 6. Проблема ледникового периода
- Глава 7. Древние оптические технологии
- Глава 8. Техника после Потопа
- Глава 9. Египетские технологии
- Глава 10. Логистика строительства
- Глава 11. Загадки мегалитов
- Глава 12. Пещерный человек
- Глава 13. Происхождение «рас»
- Глава 14. Наска
- Глава 15. Инки
- Глава 16. Майя
- Глава 17. Повторяющаяся тема
Приложение А. Предубеждения, наука и религия
Приложение Б. Материалистическая картина
Избранная библиография
Приложение Б. Материалистическая картина
Избранная библиография
Дональд Читтик - Загадка древнего человека - Передовые технологии древних цивилизаций - Неуместные артефакты
Как уже упоминалось в Предисловии, существует два противоположных взгляда на происхождение человечества. Согласно первому, мы были непосредственным образом созданы по образу Бога, нашего Творца, как написано в первой главе Книги Бытия. Согласно второму, человек произошел от животных в результате длительной последовательности эволюционных изменений. Здесь будет полезно объяснить четыре термина, использующиеся в этой и последующих главах. Как упоминалось в Предисловии, эволюционизм – это вера в то, что живые организмы появились в результате материалистического процесса под названием «эволюция». Креационизм – это вера в то, что живые организмы были непосредственным образом сотворены. Таким образом, эволюция означает материалистический процесс, эволюционизм означает веру в то, что этот материалистический процесс происходил. Сотворение означает непосредственные деяния Творца, а креационизм означает веру в то, что Сотворение было.
Однако наблюдается явное отсутствие убедительных свидетельств в пользу эволюции человека. Об отсутствии доказательств, необходимых для обоснования идеи эволюции человека, рассказывается в Приложениях. Помимо отсутствия ископаемых и биохимических свидетельств эволюции человека, о чем идет речь в Приложении Б, эволюционизм сталкивается с еще одной неприятной проблемой , имеющей отношение к научным свидетельствам. Это проблема человеческих артефактов. Люди оставляют свидетельства своего присутствия и деятельности в виде артефактов. Из артефактов мы получаем полезную информацию о древнем человеке и его жизнедеятельности. Однако такие артефакты представляют очень серьезную проблему для эволюционной идеи о развитии человека от животных по возрастающей . Если эволюционизм верен и человек действительно произошел от животного, то это должно отражаться в человеческих артефактах. Чем древнее артефакты, тем примитивнее они должны быть. На самом же деле свидетельства указывают на совершенно иную картину. Следы древних культур настолько сильно расходятся с эволюционной картиной происхождения человека, что для их описания был придуман специальный термин – «неуместные артефакты» (англ. out-of-place artifacts, сокращенно ooparts).
Дякую!
спасибо