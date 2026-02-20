Cуриков - Пифагор

Книга «Пифагор» Игоря Сурикова, вышедшая в серии «ЖЗЛ», представляет собой захватывающее расследование жизни одного из самых влиятельных и при этом самых неуловимых мыслителей древности. Пифагор Самосский — фигура, стоящая на стыке математики, религии и политики, чья биография за столетия обросла пластами легенд. Суриков, используя свой фирменный критический метод, пытается отделить историческую реальность от мистификаций поздних античных авторов, воссоздавая образ человека, который первым назвал себя «философом» (любомудром).

Автор подробно описывает жизненный путь Пифагора: от его странствий по Египту и Вавилону, где он впитывал мудрость Востока, до создания знаменитого Пифагорейского союза в Кротоне (Южная Италия). Суриков анализирует Пифагора не просто как геометра, но как харизматичного духовного лидера и реформатора, чей орден напоминал одновременно научное сообщество, политическую партию и закрытую религиозную секту с жестким уставом и верой в переселение душ (метемпсихоз).

Особое внимание уделено «гармонии сфер» и убеждению пифагорейцев в том, что «все есть число». Суриков объясняет, как эта математическая мистика заложила фундамент всей европейской науки и музыки. Книга также раскрывает политическую трагедию Пифагора: его попытка выстроить идеальное общество, управляемое мудрецами, привела к кровавому восстанию и разгрому союза. Это глубокий портрет мыслителя, который верил, что познание законов чисел способно очистить душу и упорядочить хаос окружающего мира.

М.: Академический проект, 2018, 271 с.

Серия "Всеобщая история: портреты Античности"

ISBN 978-5-8291-2139-6

Cуриков Игорь - Пифагор - Оглавление

Пролог

Глава 1. ЭПОХА РАЦИОНАЛИСТОВ И МИСТИКОВ

Бурное время

От мудрецов — к философам

Пророки и чудотворцы

Восточные влияния и самобытность

Дух поиска

Глава 2. РОЖДЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЯ

Славный остров

Пифагор учится и странствует

Тиран Поликрат

На Запад, к вершине славы

Глава 3. НАСТАВНИК И ВОЖДЬ

Пифагорейский союз

Культ «сверхчеловека»

Борьба за власть над умами и городами

Глава 4. РЕФОРМАТОР РЕЛИГИИ, ФИЛОСОФ, УЧЕНЫЙ

К миру иному

Метемпсихоз и «чистая жизнь»

«Любовь к мудрости»

В мире чисел и фигур

«Гармония сфер»

Глава 5. ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА

Хранители заветов

Платон-пифагореец

Неопифагореизм

Основные даты, связанные с жизнью и деятельностью Пифагора

Краткая библиография

Примечания