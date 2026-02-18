Чмеленко - Шумерские мифы

Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

Перед вами книга о «колыбели человечества». Юлия Чмеленко раскрывает перед читателем сложную и захватывающую систему верований древних шумеров. Вы узнаете, как в пыльных глиняных табличках за четыре тысячи лет до нашей эры были записаны истории, которые мы до сих пор узнаем в библейских сюжетах: о сотворении человека, о потерянном рае и о великом наводнении, изменившем мир.

Это не просто пересказ легенд, а попытка понять логику людей, живших в долине Тигра и Евфрата. Как они представляли себе богов? Почему их божества были столь человечны в своих капризах и страстях? Книга станет незаменимым проводником в мир Энки, Энлиля и Инанны для всех, кто хочет прикоснуться к истокам человеческой мысли.

Юлия Чмеленко - Шумерские мифы. От Всемирного потопа и эпоса о Гильгамеше до бога Энки и птицы Анзуд

(Мифы от и до)

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 208 с. : ил.

ISBN 978-5-00195-776-8

Юлия Чмеленко - Шумерские мифы. От Всемирного потопа и эпоса о Гильгамеше до бога Энки и птицы Анзуд - Содержание

От автора

Введение

  • Глава 1. Мир глазами жителей Двуречья

  • Глава 2. Обитатели подземного мира

  • Глава 3. Добрые духи и герои

  • Глава 4. В гости к шумерским богам

Заключение

  • Хронология и периодизация

  • Тексты Эдубы

  • Ремесло бога Энки

  • Шумерские притчи, пословицы и поговорки

Библиография

Глоссарий

Алфавитный указатель

Источники иллюстраций

