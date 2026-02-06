Книга Сергея Цвора «Бог между строк» предлагает читателю свежий и глубокий взгляд на самые известные самопрезентации Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна. Автор отходит от привычных, порой оторванных от контекста аллегорий и призывает услышать слова Спасителя «ушами религиозных иудеев первого века». В центре внимания — семь великих высказываний «Я есмь», которые для современников Христа звучали не просто как красивые метафоры, а как прямые и вызывающие заявления о Его божественности.

Цвор мастерски раскрывает связь между словами Иисуса и ветхозаветными образами из книги Левит, Псалтири и пророческих текстов. Почему иудеи приходили в ярость, слыша о «хлебе» или «пастыре»? Почему утверждение Христа о Себе как о «свете миру» не имело ничего общего с законами физики, но напрямую касалось облачного столпа в пустыне? Книга наглядно демонстрирует, что четвертое евангелие не просто описывает жизнь Христа, но прочерчивает глубочайшую преемственность с Ветхим Заветом, где за каждым образом стоит личность Того, Кого Израиль знал как Сущего.

Это издание станет ценным пособием для тех, кто хочет преодолеть стереотипы в понимании Писания и увидеть в евангельских диалогах живую и острую дискуссию о Боге. Автор с долей здоровой иронии анализирует современные попытки толкования и возвращает читателя к библейскому фундаменту, помогая понять, почему Бога «так странно зовут» и как эти древние истины меняют нашу жизнь сегодня. Книга написана доступным языком, но при этом сохраняет богословскую глубину, характерную для серьезного экзегетического исследования.

Цвор, С. С. — Бог между строк - Семь «Я есмь» Иисуса

Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 132 с.

ISBN 978-985-7360-27-7

Сергей Цвор — Бог между строк — Содержание