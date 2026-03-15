Чосенко - Учение о целомудрии

Чосенко - Учение о целомудрии
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ethics, Pastoral Care Counseling

Брошюра «Учение о целомудрии (софронология)» Василия Чосенко представляет собой краткое, но емкое теологическое и этическое исследование нравственной чистоты. Автор вводит термин «софронология» (от греч. sophrosyne — здравомыслие, умеренность, целомудрие) для обозначения дисциплины, изучающей сохранение духовной и физической непорочности.

Работа строится на библейских принципах и рассматривает целомудрие не просто как отсутствие половых связей, а как целостность мудрости, чистоту совести и моральное достоинство. Чосенко подчеркивает, что в эпоху «открытого растления» сохранение целомудрия становится одним из ключевых условий обретения христианской святости и защиты личности от деградации.

Василий Чосенко - Учение о целомудрии (софронология)

Публикация автора. — 36 с.

Василий Чосенко - Учение о целомудрии - Содержание

  • Многогранность понятия: Целомудрие включает стыдливость, моральное достоинство и физическую непорочность. Это неразрывное единство нравов и действий.

  • Антропологический масштаб: Вопрос чистоты касается не только тела, но неразрывно связан с состоянием души и человеческого духа.

  • Градация падения: Детальный разбор форм отступления от чистоты — от блуда (заблуждения) и нечистоты до пагубных страстей и идолопоклонства (как высшей степени мерзости).

  • Самоориентация: Акцент на важности духовно-нравственного воспитания и сознательного выбора «здорового образа жизни» как защиты от аномалий.

Views 49
Added 15.03.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books