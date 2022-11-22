Cтрасная Седмица - Великая Пятница
В Великую пятницу совершается воспоминание Спасительных Страстей (страданий) Иисуса Христа: Тайная вечеря, Гефсиманское борение, взятие Его под стражу, суд над Ним перед первосвященником и Пилатом, предание на смерть, путь на Голгофу, распятие и погребение.
Основные богослужения:
1. Утреня (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается вечером в Великий четверг);
2. Великие (Царские) часы (совершаются утром в Великую пятницу). В данной брошюре не приводятся.
3. Вечерня с торжественным выносом святой Плащаницы на средину храма (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается днем в Великую пятницу, начало в 14: 00).
Cтрасная Седмица - Службы Великой Пятницы (песнопения и чтения на церковнославянском ирусском языках)
Санкт-Петербург, 2022
Храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых (Феодоровский собор)
Cтрасная Седмица - Службы Великой Пятницы (песнопения и чтения на церковнославянском ирусском языках) - Содержание
- Утреня Великой пятницы с чтением Двенадцати Евангелий
- Вечерня с выносом Плащаницы
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