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Чіучі - Сартор - Біблійні рецепти

Чіучі Андреа, Сартор Паоло - Біблійні рецепти
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Archaeology, Theology, History, Cultural Studies Art, Health
Я беруся представити вам цей твір, присвячений рецептам із Біблії, з подвійним внутрішнім відчуттям: з одного боку, відчуваю природний страх, з іншого - я сповнений ентузіязмом. Той факт, що Книга книг може розглядати щось на зразок меню праотців, є нормальним явищем і водночас чимось надзвичайним. Це дає змогу нам з історичної перспективи, а також з етичної і навіть есхатологічної спостерігати за кухнею. Дуже хотілося б, щоб кожен ставився до приготування страв не лише як до набору певних продуктів. Бо нема сумніву в тому, що в основі - два неодмінні елементи: гарні основні продукти, дари, які нам дає природа, та краса, з якою людина відчуває себе ближчою до Бога. Вони є двома нероздільними аспектами. Добрий кухар поважає природу і застосовує певну техніку приготування, набуті знання і власну інтуїцію не лише для того, щоби зробити життя здоровішим і приємнішим, але також для того, аби щоденно дякувати за час, який нам відведено. І наостанок- ще одне міркування: хто б не розгорнув цей путівник, зможе переконатися, що кухня розвивається разом із людством. Приготування їжі, враховуючи вибір складників, є братерськими жестом, а отже, і релігійним.

Чіучі Андреа, Сартор Паоло - Біблійні рецепти

На учті в Авраама. пер. з італ. Т. Курилець. - Львів : Свічадо, 2013. - 176 с.
ISBN 978-966-395-669-5

Чіучі Андреа, Сартор Паоло - Біблійні рецепти - Зміст

1 За столом зі Старозавітними Патріярхами
  • Пустельний хліб
  • Білий дріжджовий хліб
  • Хліб і вино зі спеціями
2. Телятко для гостей
  • Гуляш із телятини, з майораном і гарбузом
  • Тушкована яловичина з оливками
3. Юшка первородства
  • Суп зі сочевиці
  • Плов зі сочевицею і ячмінним пшоном
  • Суп із квасолі й пшона
4. Найкраще зі землі
  • Мигдальні солодощі Юди
  • Компот із родзинок і фісташок
  • За столом з Мойсеєм
5. ‘каструля сліз за втраченим
  • Тушкована курка зі зернобобовими
  • Печена цибуля
  • Яловичина з цибулею
6. їяжу, яку треба спожити похапцем
  • Ягня на грилі
  • Ягня на шампурах (шашлик з ягнятини)
  • Гіркі трави і фісташки
  • Неквасний (прісний) хліб
  • Пиріг із коржів неквасного хліба
7. У пустелі не вмирають із голоду
  • Перепілка, запечена по-пустельному
  • Солодкий хліб із манною
  • Прісні коржі для обряду свячення у Старому Завіті
  • За столом із Давидом
8. Земля семи прянощів
  • Перепілки, фаршировані багатством землі обітованої
  • Пшеничні солодощі з ароматами землі обітованої
  • Тушковані фіги (інжир, смокви)
  • Смажена, солодка рікота
  • Рікота
  • Ароматизоване молоко
9. Ангельська вечеря
  • Варене козеня
  • Тушкована баранина зі сочевицею
  • Козяче (бараняче) каре з ароматом лаврового листа
  • Йогурт із медом
10. Фіікмім Фадьдо
11. Пікнік Давида
  • Коржики з фігами
  • Булґур у салаті
  • Хрусти ганьби
11. Велич Сололіона
  • Гусячий сюпрем (supreme ) зі савойською капустою
  • Оленина з яблуками
  • Цесарка зі спеціями
  • Грінки зі za'atar
  • На вечері з Біблією: готуємо запрошення
  • IV За столом з Іллею
12. Хліб, вкрадеміїй у вдовсь
  • Перепічка зі Сарепти
  • Перепічка (чебуреки) з м’ясом і зеленню
13. Отруєна посудина
  • Крем-суп із гарбуза
  • Випічка зі сухими фігами і мигдалем
14. Яйца з покинений гнізд
  • Huevos haminados (яйця, зварені за сефардійським рецептом)
  • Омлет зі зеленою цибулею
  • Варене м’ясо різних сортів за Божим рецептом
15. Македонія (фрукіповий салат) Йаіла
  • Македонія у мирний час
  • Салат з ячменю і фруктів
  • Салат зі зелені з йогуртом
  • За столом із Повією
16. Тушкование м ясо, яке приготувала теща
  • Тушкована баранина
  • Хрусти ганьби
17. Дієта закоханого
  • Гранатовий сік
  • Печиво з родзинками
  • VЗа столом з Ісусом
18. У кухні з Марією
  • М*ясо під сіллю
  • Природні дріжджі
19. Ісус смажить рибу на грилі Озерна риба на грилі
  • Форель із корицею
  • Окунь із цибулею
20. Хліб і вино на завершення
  • Ячмінний хліб
  • Ароматизоване біле вино
  • Солодке вино
Подяка
Views 200
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (3)

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