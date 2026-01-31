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Циркин - История варварских государств

Циркин - История варварских государств
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History
Series Studia Graeco-Romana (2 books)

Книга посвящена истории государств, основанных германскими племенами (готами, вандалами, лангобардами, франками и др.), а также гуннами и аланами, на территории континентальной Европы и Северной Африки в период от 375 г. до 800 г. н. э. Это было время завершения античной и начала средневековой эпох, когда происходил распад старых и вызревание новых структур, в том числе политических. Автор детально анализирует то, как и при каких условиях это происходило в различных странах.

Время перехода от античности к Средневековью имеет огромное значение в истории человечества, и особенно Европы и Средиземноморского бассейна. Это была эпоха кризиса, в ходе которого разрушалась старая, античная, цивилизация и одновременно появлялись элементы, из которых выросла новая цивилизация, европейская. В последние десятилетия сформировалось понятие «поздняя древность». Это понятие и соответствует той эпохе, о которой идет речь. Хотя до сих пор свои «претензии» на эту эпоху предъявляют и античники, и медиевисты, все более становится ясно, что перед нами скорее завершение античного, точнее римского, мира, чем начало европейского. Но и отрицать появление собственно европейских элементов тоже невозможно.

Думается, что совместная работа античников и медиевистов в большей мере, чем их соперничество, приведет к более или менее адекватному пониманию сущности поздней древности. Пока можно говорить, что в эту эпоху целостность римского мира сначала постепенно, а затем все быстрее распадается на отдельные элементы. В рамках Римской империи они соединяются в новую систему, а на территориях варварских королевств сочетаются с теми, которые были принесены завоевателями. При этом романские и германские элементы сначала противостоят друг другу, а затем сочетаются, но таким образом, что романские оказываются преобладающими. Происходит не германизация местных римлян (итало-римлян, галло-римлян, испано-римлян, афро-римлян), а романизация германцев. Самым наглядным показателем этого является принятие германцами языка окружающего населения, той вульгарной латыни, на которой говорили их римские, может быть, точнее романские, подданные.

Циркин Юлий Беркович - История варварских государств

  • Санкт-Петербург : Академия исследования культуры, 2023. — 452 с.

  • (Studia Graeco-Romana).

  • ISBN 978-5-9500-3457-2

Циркин Юлий Беркович - История варварских государств - Содержание

Введение

Часть I

  • I. «Освободившиеся территории»

  • II. Гунны

  • III. Аланы в Галлии

  • IV. Германские народы до образования королевств на территории Западной Римской империи

  • V. Готы

  • VI. Вестготы. От Дуная до Гарумны

  • VII. Остготы до похода в Италию

Часть II

  • I. Свевское королевство

  • II. Вандалы в Испании

  • III. Вандальское королевство в Африке

  • IV. Тулузское королевство

  • V. Бургундское королевство

Часть III

  • I. Государство Одоакра

  • II. Остготское королевство в Италии

  • III. Вестготское королевство в Испании

  • IV. Лангобардское королевство в Италии

  • V. Франкское королевство

  • VI. Образование Каролингской империи

Заключение

Использованная литература

Указатели

Указатель личных имен

Указатель географических и этнических названий

Views 320
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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