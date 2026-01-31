Циркин - История варварских государств

Книга посвящена истории государств, основанных германскими племенами (готами, вандалами, лангобардами, франками и др.), а также гуннами и аланами, на территории континентальной Европы и Северной Африки в период от 375 г. до 800 г. н. э. Это было время завершения античной и начала средневековой эпох, когда происходил распад старых и вызревание новых структур, в том числе политических. Автор детально анализирует то, как и при каких условиях это происходило в различных странах.

Время перехода от античности к Средневековью имеет огромное значение в истории человечества, и особенно Европы и Средиземноморского бассейна. Это была эпоха кризиса, в ходе которого разрушалась старая, античная, цивилизация и одновременно появлялись элементы, из которых выросла новая цивилизация, европейская. В последние десятилетия сформировалось понятие «поздняя древность». Это понятие и соответствует той эпохе, о которой идет речь. Хотя до сих пор свои «претензии» на эту эпоху предъявляют и античники, и медиевисты, все более становится ясно, что перед нами скорее завершение античного, точнее римского, мира, чем начало европейского. Но и отрицать появление собственно европейских элементов тоже невозможно.

Думается, что совместная работа античников и медиевистов в большей мере, чем их соперничество, приведет к более или менее адекватному пониманию сущности поздней древности. Пока можно говорить, что в эту эпоху целостность римского мира сначала постепенно, а затем все быстрее распадается на отдельные элементы. В рамках Римской империи они соединяются в новую систему, а на территориях варварских королевств сочетаются с теми, которые были принесены завоевателями. При этом романские и германские элементы сначала противостоят друг другу, а затем сочетаются, но таким образом, что романские оказываются преобладающими. Происходит не германизация местных римлян (итало-римлян, галло-римлян, испано-римлян, афро-римлян), а романизация германцев. Самым наглядным показателем этого является принятие германцами языка окружающего населения, той вульгарной латыни, на которой говорили их римские, может быть, точнее романские, подданные.

Циркин Юлий Беркович - История варварских государств

Санкт-Петербург : Академия исследования культуры, 2023. — 452 с.

(Studia Graeco-Romana).

ISBN 978-5-9500-3457-2

Циркин Юлий Беркович - История варварских государств - Содержание

Введение

Часть I

I. «Освободившиеся территории»

II. Гунны

III. Аланы в Галлии

IV. Германские народы до образования королевств на территории Западной Римской империи

V. Готы

VI. Вестготы. От Дуная до Гарумны

VII. Остготы до похода в Италию

Часть II

I. Свевское королевство

II. Вандалы в Испании

III. Вандальское королевство в Африке

IV. Тулузское королевство

V. Бургундское королевство

Часть III

I. Государство Одоакра

II. Остготское королевство в Италии

III. Вестготское королевство в Испании

IV. Лангобардское королевство в Италии

V. Франкское королевство

VI. Образование Каролингской империи

Заключение

Использованная литература

Указатели

Указатель личных имен

Указатель географических и этнических названий