Цвор - Бог между строк
Книга Сергея Цвора «Бог между строк» предлагает читателю свежий и глубокий взгляд на самые известные самопрезентации Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна. Автор отходит от привычных, порой оторванных от контекста аллегорий и призывает услышать слова Спасителя «ушами религиозных иудеев первого века». В центре внимания — семь великих высказываний «Я есмь», которые для современников Христа звучали не просто как красивые метафоры, а как прямые и вызывающие заявления о Его божественности.
Цвор мастерски раскрывает связь между словами Иисуса и ветхозаветными образами из книги Левит, Псалтири и пророческих текстов. Почему иудеи приходили в ярость, слыша о «хлебе» или «пастыре»? Почему утверждение Христа о Себе как о «свете миру» не имело ничего общего с законами физики, но напрямую касалось облачного столпа в пустыне? Книга наглядно демонстрирует, что четвертое евангелие не просто описывает жизнь Христа, но прочерчивает глубочайшую преемственность с Ветхим Заветом, где за каждым образом стоит личность Того, Кого Израиль знал как Сущего.
Это издание станет ценным пособием для тех, кто хочет преодолеть стереотипы в понимании Писания и увидеть в евангельских диалогах живую и острую дискуссию о Боге. Автор с долей здоровой иронии анализирует современные попытки толкования и возвращает читателя к библейскому фундаменту, помогая понять, почему Бога «так странно зовут» и как эти древние истины меняют нашу жизнь сегодня. Книга написана доступным языком, но при этом сохраняет богословскую глубину, характерную для серьезного экзегетического исследования.
Цвор, С. С. — Бог между строк - Семь «Я есмь» Иисуса
Минск : А. Н. Вараксин, 2025. — 132 с.
ISBN 978-985-7360-27-7
Сергей Цвор — Бог между строк — Содержание
Предисловие
Пролог: о ком книга Левит? — Поиск Христа в ветхозаветном богослужении.
1. «Я есмь хлеб»: Кто эффективнее ООН в борьбе с голодом? (Манна небесная и истинная пища).
2. «Я — свет миру»: Кто вел евреев по пустыне? (Образ облачного и огненного столпа).
3. «Я есмь пастырь добрый»: Кому молился Давид? (Иисус как исполнение 22-го Псалма).
4. «Я есмь воскресение и жизнь»: Чего ожидают мертвые? (Власть над смертью и вечность).
5. «Я есмь путь и истина и жизнь»: У кого карта сокровищ? (Христос как единственный доступ к Отцу).
6. «Я есмь истинная виноградная лоза»: Кто является Божьим народом? (Израиль и новая общность во Христе).
7. «Я есмь»: Почему Бога так странно зовут? (Тайна имени Яхве и самоотождествление Иисуса).
Эпилог
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