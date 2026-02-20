Циолковский - Космическая философия

Борьба за жизнь породила промыслы, ремесла, искусства. Эти дали начало технологии и высшим искусствам. Технология породила науку. Последняя послужила основанием к ряду прикладных и описательных наук и философии. Наоборот, философия влияет на точную науку, наука воздействует на технологию, она же на ремесла. Ремесла упраздняются технологией, как технология — наукой. В конце концов останется чистое и точное знание, которое и будет руководить всем.

На долю человека в пределе остается только мысль, так как энергия и искусство заменятся силами природы и человеческими приспособлениями или машинами. Они (машины) будут создавать одна другую: сложная более простую. Только здоровое и гармоническое развитие человека потребует от него физической деятельности. В таком бы историческом порядке должно находиться и воспитание человека, и распределение знаний.

М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2020, 640 с.

Серия "Философские технологии: философия космизма"

ISBN 978-5-8291-3379-5

Циолковский Константин - Космическая философия - Живая Вселенная - Оглавление

Космическая философия (В.И. Алексеева)