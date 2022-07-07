Вячеслав Анатольевич Кошелев родился в Вологде. Его отец Анатолий Александрович, фронтовик-танкист, продолживший службу после окончания Великой Отечественной войны, считал филологию несерьезной наукой. Прочитав один из первых научных опытов сына, он сказал: «Все они пишут про одно и то же, только разными словами. Главное, чтобы сказать красивее». Однако отец не мешал развитию наклонностей подростка, а мать Галина Александровна, долгие годы работавшая в Вологодской областной библиотеке, поддерживала его книгами.

Исследовательский склад ума проявился еще в школе. Однажды Вячеслав пришел на урок литературы о «Войне и мире» с одним из прижизненных изданий эпопеи Толстого. Увидев, что текст, который изучался на уроке, и тот, что у него, - разные, он обратился к учительнице с соответствующим вопросом. Та не нашлась, как это объяснить. Ученик же выяснил, что его издание отражает один из этапов работы Толстого над романом. Рассказав об этом на одном из следующих уроков, он заслужил единственную четверку в аттестате - именно по литературе (окончив школу с серебряной, а не золотой медалью).

В 1967 году Вячеслав Анатольевич поступил на историко-филологический факультет Вологодского пединститута. В это время определились его научные интересы - русская классическая литература. Большую роль в становлении молодого ученого сыграл его научный руководитель Евгений Евгеньевич Соллертинский. После окончания вуза он был распределен в среднюю школу в небольшом городке Красавино, расположенном почти на границе Вологодской и Архангельской областей. Там он встретился со своей будущей супругой Валентиной Александровной (в красавинской школе она работала учителем химии).

«Чужое: мое сокровище!»: сборник статей памяти В. А. Кошелева

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2022. - 463 с.

ISBN 978-5-89896-780-2

«Чужое: мое сокровище!»: сборник статей памяти В. А. Кошелева - Содержание

От составителя

Принятые сокращения

I

Строганов М. В. Пушкин-жених в стихах его современников

Козмин В. Ю. - Весь ваш Яблочный Пирог?

Денисенко С. В. - «Летопись села Горохина» и история Обломовки

Васильева С. А. - Пушкинские традиции в «Хронике четырех поколений» Вс. С. Соловьева

Мотеюнайте И. В. - Пушкин как ревизор: «Пушкин в Арзамасе» С. Н. Дурылина

Петрова Г. В. - Пушкин на творческом пути Максимилиана Волошина

II

Орлицкий Ю. Б. - Прозиметрия в творчестве Владимира Соколовского

Малкина В. Я. - Визуальная образность в элегии К. Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции»

Кулагин А. В. - Батюшков в стихах и прозе Александра Кушнера

Орехова Л. А. - О состоянии народного образования в Таврической губернии первой трети XIX века: архивные дополнения к «Своду малоизвестных свидетельств современников» (Великий Новгород - Симферополь, 2017)

Николюкин А. Н. - Как поссорился И. В. Киреевский с Е. А. Баратынским (Из литературных легенд)

Тихомиров В. В. - В. Н. Майков и натуральная школа в русской литературе 1840-х годов

Фомичев С. А. - Таинство жизни человека в повести В. И. Даля о правосторонней прогулке

Вихрова Н. Н. - «Нужна поэзия, чтобы узнать историю...»: Нравственная концепция истории Хомякова в восприятии И. С. Аксакова

Дмитриев А. П. - Две редакции статьи А. С. Хомякова «Славянское и православное население Австрии» (1845) и призыв к славянскому братству в его лирике

Лурье В. М. - Россия не будет ни католической, ни христианской: В. А. Энгельсон (под псевдонимом Izalguier) как критик Ивана Гагарина, О. И .

Серебренников Н. В. - Гунны, Гегель, мы: извлечения из комментариев к «Семирамиде» А. С. Хомякова

Петербургские редакции и редакторы былого времени (Из «Воспоминаний Петербургского старожила» 1820-1850-х годов). Подготовка текста, вступление и примечания - Рейтблат А. И .

III

Генералова Н. П. - Афанасий Фет. Восхождение: от «Лирического пантеона» к «Вечерним огням»

Дерябина Е. П. - Архивные материалы о пансионе Крюммера

Лебедев Ю. В. - О творчестве А. А. Потехина

Викторович В. А. - «Новая мысль» Достоевского и Аполлон Григорьев

Сорочан А. Ю. - Заглавие и подзаголовок в русском историческом романе: опыт типологии

Кибальник С. - Пьеса А. П. Чехова «Три сестры» в аспекте крипто- и психопоэтики

Кубасов А. В. - Медицинский дискурс в рассказе А. П. Чехова «Встреча»

Доманский Ю. В. - Об одном «онегинском» подтексте в «Вишневом саде» Чехова

Игошева Т. В. - О жанровой природе стихотворения К. Бальмонта «Я буду ждать тебя мучительно...»

Пяткин С. Н. - О сюжете лирического цикла С. А. Есенина «Любовь хулигана»

Шадурский В. В. - М. А. Алданов о «шоколадной фабрике» И. С. Тургенева

Розанов Ю. В. - «Русский лад» Алексея Ремизова

Вместо заключения

Анненкова Е. И. - Поэты пушкинской поры в интерпретации В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя и Вячеслава Анатольевича Кошелева

Бобров А. Г. - Из воспоминаний о В. А. Кошелеве

Терешкина Д. Б. - Вячеслав Анатольевич Кошелев: о спетом и сказанном

Опубликованные научные труды В. А. Кошелева

Сведения об авторах