В правление Тиберия в пределах империи, в далекой от Рима Палестине, в Иерусалиме, был распят Господь Иисус Христос, Который считался Сыном Иосифа, бедного плотника из Назарета, проповедовал там благую весть о Царстве Небесном, грядущем в силе, увлек за Собой учеников, в основном людей простых и некнижных, промышлявших ловлей рыбы на Тивериадском озере, совершал исцеления и иные чудеса, поражавшие иудеев, так что среди них распространилась вера в то, что Он — обетованный пророками Мессия. В канун пасхи, когда иудеи на праздник стекаются отовсюду в Святой Град, Он совершил вход в Иерусалим верхом на осле, что знающим Писания напомнило слова пророка Захарии: Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9), и множество народа приветствовало Его как Мессию: взяв пальмовые ветви, люди вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев (Ин. 12, 13).

Иудеи надеялись, что с приходом Мессии рухнет римская власть и во главе с Ним они покорят и римлян, и иные народы. Но когда обнаружилось, что Царство, которое проповедовал Учитель из Назарета, не от мира сего (Ин. 18, 36) и что в земном порядке вещей никаких переворотов не произошло, иудеи отшатнулись от Него и, подстрекаемые синедрионом, приговорившим Его к смерти, но не имевшим права приводить такие приговоры в исполнение, требовали у римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата: распни, распни Его! (Лк. 23, 21). Пилат, пытавшийся уклониться от казни Человека, в Котором не на ходил вины, устрашился, когда ему стали угрожать доносом в Рим: Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю (Ин. 19, 12), и, подчинившись воле народа, велел распять Иису са и поставить на кресте надпись: Иисус Назорей, Царь Иудей ский… и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски (Ин. 19, 19–20). Отправной точкой для определения даты начала земного служения Христа и Его распятия может служить имеющееся в Евангелии от Луки указание на время, когда начал свою проповедь покаяния Иоанн, который крестил Иисуса в Иордане (см. Лк. 3, 21): В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне (Лк. 3, 1–2). Это единственное место в Новом Завете, где упоминается имя Тиберия. Но поскольку проповедь Христа и Его смерть на кресте приходится на его правление, то упоминание в Евангелии кесаря относится также к Тиберию: слово кесарь (цезарь) тогда еще не стало титулом, но было когноменом усыновленного Юлием Цезарем Октавиана Августа, а также усыновленных Августом Тиберия и его брата Друза Старшего и затем уже их потомков.