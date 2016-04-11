Статьи, в которых рассказывается о том, как где-то прекрасно живется, мне кажутся депрессивными: «где-то прекрасно» означает, что у нас — хуже.

А статьи о том, какие катастрофы могут постигнуть человечество уже в самом ближайшем будущем, с моей точки зрения, ничего кроме оптимизма вызывать не должны: ведь еще пока живем!

Несмотря на вулканы, астероиды и термоядерные заряды. И у нас есть какое-то время в запасе. Время, которое мы проведем с пользой.



Чумаков Валерий Юрьевич - Конец света: прогнозы и сценарии