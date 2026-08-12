Чёртон - Алистер Кроули в Америке - Том 1

На дворе 1899 год. В воздухе звенят волнующие строфы «Обращения к Американской Республике» Алистера Кроули. В двенадцатистраничном провидческом памфлете поэт прославляет недавнюю победу Америки в испано-американской войне и говорит о том, как хорош был бы, с его точки зрения, англо-американский союз: от него будет зависеть, взойдет ли над миром новая заря.

Завернутый в красную бумагу, украшенный цветным тиснением флагов Америки и Великобритании, откровенный оптимизм Кроули казался в то время решительно преждевременным. Однако, он оказался пророческим. Британия и Америка действительно «подняли мечи», вместе противостоя «всякой тиранской власти» во имя мира, процветания и свободы с 1917 года, через восемнадцать лет после того, как прозвучал пылкий призыв Кроули.

Победа над Испанией изменила Америку. Благодаря ей Соединенные Штаты захватили владения Испании за пределами Африки — Филиппины (за 20 миллионов долларов), Гуам, Пуэрто-Рико, протекторат над Кубой — и совершенно внезапно предстали перед миром как империя.

И Кроули представил себе эту имперскую мощь, обнимающей весь мир и способной взрастить дитя истинной свободы. То, о чем поэт-революционер Уильям Брейк мечтал в своем пророческом "America" в 1793, Кроули увидел на мировой сцене в реальности чуть более века спустя.

Тобиас Чёртон - Алистер Кроули в Америке: искусство, шпионах и сексуальная магия в Новом Мире - Том 1

«Касталия», 2026. — 360 с.

ISBN 978-5-908110-56-3

Тобиас Чёртон - Алистер Кроули в Америке: искусство, шпионах и сексуальная магия в Новом Мире - Том 1 - Содержание

Предисловие и благодарности

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Глава первая. Особые Отношения

Глава вторая. Песнь моря

Глава третья. Из огня да в Нью-Йорк

Глава четвертая. Орел и змея: Мехико Глава пятая. Шевалье О'Рурк и "Mexican Herald" Глава шестая. Трагедия Матери

Глава седьмая. Возвращение в Нью-Йорк, 1906

Глава восьмая. Искусство в Америке

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕЧЬ