Что Библия говорит… служителю

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Что Библия говорит… служителю – Настольная книга служителя

Chattanooga, TN: Leadership Ministries Worldwide, 1998. - Alpha-Omega Ministries, Inc. – 401 с.

ISBN 0-945863-33-0

Что Библия говорит… служителю – Содержание

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПЯТЬ АСПЕКТОВ ЦЕЛИ МИССИИ LEADERSHIP MINISTRIES WORLDWIDE

ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ

  • I. ВЫ ПРИЗВАНЫ БЫТЬ СЛУЖИТЕЛЕМ

  • II. КАКОВА ВАША ЦЕЛЬ КАК СЛУЖИТЕЛЯ

  • III. КАКОВО ВАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КАК СЛУЖИТЕЛЯ

  • IV. В ЧЁМ ИСТОЧНИК ВАШЕЙ СИЛЫ

  • V . ЧТО ПОРУЧЕНО ВАМ КАК СЛУЖИТЕЛЮ

  • VI. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВАШЕ СЛОВО — ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

    • А . Вы и ваше слово

    • Б. Ваша проповедь и учение

  • VII.КАК ВЫ, СЛУЖИТЕЛЬ, ОБЯЗАНЫ ОТНОСИТЬСЯ К ЛЖЕУЧЕНИЮ

    • А . Ваше отношение к лжеучителям, или еретикам

    • Б. Ваше отношение к иным евангелиям

    • В. Ваше отношение к лжеучению

ВАША ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНОЕ ХОЖДЕНИЕ

  • VIII. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВАШЕ, КАК СЛУЖИТЕЛЯ, ПОВСЕДНЕВНОЕ ХОЖДЕНИЕ

    • А . Вы и Христос

    • Б. Вы и Писание

    • В. Вы и молитва

  • IX. КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВАШИ, КАК СЛУЖИТЕЛЯ, ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВЕДЕНИЕ

    • А . Вы, ваши тело и разум

    • Б. Вы и ваше поведение

    • В. Ваше отношение к денежной помощи

  • Х . КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВАШИ, КАК СЛУЖИТЕЛЯ, ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ

    • А . Вы и ваша семья

    • Б. Вы и другие служители

    • В. Ваше отношение к противникам, критикам и преследователям

    • Г . Ваше отношение к другим верующим

    • Е. Ваше отношение к неверующим

  • XI. КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СТРАДАНИЮ

  • XII. КАКОЙ БУДЕТ ВАША СМЕРТЬ И КАКАЯ ВАС ЖДЁТ НАГРАДА

УКАЗАТЕЛИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ИНДЕКС БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

