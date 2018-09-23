Это небольшое собрание историй пред ставляет нам Папу Римского Иоанна Павла II в самых неожиданных ситуациях, открывая читателю новые грани его личности, поистине исключительной в жизни Церкви и человече ства в целом.Мне хотелось бы особенно отметить его от ношение к юмору, который Папа любил, по нимал и ценил. Мне и самому неоднократно приходилось слышать от него: «Расскажите мне какой-нибудь анекдот или смешной слу чай про меня». Я был свидетелем того, как он прямо до слёз смеялся, слушая всякие забав ные истории. В своём общении с людьми, осо бенно с молодёжью, он очень часто находил меткие, точно соответствующие моменту, сло ва и выражения, которые мгновенно разряжа ли обстановку или вызывали необыкновенное воодушевление у слушателей. Все это сближало его с людьми и подтверж дало, что, даже будучи главой Католической Церкви, Иоанн Павел II оставался простым че ловеком, открытым и доступным для каждого.

Собрал и обработал Януш Поневерский

Идея и соавторство ЯнаТурнау

Издательство Францисканцев, 2007

В этой книге собрано около сотни так называемых «цветочков» – различных историй, случаев, повествующих об известных и неизвестных – порой смешных, а порой заставляющих поразмышлять – событиях из жизни Кароля Войтылы – Иоанна Павла II. В книге легко прослеживается мысль, что харизма священника, епископа, кардинала и Папы Римского проявляется не только в его официальных выступлениях, в так называемой публичной жизни, но и в ежедневных неформальных, бытовых ситуациях, в личных встречах с людьми... И всегда, даже в самые трудные моменты жизни, Каролю Войтыле помогает присущее ему потрясающее чувство юмора.

Цветочки Иоанна Павла II - Предисловие

Идея создания книги «Цветочков» принадлежит Яну Турнау. Именно он уговорил меня работать над ней, он «подбрасывал» различные истории, и он же придумал название, которое было созвучно с названием изданного ранее томика об Иоанне XXIII — «Цветочки Доброго Папы Иоанна», — автором которого был Генри Фескуэт. Я не был до конца уверен в необходимости этой книги. Дело в том, что, неизвестно почему, я её себе представлял как собрание шуток Папы. Но на книжном рынке появляются всё новые и новые сборники смешных историй, связанных с Папой Войтылой, а, как известно, «обилие острот перестает смешить».

Наконец, я понял, о чём должна идти речь в этой книге: о совершенно других «цветочках» — о fioretti, которые со времен святого Франциска существуют как своего рода новый «литературный жанр». «Они дают утешение и надежду, — писал в предисловии к «Цветочкам святого Франциска» Леопольд Стафф, — учат вере в любовь и в доброту человеческого сердца. Вся эта книга звучит, как песнь. По-другому её можно было бы назвать свободой». Fioretti — это «живые сказания сердца», и настоящая их ценность в том, что они приоткрывают тайны души человека, о котором говорят.

Поэтому в книгу «Цветочки Иоанна Павла II» вошли повествования вовсе и не смешные, но такие, которые могут взволновать душу, стать поводом для размышлений или даже... началом молитвы. Конечно, здесь есть и шутки, есть также истории, свидетельствующие о сдержанном отношении Кароля Войтылы — Иоанна Павла II — к себе самому и к своему иерархическому положению. Об этом ярко свидетельствует, например, такая апокрифическая история (настоящая или придуманная — это уже установить невозможно), в которой Папа сказал своему польскому другу, приехавшему его навестить: «Подожди меня здесь, я должен немного «попапствовать».

Среди воспоминаний земляков о визите Святого Отца в родной город Вадовице (в 1999 году) можно найти свидетельство о том же — это и сияющее лицо счастливого человека, который не забыл вадовицкие пирожные, так любимые им в детстве; и выражающий досаду взмах его руки в момент, когда один из священников, чтобы продолжить богослужение, прервал душевную беседу Папы с собравшимися на мессу; и непосредственный жест — к счастью, запечатленный фотографом (этот ставший известным снимок мы поместили на обложке нашей книги как ещё один «цветочек Доброго Папы» Иоанна Павла II.

И встреча в Яд-Вашем с евреями, когда-то проживавшими в Вадовице. Папе не хотелось уходить, потому что эти люди, по словам епископа Тадеуша Перонека, «видели в нем обычного человека, просто товарища, с которым они вновь встретились шестьдесят лет спустя. И хотя он уже не был просто их товарищем — он был Папой, путешествующим с огромной свитой, окружённым охранниками, журналистами, политиками, епископами, — они обращались к нему, как к другу, и это его очень тронуло. Было видно, что ему необходимо общение с людьми, для которых он не является предметом поклонения и почитания».

В «Цветочках» Папа предстает именно таким «обычным» человеком, открытым Богу, и именно это делает его «необычным». Когда-то Иоанн Павел II в письме к священнику Леону Кнабиту написал: «Я ощущаю себя маленьким в руках великого Бога». Это и есть настоящая загадка Папы. Однажды, просматривая книгу «Цветочков», Ян Турнау, немного перефразируя слова Евангелия, сказал: «Кто потеряет своё величие, тот обретёт его».

Януш Поневерский

Цветочки Иоанна Павла II - 12