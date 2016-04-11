Чумаков - Конец света
Статьи, в которых рассказывается о том, как где-то прекрасно живется, мне кажутся депрессивными: «где-то прекрасно» означает, что у нас — хуже.
А статьи о том, какие катастрофы могут постигнуть человечество уже в самом ближайшем будущем, с моей точки зрения, ничего кроме оптимизма вызывать не должны: ведь еще пока живем!
Несмотря на вулканы, астероиды и термоядерные заряды. И у нас есть какое-то время в запасе. Время, которое мы проведем с пользой.
Чумаков Валерий Юрьевич - Конец света: прогнозы и сценарии
М.: ЭН АС, 2010. — 208 с. — (Путь к Армагеддону)
ISBN 978-5-93196-953-4
ISBN 978-5-93196-953-4
Чумаков Валерий Юрьевич - Конец света: прогнозы и сценарии - Содержание
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Объяснение от автора
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Предисловие
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Глобальное потепление
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Озоновые дыры
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Новый ледниковый период
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Вечная зима
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Большой Бульк
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Литосферный сдвиг
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Бомбардировка из космоса
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Гибель Солнца
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Солнечная активность
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Вспышка сверхновой
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Гамма-всплеск
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Ослабление магнитного поля
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Облако хаоса
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Комета Нострадамуса
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Глобальная пандемия
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Биооружие
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Неотерроризм
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Ядерная дубина
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Смертоносное любопытство
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Размножение нанороботов
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Технологическая сингулярность
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Нереальная реальность
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В лапах вероятностей
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Большой Разрыв
Чумаков Валерий Юрьевич - Конец света: прогнозы и сценарии - Глобальное потепление
Слово катастрофа имеет культурные корни, точнее, даже театральные: в древнегреческом театре этим термином, который переводится как «переворот», обозначали развязку драмы, финал всего представления. Может быть, поэтому рассказ о грядущих катаклизмах всегда подразумевает некую театральность, гиперболу, сгущение красок. Вот и в истории с глобальным потеплением все так насгущали, что больше уж и некуда. Проблема глобального потепления — пожалуй, одна из самых известных мировых проблем. О ней знают все.
Впервые о парниковом эффекте миру поведал в 1962 году советский климатолог, член-корреспондент АН СССР Михаил Иванович Будыко. Он предположил, что виновником постепенного повышения температуры, которое сопровождало человечество на протяжении всего XX века, было сжигание различных видов органического топлива, масштабы которого постоянно увеличивались.
Будыко сравнил содержащийся в атмосфере углекислый газ (СО2) со стеклами в теплице: подобно им, этот газ свободно пропускает солнечный свет. Волны света, ударяясь о поверхность Земли, теряют энергию и переходят из светового в тепловой, инфракрасный диапазон, для которого СО2, уже не так замечательно прозрачен. То есть свет он к нам пропускает, а порождаемое им тепло обратно в космос не отдает. И чем выше концентрация углекислого газа в атмосфере (чем толще стекла в теплице), тем выше будет температура на поверхности планеты.
Впервые о парниковом эффекте миру поведал в 1962 году советский климатолог, член-корреспондент АН СССР Михаил Иванович Будыко. Он предположил, что виновником постепенного повышения температуры, которое сопровождало человечество на протяжении всего XX века, было сжигание различных видов органического топлива, масштабы которого постоянно увеличивались.
Будыко сравнил содержащийся в атмосфере углекислый газ (СО2) со стеклами в теплице: подобно им, этот газ свободно пропускает солнечный свет. Волны света, ударяясь о поверхность Земли, теряют энергию и переходят из светового в тепловой, инфракрасный диапазон, для которого СО2, уже не так замечательно прозрачен. То есть свет он к нам пропускает, а порождаемое им тепло обратно в космос не отдает. И чем выше концентрация углекислого газа в атмосфере (чем толще стекла в теплице), тем выше будет температура на поверхности планеты.
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