Я беруся представити вам цей твір, присвячений рецептам із Біблії, з подвійним внутрішнім відчуттям: з одного боку, відчуваю природний страх, з іншого - я сповнений ентузіязмом. Той факт, що Книга книг може розглядати щось на зразок меню праотців, є нормальним явищем і водночас чимось надзвичайним. Це дає змогу нам з історичної перспективи, а також з етичної і навіть есхатологічної спостерігати за кухнею. Дуже хотілося б, щоб кожен ставився до приготування страв не лише як до набору певних продуктів. Бо нема сумніву в тому, що в основі - два неодмінні елементи: гарні основні продукти, дари, які нам дає природа, та краса, з якою людина відчуває себе ближчою до Бога. Вони є двома нероздільними аспектами. Добрий кухар поважає природу і застосовує певну техніку приготування, набуті знання і власну інтуїцію не лише для того, щоби зробити життя здоровішим і приємнішим, але також для того, аби щоденно дякувати за час, який нам відведено. І наостанок- ще одне міркування: хто б не розгорнув цей путівник, зможе переконатися, що кухня розвивається разом із людством. Приготування їжі, враховуючи вибір складників, є братерськими жестом, а отже, і релігійним.

Чіучі Андреа, Сартор Паоло - Біблійні рецепти

На учті в Авраама. пер. з італ. Т. Курилець. - Львів : Свічадо, 2013. - 176 с.

ISBN 978-966-395-669-5

Чіучі Андреа, Сартор Паоло - Біблійні рецепти - Зміст

1 За столом зі Старозавітними Патріярхами

Пустельний хліб

Білий дріжджовий хліб

Хліб і вино зі спеціями

2. Телятко для гостей

Гуляш із телятини, з майораном і гарбузом

Тушкована яловичина з оливками

3. Юшка первородства

Суп зі сочевиці

Плов зі сочевицею і ячмінним пшоном

Суп із квасолі й пшона

4. Найкраще зі землі

Мигдальні солодощі Юди

Компот із родзинок і фісташок

За столом з Мойсеєм

5. ‘каструля сліз за втраченим

Тушкована курка зі зернобобовими

Печена цибуля

Яловичина з цибулею

6. їяжу, яку треба спожити похапцем

Ягня на грилі

Ягня на шампурах (шашлик з ягнятини)

Гіркі трави і фісташки

Неквасний (прісний) хліб

Пиріг із коржів неквасного хліба

7. У пустелі не вмирають із голоду

Перепілка, запечена по-пустельному

Солодкий хліб із манною

Прісні коржі для обряду свячення у Старому Завіті

За столом із Давидом

8. Земля семи прянощів

Перепілки, фаршировані багатством землі обітованої

Пшеничні солодощі з ароматами землі обітованої

Тушковані фіги (інжир, смокви)

Смажена, солодка рікота

Рікота

Ароматизоване молоко

9. Ангельська вечеря

Варене козеня

Тушкована баранина зі сочевицею

Козяче (бараняче) каре з ароматом лаврового листа

Йогурт із медом

10. Фіікмім Фадьдо

11. Пікнік Давида

Коржики з фігами

Булґур у салаті

Хрусти ганьби

11. Велич Сололіона

Гусячий сюпрем (supreme ) зі савойською капустою

Оленина з яблуками

Цесарка зі спеціями

Грінки зі za'atar

На вечері з Біблією: готуємо запрошення

IV За столом з Іллею

12. Хліб, вкрадеміїй у вдовсь

Перепічка зі Сарепти

Перепічка (чебуреки) з м’ясом і зеленню

13. Отруєна посудина

Крем-суп із гарбуза

Випічка зі сухими фігами і мигдалем

14. Яйца з покинений гнізд

Huevos haminados (яйця, зварені за сефардійським рецептом)

Омлет зі зеленою цибулею

Варене м’ясо різних сортів за Божим рецептом

15. Македонія (фрукіповий салат) Йаіла

Македонія у мирний час

Салат з ячменю і фруктів

Салат зі зелені з йогуртом

За столом із Повією

16. Тушкование м ясо, яке приготувала теща

Тушкована баранина

Хрусти ганьби

17. Дієта закоханого

Гранатовий сік

Печиво з родзинками

VЗа столом з Ісусом

18. У кухні з Марією

М*ясо під сіллю

Природні дріжджі

19. Ісус смажить рибу на грилі Озерна риба на грилі

Форель із корицею

Окунь із цибулею

20. Хліб і вино на завершення

Ячмінний хліб

Ароматизоване біле вино

Солодке вино

Подяка