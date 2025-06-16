Чіучі - Сартор - Біблійні рецепти
Я беруся представити вам цей твір, присвячений рецептам із Біблії, з подвійним внутрішнім відчуттям: з одного боку, відчуваю природний страх, з іншого - я сповнений ентузіязмом. Той факт, що Книга книг може розглядати щось на зразок меню праотців, є нормальним явищем і водночас чимось надзвичайним. Це дає змогу нам з історичної перспективи, а також з етичної і навіть есхатологічної спостерігати за кухнею. Дуже хотілося б, щоб кожен ставився до приготування страв не лише як до набору певних продуктів. Бо нема сумніву в тому, що в основі - два неодмінні елементи: гарні основні продукти, дари, які нам дає природа, та краса, з якою людина відчуває себе ближчою до Бога. Вони є двома нероздільними аспектами. Добрий кухар поважає природу і застосовує певну техніку приготування, набуті знання і власну інтуїцію не лише для того, щоби зробити життя здоровішим і приємнішим, але також для того, аби щоденно дякувати за час, який нам відведено. І наостанок- ще одне міркування: хто б не розгорнув цей путівник, зможе переконатися, що кухня розвивається разом із людством. Приготування їжі, враховуючи вибір складників, є братерськими жестом, а отже, і релігійним.
Чіучі Андреа, Сартор Паоло - Біблійні рецепти
На учті в Авраама. пер. з італ. Т. Курилець. - Львів : Свічадо, 2013. - 176 с.
ISBN 978-966-395-669-5
Чіучі Андреа, Сартор Паоло - Біблійні рецепти - Зміст
1 За столом зі Старозавітними Патріярхами
- Пустельний хліб
- Білий дріжджовий хліб
- Хліб і вино зі спеціями
2. Телятко для гостей
- Гуляш із телятини, з майораном і гарбузом
- Тушкована яловичина з оливками
3. Юшка первородства
- Суп зі сочевиці
- Плов зі сочевицею і ячмінним пшоном
- Суп із квасолі й пшона
4. Найкраще зі землі
- Мигдальні солодощі Юди
- Компот із родзинок і фісташок
- За столом з Мойсеєм
5. ‘каструля сліз за втраченим
- Тушкована курка зі зернобобовими
- Печена цибуля
- Яловичина з цибулею
6. їяжу, яку треба спожити похапцем
- Ягня на грилі
- Ягня на шампурах (шашлик з ягнятини)
- Гіркі трави і фісташки
- Неквасний (прісний) хліб
- Пиріг із коржів неквасного хліба
7. У пустелі не вмирають із голоду
- Перепілка, запечена по-пустельному
- Солодкий хліб із манною
- Прісні коржі для обряду свячення у Старому Завіті
- За столом із Давидом
8. Земля семи прянощів
- Перепілки, фаршировані багатством землі обітованої
- Пшеничні солодощі з ароматами землі обітованої
- Тушковані фіги (інжир, смокви)
- Смажена, солодка рікота
- Рікота
- Ароматизоване молоко
9. Ангельська вечеря
- Варене козеня
- Тушкована баранина зі сочевицею
- Козяче (бараняче) каре з ароматом лаврового листа
- Йогурт із медом
10. Фіікмім Фадьдо
11. Пікнік Давида
- Коржики з фігами
- Булґур у салаті
- Хрусти ганьби
11. Велич Сололіона
- Гусячий сюпрем (supreme ) зі савойською капустою
- Оленина з яблуками
- Цесарка зі спеціями
- Грінки зі za'atar
- На вечері з Біблією: готуємо запрошення
- IV За столом з Іллею
12. Хліб, вкрадеміїй у вдовсь
- Перепічка зі Сарепти
- Перепічка (чебуреки) з м’ясом і зеленню
13. Отруєна посудина
- Крем-суп із гарбуза
- Випічка зі сухими фігами і мигдалем
14. Яйца з покинений гнізд
- Huevos haminados (яйця, зварені за сефардійським рецептом)
- Омлет зі зеленою цибулею
- Варене м’ясо різних сортів за Божим рецептом
15. Македонія (фрукіповий салат) Йаіла
- Македонія у мирний час
- Салат з ячменю і фруктів
- Салат зі зелені з йогуртом
- За столом із Повією
16. Тушкование м ясо, яке приготувала теща
- Тушкована баранина
- Хрусти ганьби
17. Дієта закоханого
- Гранатовий сік
- Печиво з родзинками
- VЗа столом з Ісусом
18. У кухні з Марією
- М*ясо під сіллю
- Природні дріжджі
19. Ісус смажить рибу на грилі Озерна риба на грилі
- Форель із корицею
- Окунь із цибулею
20. Хліб і вино на завершення
- Ячмінний хліб
- Ароматизоване біле вино
- Солодке вино
Подяка
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