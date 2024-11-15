Меня зовут Накамура Цунэко, недавно мне исполнилось восемьдесят девять лет. Почти семьдесят из них я работаю психиатром. Мой график по штатному расписанию — полный день с 9 до 17 часов. Можно даже сказать, что работа меня «преследует».

Моя жизнь была богата событиями, но больше всего я благодарна пациентам, которые приходили ко мне за помощью. Когда ты столько лет работаешь врачом, то встречаешь множество людей: молодых и пожилых, мужчин и женщин. Естественно, я часто задумывалась о том, какие же разные вещи их тревожат: у кого-то проблемы на работе, у кого-то — в семье.

«Фирма, куда я пришел после института, мне не подходила».

«На работе я не могу делать то, что мне хочется».

«У меня появились подчиненные, и стрессов стало намного больше».

«На работе надо мной издеваются».

«Я не справляюсь с работой по дому и воспитанием детей, постоянно нервничаю».

«Я должна была ухаживать за родителями, пришлось бросить работу».

«Новая работа совсем не такая, как я себе представлял».

На первый взгляд, заурядные проблемы. Но стоит столкнуться с ними лицом к лицу — и мы глубоко переживаем. Хорошо, если можем справиться сами, но ведь не всем хватает терпения и сил. А еще бывает, что проблемы сыплются на нас одна за другой. Что делать в таком случае?

Мне кажется, многое здесь зависит от нашей способности принять реальность. Примириться с ней. И ответить на важный вопрос: «Как во всем многообразии жизни успешно найти свой путь?»

Например, раньше у вас что-то хорошо получалось — и вдруг вы словно разучились это делать. Причина может быть глупой, от неправильно застегнутой пуговицы до обиды на неосторожное слово, но если думать об этом без конца, то проблема усугубится. Все, что не нравится вам в работе или в людях, будет вызывать еще больше раздражения. Беспокойство начнет расти день ото дня, становясь неконтролируемым. Так и появляются пациенты, которые приходят на прием со словами «Я страдаю, но не могу ни с кем поделиться», «Я ничего не могу поделать».

Все это связано в большой степени со временем, в котором мы живем. Сейчас так много возможностей, что мы устаем от необходимости бесконечно выбирать, как лучше поступить. Представьте, что вы столкнулись с большой проблемой. Что вы будете делать, чтобы успешно с ней справиться и при этом сохранить душевное спокойствие, несмотря на каждо­дневный стресс? И я, и мои пациенты — все через такое проходили.

Большую часть жизни я посвятила работе. Но когда меня спрашивают, люблю ли я работу, то честно отвечаю: «Нет, не люблю». Это не значит, что я не люблю ее совсем. Но не могу сказать, что люблю работу всем сердцем. А если меня спросят, ставила ли я какие-то великие цели, то этого тоже не было — никогда.

Я говорю: «Надо уметь жить», но сама очень медлительна и не слишком деятельна. Мне никогда не удавалось ни блестяще справляться со сложными обстоятельствами, ни даже тщательно к ним подготовиться. Максимум, что я могла, — сказать себе: «Перед тобой пациент, который на тебя надеется, и ты должна ему помочь», «Сделай все, что в твоих силах».

Сейчас, вспоминая прошлое, я часто думаю: а может, для меня этого было даже больше чем достаточно? Сколько людей, столько и мнений, каждый решает сам. Как ты будешь жить, чего хочешь — только это важно.

Цунэко, Накамура - Спокойное сердце - О счастье принятия и умении идти дальше. Обнимающая мудрость психотерапевта Накамура-сенсея

Пер. с яп. Г. Рыбиной. — Москва : МИФ, 2024. — (Больше чем жизнь).

ISBN 978-5-00214-393-1

Цунэко, Накамура - Спокойное сердце – Содержание

Введение

Вступительное слово стенографа Окуда Хироми, врача-психиатра

Глава первая

Для чего вы работаете?

1. Разве плох ответ «Я работаю ради денег»?

2. Перед тем как решить «Эта работа мне не подходит», попробуйте ее все же принять. Не сделав этого, вы не сможете двигаться дальше

3. Если работа не нравится, это не проблема. Мысль «Лучше делать что-то, чем не делать ничего» тоже может вас поддержать

4. Фирма — это коробка для зарабатывания денег, которую создали чужие люди. И только вы решаете, идти с ними вперед или остановиться

Заметки о прошлом. Эпизод 1. Перед самым концом вой­ны маленькая девочка в одиночку отправилась из Хиросимы в Осаку

Глава вторая

Если не надеяться на успех, все может и получиться!

1. Счастье в том, чтобы не думать о необходимости быть счастливым

2. Не тратьте энергию на то, чтобы изменять людей. Она пригодится вам, чтобы научиться жить в согласии с собой

3. Сострадание — это лишь доказательство привязанности

4. Нельзя думать: «Если мне что-то дают, это естественно»

5. Надо внимательно относиться к другим. Тогда можно надеяться на внимательное отношение к себе

6. Шанс всегда возникает неожиданно. Если судьба вас подтолкнула, отдайтесь потоку

Заметки о прошлом. Эпизод 2. Блуждая по времени, нашла путь в профессию

Глава третья

В отношениях между людьми много таинственного

1. Нужен ли собеседник, которому без прикрас можно рассказать о своих бедах? Это самый большой секрет того, как вернуть себе бодрость духа

2. Если от души сочувствовать мелким проблемам, то даже малая доброта вернется сторицей

3. Выигрывает тот, кто первым извинится после ссоры. Если бесконечно настаивать на своем, не сможешь найти себе места

4. Друзей надо выбирать по принципу «нравится — не нравится»

5. Не спешите расставаться с близким человеком. Если изменить расстояние до своего сердца, то можно продолжать общаться

6. Если пытаться в одиночку планировать жизнь, она ни за что не пойдет по плану

Заметки о прошлом. Эпизод 3. Почему работа психиатром стала делом всей моей жизни

Глава четвертая

Как вернуть спокойствие

1. Сколько ни беспокойся, предугадать будущее невозможно. Лучше позаботиться о том, что перед глазами

2. Задумавшись о сложностях жизни, вы поймете, что все они подарили вам очень важный опыт. А если так, то ничто не было бесполезным

3. Когда неприятности следуют одна за другой, нельзя останавливаться. Если остановиться раз, вы не сможете двигаться дальше

4. Ночная работа — это крепкий сон. Заботьтесь только о том, чтобы быть уверенным в пробуждении на следующий день. Об остальном можно думать: «Понятия не имею»

5. Неуверенность в себе — это совсем не плохо. А вот излишняя уверенность опасна

6. Чтобы затянулись раны прошлого, нужен не совет, а принятие. Только время лечит

7. Ничего не поделаешь — нам хочется сравнивать себя с другими. Но помните: даже самый счастливый человек иногда печалится

8. Рано или поздно обязательно наступит день, когда придется работать изо всех сил. Поэтому в другие дни силы нужно копить

Заметки о прошлом. Эпизод 4. Замужество, рождение детей, жизнь домохозяйки, неожиданное возвращение в профессию

Глава пятая

Как найти баланс

1. Что-то можно делать серединка на половинку. Лучше неидеально, чем никак

2. Что бы ни случилось, мир в семье — главное. Если он сохраняется, все остальное можно делать не спеша

3. У каждого бывает период, когда надо просто потерпеть. Думайте о том, как пережить это время легко

4. Воспитание детей — это в конечном счете воспитание самого себя

5. Хороший родитель — не теоретик, а практик

6. Не мешайте человеку «вылететь из гнезда». Если заботиться о каждом шаге ребенка, он перестанет развиваться

7. Одинокая смерть не так страшна. Бесполезно заботиться о том, как ты умрешь

Заметки о прошлом. Эпизод 5. Беспокойство, печали, худшие дни в жизни и неустанная работа

Глава шестая

Как жить, чтобы каждый день был спокойным и размеренным

1. Даже сталкиваясь со сложными проблемами, верьте: все как-нибудь образуется

2. Если провести четкую грань между своей и чужой жизнью, то будет гораздо меньше ненужных волнений и стрессов

3. Секрет хороших отношений — правильная дистанция

4. Быть одиноким не значит быть печальным

5. Результат не появляется слишком быстро. Когда ты раздражен, нужно думать не о чьем-то превосходстве, не о прошлом, не о будущем. Нужно ценить настоящее

Заметки о прошлом. Эпизод 6. Когда умер муж, я снова понадеялась на помощь бога — покровителя работающих

Заключение. Можно не добиться громкого успеха. Важно, чтобы свет нашей жизни смог разогнать хотя бы маленькую часть тьмы

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