Циммерман – Божья помощь – действенна
Книга, которая лежит перед вами, представляет собой попытку исполнить просьбу братьев и сестер — иметь в письменном изложений то, о чем они слышали на библейских лекциях.
Однако, составляя конспекты лекций, я главным образом ориентировался на устную речь. При чтении этих конспектов могли бы возникнуть некоторые недоразумения, потому что, желая что-то выделить, я нередко изменял построение предложения. Готовя книгу к изданию, я просмотрел свои конспекты и, где это было необходимо, произвел соответствующие исправления и объединил родственные темы. Надеюсь, при изложении некоторых тем мне удалось показать путь, следуя которым христианин сможет судить о своем духовном состоянии. Я также старался указать некоторые области, где необходимо служение душепопечителей.
При проведении библейских лекций мы стремились к тому, чтобы в центре нашего внимания было Слово Божье. Благодаря этому мы пришли в более тесное соприкосновение со Словом Божьим. Я прошу нашего Господа, чтобы посредством этой книги познание Слова Божьего углубилось еще больше.
Иисус говорит в Иоанна 6,63: “Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь”. Благодаря действию Духа Божьего слова Священного Писания становятся живыми и действенными; или, иначе говоря, Слово Божье — это не теория, а практика. Мне становится все более ясно, что Слово Божье призывает нас к практической работе в области попечения о душах.
Карл Циммерман – Божья помощь – действенна
Пер. с немецкого Д.П. Воробьёв. - Gummersbach, Миссия Вестник мира, 1998. – 158 с.
Карл Циммерман – Божья помощь – действенна – Содержание
ЧАСТЬ I
- Цель книги
- Связано ли христианство с образом мышления?
- Кто помогает разочарованным людям?
- А те, которые болеют душой?
- В какой среде живем сегодня мы, христиане?
- Как обстоит дело в наших церквах?
ЧАСТЬ II. Библейское попечение о душах или человеческое участие?
- Введение
- Нашим учебником является Слово Божье
- Величайшее несчастье человека — грех
- Величайшее благо для человека — Иисус Христос
ЧАСТЬ III. Душепопечитель
- Его духовное состояние
- Душепопечитель живет в области владычества Иисуса Христа
- Служение попечения о душах — не профессия
- Попечение о душах предполагает дальнейшее возрастание в вере
ЧАСТЬ IV. Брак, семья и воспитание детей в церкви
- Семья — составная часть церкви
- Божественный смысл соединения двух личностей
- Что означает брак согласно Писанию
- Библейскому браку знакомо бракосочетание
- Брак и подготовка к нему с точки зрения Библии
- Не заменили ли мы образ библейского брака мирским образом?
- Смысл брачного союза в Новом Завете
- Как воспользоваться помощью Иисуса перед браком
- В чем духовный фундамент сегодняшних семей?
- Библейское основание семьи и воспитания детей
- О воспитании наших детей
Огромное спасибо! Даже и не знал про такую книгу в данной серии