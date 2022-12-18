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Циммерман – Божья помощь – действенна

Карл Циммерман – Божья помощь – действенна
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling
Книга, которая лежит перед вами, представляет собой попытку исполнить просьбу братьев и сестер — иметь в письменном изложений то, о чем они слышали на библейских лекциях.
Однако, составляя конспекты лекций, я главным образом ориентировался на устную речь. При чтении этих конспектов могли бы возникнуть некоторые недоразумения, потому что, желая что-то выделить, я нередко изменял построение предложения. Готовя книгу к изданию, я просмотрел свои конспекты и, где это было необходимо, произвел соответствующие исправления и объединил родственные темы. Надеюсь, при изложении некоторых тем мне удалось показать путь, следуя которым христианин сможет судить о своем духовном состоянии. Я также старался указать некоторые области, где необходимо служение душепопечителей.
При проведении библейских лекций мы стремились к тому, чтобы в центре нашего внимания было Слово Божье. Благодаря этому мы пришли в более тесное соприкосновение со Словом Божьим. Я прошу нашего Господа, чтобы посредством этой книги познание Слова Божьего углубилось еще больше.
Иисус говорит в Иоанна 6,63: “Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь”. Благодаря действию Духа Божьего слова Священного Писания становятся живыми и действенными; или, иначе говоря, Слово Божье — это не теория, а практика. Мне становится все более ясно, что Слово Божье призывает нас к практической работе в области попечения о душах.

Карл Циммерман – Божья помощь – действенна

Пер. с немецкого Д.П. Воробьёв. - Gummersbach, Миссия Вестник мира, 1998. – 158 с.

Карл Циммерман – Божья помощь – действенна – Содержание

ЧАСТЬ I
  • Цель книги
  • Связано ли христианство с образом мышления?
  • Кто помогает разочарованным людям?
  • А те, которые болеют душой?
  • В какой среде живем сегодня мы, христиане?
  • Как обстоит дело в наших церквах?
ЧАСТЬ II. Библейское попечение о душах или человеческое участие?
  • Введение
  • Нашим учебником является Слово Божье
  • Величайшее несчастье человека — грех
  • Величайшее благо для человека — Иисус Христос
ЧАСТЬ III. Душепопечитель
  • Его духовное состояние
  • Душепопечитель живет в области владычества Иисуса Христа
  • Служение попечения о душах — не профессия
  • Попечение о душах предполагает дальнейшее возрастание в вере
ЧАСТЬ IV. Брак, семья и воспитание детей в церкви
  • Семья — составная часть церкви
  • Божественный смысл соединения двух личностей
  • Что означает брак согласно Писанию
  • Библейскому браку знакомо бракосочетание
  • Брак и подготовка к нему с точки зрения Библии
  • Не заменили ли мы образ библейского брака мирским образом?
  • Смысл брачного союза в Новом Завете
  • Как воспользоваться помощью Иисуса перед браком
  • В чем духовный фундамент сегодняшних семей?
  • Библейское основание семьи и воспитания детей
  • О воспитании наших детей
Views 329
Rating 4.9 / 5
Added 18.12.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.9/5 (5)

Comments (3 comments)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо! Даже и не знал про такую книгу в данной серии
B
brat Eduard 3 years ago
Спасибо, интересная и полезная книга.
Владимир79 3 years ago
Спасибо большое

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