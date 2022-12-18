Книга, которая лежит перед вами, представляет собой попытку исполнить просьбу братьев и сестер — иметь в письменном изложений то, о чем они слышали на библейских лекциях.

Однако, составляя конспекты лекций, я главным образом ориентировался на устную речь. При чтении этих конспектов могли бы возникнуть некоторые недоразумения, потому что, желая что-то выделить, я нередко изменял построение предложения. Готовя книгу к изданию, я просмотрел свои конспекты и, где это было необходимо, произвел соответствующие исправления и объединил родственные темы. Надеюсь, при изложении некоторых тем мне удалось показать путь, следуя которым христианин сможет судить о своем духовном состоянии. Я также старался указать некоторые области, где необходимо служение душепопечителей.

При проведении библейских лекций мы стремились к тому, чтобы в центре нашего внимания было Слово Божье. Благодаря этому мы пришли в более тесное соприкосновение со Словом Божьим. Я прошу нашего Господа, чтобы посредством этой книги познание Слова Божьего углубилось еще больше.

Иисус говорит в Иоанна 6,63: “Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь”. Благодаря действию Духа Божьего слова Священного Писания становятся живыми и действенными; или, иначе говоря, Слово Божье — это не теория, а практика. Мне становится все более ясно, что Слово Божье призывает нас к практической работе в области попечения о душах.

Карл Циммерман – Божья помощь – действенна

Пер. с немецкого Д.П. Воробьёв. - Gummersbach, Миссия Вестник мира, 1998. – 158 с.

Карл Циммерман – Божья помощь – действенна – Содержание

ЧАСТЬ I

Цель книги

Связано ли христианство с образом мышления?

Кто помогает разочарованным людям?

А те, которые болеют душой?

В какой среде живем сегодня мы, христиане?

Как обстоит дело в наших церквах?

ЧАСТЬ II. Библейское попечение о душах или человеческое участие?

Введение

Нашим учебником является Слово Божье

Величайшее несчастье человека — грех

Величайшее благо для человека — Иисус Христос

ЧАСТЬ III. Душепопечитель

Его духовное состояние

Душепопечитель живет в области владычества Иисуса Христа

Служение попечения о душах — не профессия

Попечение о душах предполагает дальнейшее возрастание в вере

ЧАСТЬ IV. Брак, семья и воспитание детей в церкви