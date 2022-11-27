Чуков - Мессианские представления по таргуму Ионафана

Редкое издание по библеистике

Задачею настоящего исследования служит установление и выяснение того представления Мессии, какое заключается в халдейском перифразе исторических и пророческих книг Ветхого Завета, известном под именем таргума Ионафана, сына Узиэлова. Так как мессианское представление таргумиста во всех частностях с большею ясностью выступает при сравнении с первоисточным мессианским представлением, содержащимся в библейских книгах Ветхого Завета, то автор сравнивает его с этим библейским изображением Мессии. Таким образом чрез сравнение обоих изображений выясняется их сходство и различие. Чтобы показать, насколько верно и близко к истине мессианское представление таргумиста, в исследовании дается и действительный образ исторически явившегося Мессии, как он изображен в книгах Нового Завета. Так как таргумическое представление Мессии, часто отличаясь от библейского, само но себе по местам недостаточно ясно, то для уяснения таких мест автор приводит и образ представления Мессии современными Христу иудеями в том виде, как этот образ отмечен в евангелиях. Изображение этого представления имеет и другую цель. Таргумы, как переводы и толкования библейского текста, сопровождали собою чтение отделов из Закона и пророков в субботних собраниях иудеев в синагогах (Лк. 4,21; Деян. 13,15). Поэтому мессианские представления, содержащиеся в таргуме, могут служить показанием мессианского представления всех иудеев той эпохи, к какой принадлежит автор таргума. Отсюда ясна необходимость определения времени происхождения таргума. Этот вопрос исследуется в первой главе. Но так как точное определение времени происхождения таргума, заключающего в себе наряду с местами древнего происхождения и позднейшие вставки, возможно лишь приблизительно, вопрос же о принадлежности всего таргума Ионафану, жившему около первой половины I столетия по Р. Хр., является спорным, а между тем определение мессианского представления, содержащегося в таргуме, получает все свое значение только тогда, когда будет доказано, что это представление принадлежит определенной эпохе, то сравнение мессианского представления таргумиста с мессианским представлением современных Христу иудеев, в случае их сходства, получает значение доказательства принадлежности, если не всего таргума, то мессианских мест его - эпохе, современной Христу.

Все исследование состоит из пяти глав. Первая глава заключает исследование о происхождении и характере таргумов вообще и таргума Ионафана в частности. Вторая глава содержит изложение таргумического взгляда на время явления Мессии сравнительно с библейским представлением об этом. Третья глава таким же образом излагает представление о лице Мессии - относительно его происхождения, внутренних достоинств и отношения к Богу. Четвертая глава излагает представление о деле Мессии: причины и цели пришествия Мессии, образ явления и место деятельности его и разные стороны служения его как учителя, ходатая пред Богом и правителя. Пятая глава излагает - в соответствии с библейским - таргумическое представление с царстве Мессии: об обстоятельствах его наступления, его продолжительности и общем его характере.

Протоиерей Н. К. Чуков - Мессианские представления иудеев по таргуму Ионафана, сына Узиелова

Ленинград, 1926. - 301 с.

Протоиерей Н. К. Чуков - Мессианские представления иудеев по таргуму Ионафана, сына Узиелова - Содержание

Введение. Задача, метод и содержание исследования. Источники и пособия

Глава первая. Таргумы, их происхождение и характер. Таргум Ионафана; личность автора, принадлежность ему таргума на пророков и значение таргума

Глава вторая. Время явления Мессии

Глава третья. Личность Мессии

Глава четвертая. Дело Мессии

Глава пятая. Царство Мессии

Тезисы, содержащиеся в исследовании

Указатель содержащихся в сочинении мест из таргума Ионафана, с переводом их на русский

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