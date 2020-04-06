Чудакова - О закатном романе Михаила Булгакова

В неоконченном романе «Записки покойника» Булгаков рассказывает (довольно близко к реальным обстоятельствам) историю писания и печатания своего первого романа — «Белая гвардия».

А затем в рукописи «Записок покойника» появляются такие слова: «Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело...» И тут же объявлено о главном препятствии: «...В том-то вся и соль, что я решительно не знал, о чем этот второй роман должен был быть? Что поведать человечеству? Вот в чем беда».

Чудакова Мариэтта Омаровна - О «закатном романе» Михаила Булгакова

История создания и первой публикации романа «Мастер и Маргарита»

Москва : Эксмо, 2019. — 120 с.

ISBN 978-5-699-96576-2

Чудакова Мариэтта Омаровна - О «закатном романе» Михаила Булгакова - Содержание

I. «Мастер и Маргарита» до Мастера и Маргариты

II. Перемена замысла: новые герои входят в роман

III. «Сатана там правит бал»

IV. Связи с русс кой и мировой литературой

V. Первая публикация романа

VI. «Мастер и Маргарита» глазами читателя ХХI века

VII. Нехорошая лестница

Чудакова Мариэтта Омаровна - О «закатном романе» Михаила Булгакова - Мастер и Маргарита

Смысл этого обращенного к себе вопроса многосоставен и близок к поискам квадратуры круга — автор ищет тему, безусловно для него самого важную, а в то же время способную преодолеть цензурные преграды... К тому времени, как пишутся эти строки, автор уже прекрасно знает, «о чем» этот второй роман: не более и не менее, как о Боге и о Дьяволе В конце тетради с обрывками первой редакции романа (о ситуации возникновения обрывков — далее) — страницы под названием «Материал». Среди них — специальные листы, так и озаглавленные: «О Боге» и «О Дьяволе». Если иметь в виду, что авторская работа в этой тетради идет в 1928 году, на одиннадцатом году советской власти, то вполне можно понять тон разговора Воланда с извлеченным им из клиники Стравинского Мастером о его романе:

— О чем роман?

— Роман о Понтии Пилате.