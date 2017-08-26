Соловецкое восстание вызывало интерес исследователей на протяжении XVIII–XX вв. в основном в связи с более общей проблемой исследования истории старообрядчества. Закономерно, что различные взгляды на восстание сформировались уже вскоре после разгрома обители. Серьезный вклад в становление старообрядческой концепции соловецких событий внес вышедший из монастыря дьякон Игнатий.

Судя по всему, в старообрядческой среде были широко распространены не только сочинения соловецких авторов, но и устные рассказы о Соловецком восстании. Весь этот комплекс нашел наиболее полное отражение в «Повести об отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова2. В старообрядческой концепции соловецкое «сидение» предстает как выступление благочестивых и кротких иноков за старую веру. При точном и подробном изложении конкретных фактов, буквальной верности исторической действительности в деталях эта концепция в целом смещает установки повстанцев и видоизменяет общую картину событий (не упоминается стрельба по царским войскам, немоление за царя и т. п.). Образ тихого и безвинного страдания соловецких мучеников за веру не предполагает и участия мирян в соловецких делах.

Чумичева Ольга - Соловецкое восстание 1667–1676 годов

М.: ОГИ, 2009. 352 с.

ISBN 978–5-94282

Чумичева Ольга - Соловецкое восстание 1667–1676 годов - Содержание

Введение

Глава 1. Соловецкий монастырь накануне восстания Взаимоотношения монастыря с церковными и светскими властями Идеологическая обстановка в монастыре в середине XVII в. Развитие внутреннего сопротивления в Соловецком монастыре накануне восстания: 1652–1667 гг.

Глава 2. Развитие Cоловецкого восстания: 1667–1676 гг. Начало восстания Пятая соловецкая челобитная и «тетради» Геронтия Первые ответные меры правительства Начало осады, «Соловецкое сидение» Радикализация восстания весной-летом 1669 г. Переворот в монастыре осенью 1669 г. Осень 1669 — осень 1671 гг.: правление в монастыре умеренной группировки Развитие восстания в 1672—1673 г.; государственные структуры, занимавшиеся борьбой с восстанием Активизация осады монастыря в 1674–1676 гг. при воеводе И. А. Мещеринове; падение Соловецкой обители Выходцы из осажденной обители Управление монастырем во время осады Роль мирян и монахов в Соловецком восстании; социальный состав повстанцев Поддержка восстания со стороны поморского населения Количество погибших повстанцев

Глава 3. Идеология Соловецкого восстания Проблемы церкви и священства в восстании: традиции и новации Взгляд соловецких повстанцев на самих себя и переживаемое время Отношение повстанцев к царской власти



Заключение

Список сокращений

Примечания

Приложения

Часть I Сосланные в Соловецкий монастырь лица, упоминающиеся в документах, связанных с восстанием Сведения о лицах, вышедших из монастыря за время восстания Черные соборы Соловецкого монастыря периода восстания

Часть II. Источники по истории и идеологии Соловецкого восстания Реконструкция «Дела Сильвестра» Соловецкое сказание об Арсении Греке (дополнение к «Проскинитарию» Арсения Суханова) Первая соловецкая челобитная Вторая-Третья соловецкая челобитная Четвертая соловецкая челобитная Пятая соловецкая челобитная, пространная соловецкая редакция Шестая соловецкая челобитная Отписка о высылке мятежников



Указатель имен

Чумичева Ольга - Соловецкое восстание 1667–1676 годов - Введение

Светлой памяти моей мамы Галины Федоровны Мурзинцевой

(1937–1989)

Соловецкое восстание занимает особое место в длинной череде народных бунтов в России середины — второй половины XVII в. Оно относится к числу восстаний, проходивших под старообрядческими лозунгами, поэтому тесно связано с историей церковной реформы, старообрядчества в целом. Вторая половина XVII в. отмечена становлением абсолютизма в России и в связи с этим — изменением места церкви в государстве, превращением ее в часть бюрократического аппарата (процесс этот, начатый Алексеем Михайловичем, был завершен Петром I); а также обострением социальной напряженности, вызванным окончательным оформлением крепостного права, военными действиями, эпидемией, инфляцией и ужесточением законодательства. Огромные массы недовольных пытались осмыслить происходящие события, определить свою позицию в новых условиях. Эта ситуация определила своеобразный характер восстаний XVII в. — народных, многосословных. Все жизнеспособные силы церкви оказали резкое сопротивление бюрократизации духовной системы. Импульс их протеста соединился с общим недовольством в стране.

Идеи истинной веры, социальной справедливости, верности культурной традиции сплелись в тугой узел. Они задали форму и направление народному протесту, который пересилил царистские иллюзии масс. Напряжение оказалось столь сильным, что Россия получила и первые прямые антицарские программы (конечно, не теоретически-республиканские, а адекватные менталитету эпохи и выраженные в форме идеи царя-антихриста), и волну страшных «гарей» — самосожжений, отражавших крайний социальный пессимизм некоторых групп населения, и небывалое развитие мистико-богословской литературы, эсхатологических идей, и массовое народное движение, включавшее в себя и восстания (Соловецкое 1667–1676 гг., «Хованщина» 1682 г., крестьянская война под руководством С. Разина), и массовые миграции на Дон, в Сибирь, и уход в леса. Религиозное движение повернулось не только против церковной бюрократии, но и против светской власти. Надрыв цельности духовной жизни в России, вызванный церковной реформой 1652 г., дал взлет внимания к религиозной сфере, обострил вероисповедный момент, взрывообразно проявил, усилил теологическое миросозерцание на грани секуляризованного Нового времени.

Давно установлено, что религиозная форма мышления сама по себе не может служить критерием оценки реакционности или прогрессивности идей в средневековом обществе. Вопрос в интерпретации религиозных идей. При исследовании явлений народного протеста эпохи феодализма нужно не только выявить причины, движущие силы, характер того или иного восстания. Необходимо анализировать идеологию народных движений. Возникая из социально-экономических оснований, она сама играет активную роль, формируя ход событий. Когда речь идет о народных движениях периода позднего феодализма, понятие «идеология» включает в себя неоднородную и не вполне упорядоченную сумму социально-политических, догматико-богословских и других взглядов, где религиозные образы и термины играют формообразующую роль. В вульгарной трактовке религиозная форма идеологии зачастую понималась как нечто внешнее, некая «оболочка», которая может быть «снята» на определенном высоком этапе классовой борьбы. Согласно такому подходу, народные массы периода феодализма в какой-то момент как бы освобождаются от теологического мироощущения и миросозерцания.

Однако в период позднего средневековья политическая и религиозная формы сознания были слабо расчленены. Поэтому закономерно, что наиболее радикальные антицарские идеи выражались в мистических эсхатологических построениях, а одной из наиболее распространенных форм мировосприятия в ходе Соловецкого восстания стали чудеса и видения. Для народных масс религиозный язык был естественным и единственным способом оформления собственных идеологических воззрений. Этим языком возможно было не просто выражать конкретные практические нужды, но формулировать наиболее общие взгляды, определять цели и перспективы движения. Поэтому анализ этого религиозного языка — и «лексики» (средневековые образы-символы), и «грамматики» (логика мышления) — основной путь к пониманию истинных причин и направленности восстания.

Идеология Соловецкого восстания — как и любого другого народного движения — складывается из явлений двух уровней: обыденного сознания рядовых участников восстания, их социальной психологии, и собственно идеологии, т. е. теоретического осмысления фактов и явлений. Второй — более высокий — уровень достаточно доступен для анализа, поскольку фиксируется в программных документах восстания, в сочинениях его идеологов. Гораздо сложнее говорить о системе мышления и взглядах основной массы повстанцев. Их мироощущение редко отражалось в декларациях, заявлениях. О нем можно судить скорее по действиям, повседневной практике восстания. Повороты движения, внутренние перевороты в обители — вот что дает основание говорить о взглядах повстанцев, о том, как шел непрямой процесс радикализации восстания.