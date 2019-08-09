Цыпин - Эпоха гонений - Очерки из истории Древней Церкви
В правление Тиберия в пределах империи, в далекой от Рима Палестине, в Иерусалиме, был распят Господь Иисус Христос, Который считался Сыном Иосифа, бедного плотника из Назарета, проповедовал там благую весть о Царстве Небесном, грядущем в силе, увлек за Собой учеников, в основном людей простых и некнижных, промышлявших ловлей рыбы на Тивериадском озере, совершал исцеления и иные чудеса, поражавшие иудеев, так что среди них распространилась вера в то, что Он — обетованный пророками Мессия. В канун пасхи, когда иудеи на праздник стекаются отовсюду в Святой Град, Он совершил вход в Иерусалим верхом на осле, что знающим Писания напомнило слова пророка Захарии: Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9), и множество народа приветствовало Его как Мессию: взяв пальмовые ветви, люди вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев (Ин. 12, 13).
Иудеи надеялись, что с приходом Мессии рухнет римская власть и во главе с Ним они покорят и римлян, и иные народы. Но когда обнаружилось, что Царство, которое проповедовал Учитель из Назарета, не от мира сего (Ин. 18, 36) и что в земном порядке вещей никаких переворотов не произошло, иудеи отшатнулись от Него и, подстрекаемые синедрионом, приговорившим Его к смерти, но не имевшим права приводить такие приговоры в исполнение, требовали у римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата: распни, распни Его! (Лк. 23, 21). Пилат, пытавшийся уклониться от казни Человека, в Котором не на ходил вины, устрашился, когда ему стали угрожать доносом в Рим: Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю (Ин. 19, 12), и, подчинившись воле народа, велел распять Иису са и поставить на кресте надпись: Иисус Назорей, Царь Иудей ский… и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски (Ин. 19, 19–20). Отправной точкой для определения даты начала земного служения Христа и Его распятия может служить имеющееся в Евангелии от Луки указание на время, когда начал свою проповедь покаяния Иоанн, который крестил Иисуса в Иордане (см. Лк. 3, 21): В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне (Лк. 3, 1–2). Это единственное место в Новом Завете, где упоминается имя Тиберия. Но поскольку проповедь Христа и Его смерть на кресте приходится на его правление, то упоминание в Евангелии кесаря относится также к Тиберию: слово кесарь (цезарь) тогда еще не стало титулом, но было когноменом усыновленного Юлием Цезарем Октавиана Августа, а также усыновленных Августом Тиберия и его брата Друза Старшего и затем уже их потомков.
Протоиерей Владислав Цыпин - Эпоха гонений - Очерки из истории Древней Церкви
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2016. — 304 с.
ISBN 978-5-7533-1268-6
Протоиерей Владислав Цыпин - Эпоха гонений - Очерки из истории Древней Церкви - Содержание
- РОЖДЕСТВО СПАСИТЕЛЯ
- РАСПЯТИЕ И ВОСКРЕСЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ
- ЦЕРКОВЬ В АПОСТОЛЬСКИЙ ВЕК
- СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
- РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА
- ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ОТ РАЗРУШЕНИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА ДО КОНЦА I СТОЛЕТИЯ ОТ Р. Х
- ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН И ПОДВИГИ МУЧЕНИКОВ В ПРАВЛЕНИЕ ДИНАСТИИ АНТОНИНОВ
- ПИСАНИЯ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ И АПОЛОГЕТОВ II СТОЛЕТИЯ
- ХРИСТИАНСКАЯ МИССИЯ В ПРОВИНЦИЯХ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
- ЦЕРКОВНЫЙ СТРОЙ И БОГОСЛУЖЕНИЕ ВО II СТОЛЕТИИ
- СПОРЫ О ВРЕМЕНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ
- ЕРЕСИ II СТОЛЕТИЯ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИМ
- ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ III СТОЛЕТИЯ
- ЦЕРКОВНЫЙ СТРОЙ И ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ В III СТОЛЕТИИ
- МАНИХЕЙСТВО И МОНАРХИАНСКИЕ ЕРЕСИ
- ХРИСТИАНСКИЕ БОГОСЛОВЫ III СТОЛЕТИЯ
- ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН ИМПЕРАТОРОВ ДЕЦИЯ И ВАЛЕРИАНА
- ЦЕРКОВЬ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ III СТОЛЕТИЯ
- НАЧАЛО МОНАШЕСТВА
- ХРИСТИАНСТВО В АРМЕНИИ
- ГОНЕНИЯ ДИОКЛЕТИАНА
- СОПЕРНИЧЕСТВО ПРАВИТЕЛЕЙ ИМПЕРИИ И ВОЗВЫШЕНИЕ СВЯТОГО КОНСТАНТИНА
- ГОНЕНИЯ ГАЛЕРИЯ И МАКСИМИНА
- ЭДИКТ ГАЛЕРИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОНЕНИЙ
- ОБРАЩЕНИЕ ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА И ЕГО ПОБЕДА НАД МАКСЕНЦИЕМ
- МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ 313 г
- ГОНЕНИЯ ЛИЦИНИЯ И ЕГО ПОРАЖЕНИЕ В ПРОТИВОСТОЯНИИ СО СВЯТЫМ КОНСТАНТИНОМ
Протоиерей Владислав Цыпин - Эпоха гонений - Очерки из истории Древней Церкви - РОЖДЕСТВО СПАСИТЕЛЯ
В правление императора Августа в Вифлееме свершилось событие, которое по своим последствиям превосходит все остальное, что происходило тогда в Иудее, в Римской империи и на целом свете. Там, в родном городе царя Давида, его потомок Дева Мария родила обетованного пророками Мессию — Христа, названного именем, которое в древности носил вождь израильского народа, отвоевавший обетованную страну у ха-нанейских народов, — Иисус, что в переводе значит Спаситель. В ту пору это событие не было замечено в Риме, да и в самой Иудее о нем узнали лишь несколько вифлеемских пастухов и волхвы, пришедшие с Востока поклониться новорожденному Царю Иудейскому, а от них уже сам Ирод, но впоследствии летосчисление (сначала в империи, а со временем и во всем мире) стало вестись от этого события, так что даже символически история человечества оказалась разделенной им на две эры — до и после Рождества Христова.
Дату рождества Спасителя, положенную в основу летосчисления, в начале VI в. вычислил Дионисий Малый. По его калькуляции, она приходится на 5508 г. от сотворения мира и 754-й — от основания Рима. Но в эти вычисления вкралась хотя и незначительная, но вполне очевидная ошибка. Иосиф Флавий привязывает воцарение и смерть Ирода Великого к современным ему событиям римской истории. Ирод взошел на престол в консульство Домиция Кальвина и Гая Азиния Поллиона, значит, в 714 г. от основания Рима, а умер 36 с лишним лет спустя, следовательно, в 750 г. «Из Евангелия известно, — пишет выдающийся церковный историк и большой знаток хронологии В. В. Болотов, — что смерти Ирода предшествовало избиение Вифлеемских младенцев от 2-летнего возраста и ниже. Когда происходило избиение, Иисусу Христу было менее двух лет земной жизни. Когда Ирод умер, Иисусу Христу по меньшей мере было два года, а может быть, и больше. Значит, наше летосчисление не отвечает действительному, а идет на несколько лет (лет на 5-6) впереди»[1]. Иными словами, Господь родился по плоти не позже 748 г. от основания Рима, следовательно, ранее 5 г. до Р. Х., по вычислениям Дионисия. В Византии и у нас на Руси до введения нового летосчисления при Петре Великом считалось, что Господь родился по прошествии 5500 лет от сотворения мира. Эта дата приходится на 8 г. до Р. Х., по Дионисию.
В Евангелии от Луки написано: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею (Лк. 2, 1-2). Из иных источников известно, что Сульпиций Квириний правил Сирией с 6 по 11 г. от Р. Х. и умер в Риме уже при Тиберии в 21 г. Комментатор евангельского текста в связи с возникающим в этой связи недоумением пишет следующее: «Единственно подходящим предположением в разрешении этого трудного вопроса может быть догадка некоторых толкователей... по которой Квириний был два раза правителем Сирии: в 750-753 гг. от основ. Рима и в 760-766 гг.)... Основанием для этого предположения служит надпись, найденная на одном римском (тибуртинском) памятнике. В этой надписи, довольно поврежденной, упоминается о каком-то правителе, который дважды правил Сириею в царствование Августа. Имеются основания полагать, что здесь разумеется именно Квириний. В таком случае он мог производить два раза перепись: первый раз — до рождества Христа, во второй раз — после этого события»[2]. Правда, «списки прокураторов Сирии времени Рождества Христова хорошо известны: от 10-го до Р. Х. Сириею управляли Тиций Сенций Сатурнин и Квинтилий Вар, при котором умер Ирод. Следовательно, Христос родился при Варе... Но очень вероятно, что первая перепись, как дело очень важное, была возложена Августом на особо уполномоченное лицо, каким мог быть Квириний, причем и Вар оставался прокуратором»[3].
Рождество Спасителя при императоре Августе и то обстоятельство, что Он подвергся переписи при Своем рождении и был включен в списки подданных Рима, стало для христианской историософской мысли отправной точкой в развитии идеи о вечности самой империи Рима, отсюда идет и учение о Москве — Третьем Риме. Старец Филофей выразил эту мысль в послании Ивану Грозному с эсхатологическим простодушием и предельным лаконизмом: «Никако же Римское царство разрушимо пребывает, яко Господь в римскую область написася»[4].
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