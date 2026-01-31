Циркин - История варварских государств
Книга посвящена истории государств, основанных германскими племенами (готами, вандалами, лангобардами, франками и др.), а также гуннами и аланами, на территории континентальной Европы и Северной Африки в период от 375 г. до 800 г. н. э. Это было время завершения античной и начала средневековой эпох, когда происходил распад старых и вызревание новых структур, в том числе политических. Автор детально анализирует то, как и при каких условиях это происходило в различных странах.
Время перехода от античности к Средневековью имеет огромное значение в истории человечества, и особенно Европы и Средиземноморского бассейна. Это была эпоха кризиса, в ходе которого разрушалась старая, античная, цивилизация и одновременно появлялись элементы, из которых выросла новая цивилизация, европейская. В последние десятилетия сформировалось понятие «поздняя древность». Это понятие и соответствует той эпохе, о которой идет речь. Хотя до сих пор свои «претензии» на эту эпоху предъявляют и античники, и медиевисты, все более становится ясно, что перед нами скорее завершение античного, точнее римского, мира, чем начало европейского. Но и отрицать появление собственно европейских элементов тоже невозможно.
Думается, что совместная работа античников и медиевистов в большей мере, чем их соперничество, приведет к более или менее адекватному пониманию сущности поздней древности. Пока можно говорить, что в эту эпоху целостность римского мира сначала постепенно, а затем все быстрее распадается на отдельные элементы. В рамках Римской империи они соединяются в новую систему, а на территориях варварских королевств сочетаются с теми, которые были принесены завоевателями. При этом романские и германские элементы сначала противостоят друг другу, а затем сочетаются, но таким образом, что романские оказываются преобладающими. Происходит не германизация местных римлян (итало-римлян, галло-римлян, испано-римлян, афро-римлян), а романизация германцев. Самым наглядным показателем этого является принятие германцами языка окружающего населения, той вульгарной латыни, на которой говорили их римские, может быть, точнее романские, подданные.
Циркин Юлий Беркович - История варварских государств
Санкт-Петербург : Академия исследования культуры, 2023. — 452 с.
(Studia Graeco-Romana).
ISBN 978-5-9500-3457-2
Циркин Юлий Беркович - История варварских государств - Содержание
Введение
Часть I
I. «Освободившиеся территории»
II. Гунны
III. Аланы в Галлии
IV. Германские народы до образования королевств на территории Западной Римской империи
V. Готы
VI. Вестготы. От Дуная до Гарумны
VII. Остготы до похода в Италию
Часть II
I. Свевское королевство
II. Вандалы в Испании
III. Вандальское королевство в Африке
IV. Тулузское королевство
V. Бургундское королевство
Часть III
I. Государство Одоакра
II. Остготское королевство в Италии
III. Вестготское королевство в Испании
IV. Лангобардское королевство в Италии
V. Франкское королевство
VI. Образование Каролингской империи
Заключение
Использованная литература
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