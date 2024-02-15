"Все мы в той или иной мере испытывали боль, пытаясь жить жизнью Бога в религиозной организации. Как правило, нам казалось, что нужно совершить пару маленьких изменений, и нам станет лучше. И порой мы действительно открывали в себе второе дыхание, но также понимали, что по большому счету соответствие требованиям организации несовместимо со свободой, нужной для роста во Христе. Это происходило буквально в каждой религиозной группе, созданной за все века христианской истории."

Запутавшийся в своих проблемах Джейк однажды встречается с таинственным незнакомцем Джоном, и эта встреча меняет всю его жизнь, но о себе Джон предпочитает умалчивать. Джейка неотступно преследует мысль, противоречащая здравому смыслу: таинственный мудрец — это любимый ученик Иисуса. Самая откровенная книга о Боге и проблемах церкви от соавтора и первого издателя «Хижины».

Посвящается блаженным — тем, кто сегодня получает или в прошлом получал удары, был отвержен, делался предметом ложных слухов только потому, что следовал за Агнцем вне принятых рамок традиции и культуры. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Матфей 5:11

Джейк Колсен - Значит, вам уже не хочется ходить в церковь

Джейк Колсен ; [пер. с англ. М. Завалова].

М.: Эксмо, 2011. — 256 с.

(Религия. Книга истины)

Джейк Колсен - Значит, вам уже не хочется ходить в церковь - Содержание

1. Странность на странности

2. Прогулка по городу

3. Так называемое христианское образование

4. Почему благие намерения никуда не ведут

5. Любовь с крючком

6. Любить Отца или крестную из сказки

7. Когда роешь себе яму, ты осыпаешь землей прохожих

8. Невоспроизводимая ложь

9. Старая система с новым названием

10. Победа доверия

11. Подготовка к полету

12. Великое собрание

13. Последнее прощание

Приложение. Почему я больше не хожу в церковь

Джейк Колсен - Значит, вам уже не хочется ходить в церковь - Великое собрание

Но чем больше я стремлюсь жить во Христе, тем меньше меня интересует все это, — он указал на башенку церковного здания, блестящую на солнце. — И мне все меньше нравится то, что здесь происходит с людьми. Чем больше к нам приходит народа, тем больше в нас пустоты. Это великое убежище — сюда можно регулярно ходить и даже думать, что ты получил особое благословение. Я стараюсь убедить себя в том, что здесь мы делаем важные вещи, и это помогает мне продолжать. Но в те моменты, когда я предельно честен с собой, я начинаю во всем этом сомневаться. И я готов все это бросить, если Бог думает, что все это лишнее, как вы говорили минуту назад. — Пожалуйста, поймите меня правильно: я не говорил, что вы или люди в вашей церкви лишние с точки зрения Бога. Это не так. Я имел в виду, что Бог не обращает внимания на организации, а имеет дело с людьми. Он хочет, чтобы они Его познали и испытали настоящее единство с другими. И Он не перестает их к этому призывать, пока они живы. — Так что ты не думаешь, Джон, что я напрасно согласился здесь выступать? — спросил я с чувством облегчения. — Конечно, нет, Джейк. Мне не трудно пойти туда, куда приходит Бог, а Он, несомненно, был и в этом месте, стараясь привлечь людей к себе. — Но если подумать обо всех наших усилиях и деньгах, которые мы здесь тратим, — продолжал Брайс, — то стоит признать: это приносит мало духовных плодов. Новые люди приходят не потому, что хотят познать Бога. Они пришли к нам из двух других церквей, где возникли проблемы. Я не знаю среди них ни одного человека, который бы совершал то же путешествие, что и Джейк. Лишь немногие испытывают знакомую мне жажду, и мы так заняты, что нам просто некогда об этом думать, — здесь голос Брайса задрожал, и я понял, какая боль скрывается в нем. Джон положил свою руку на руку Брайса и сказал: «Иначе и быть не может. Если люди любят программу и думают, что она вносит духовность в их жизнь, они не видят ее ограниченности. Программа не заменит жизни в Боге и дает лишь иллюзию единства, потому что за этим стоят люди, которые стараются поддержать существование своей организации. — Но нельзя ли сделать организацию лучше? Я разрываюсь между желаниями провести нужные реформы или уйти отсюда. И обе эти вещи мне не нравятся. Я сомневаюсь в том, что в данной ситуации можно провести реформы — или, по крайней мере, что я на это способен. Уже и сейчас, стоит мне заговорить о моих внутренних сомнениях, некоторые люди здесь же ставят под вопрос мой авторитет. И я не имею понятия, чем буду зарабатывать себе на жизнь, если уйду.

И старая редакция книги И старая редакция книги

Джейк Колсен - Что, не хочешь больше ходить в церковь?

Произведение поднимает очень важный вопрос — как религиозная система подменяет собой жизнь с Богом. На мой взгляд довольно необычное, для нынешней «христианской» литературы, творение. И лично я после прочтения, задумался над многими вопросами, на которые ранее не обращал большого внимания. Читайте с мудростью.

Если вы устали от рутины христианских ритуалов и желаете отправиться на раскопки того, что значит жить, глубоко укоренившись во Христа, вы сможете найти в истории Джейка большую поддержку и ободрение для совершения собственных открытий.

Эта книга подымает тяжелые вопросы и предлагает некоторые ответы с далеко идущими последствиями. Она способна поставить с ног на голову и ваш мир!

Джейк Колсен (Jake Colsen)

Джейк Колсен (Jake Colsen) - псевдоним, используемый для совместной работы давними друзьями, коллегами и путешественниками Уэйном Джейкобсеном и Дэйвом Коулманом.

Уэйн Джейкобсен (Wayne Jacobsen) путешествует по миру, помогая людям разобраться в учениях Иисуса. Джейкобсен был редактором журнала «Leadership Journal» более 20 лет. Сейчас Джейкобсон проживает со своей женой Сарой в Ньюбери, штат Калифорния.

Дэйв Коулман (Dave Coleman) был пастором, помогал другим разобраться в учениях и жизни Иисуса. Он широко освещал темц темы брака и жизни в Божьей благодати. Коулман проживает со своей женой Донной в штате Калифорния.