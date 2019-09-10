В Символе веры исповедуется святость Церкви, но к Церкви принадлежат согрешающие люди. Святой Ефрем Сирин пишет: «Вся Церковь есть Церковь кающихся». Однако как степени покаяния, так и степени греховности могут быть различными. Возникает вопрос: отражаются ли они на принадлежности к Церкви? Некоторые русские богословы недавнего прошлого давали на этот вопрос отрицательный ответ. Они попросту не усматривали здесь никакой проблемы.

Характерно решительное суждение Е. Аквилонова о том, что все крестившиеся независимо от своей личной греховности должны считаться «членами Церкви не в предположительном только, но и в несомненном смысле»: «Каждый крестившийся во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа есть действительный и полноправный член единой и нераздельной, истинной Христовой Церкви». И все это говорится автором в контексте рассуждений о грехе и святости Церкви. Грех, по убеждению Е. Аквилонова, нисколько не отторгает члена Церкви от Тела Христова. Наименование христиан святыми в апостольских посланиях и в писаниях мужей апостольских обозначает лишь самый факт их принадлежности к Церкви, их посвященность Богу, но вовсе не действительную их святость.

Протоиерей Цыпин Владислав - Христианские корни европейской цивилизации и Россия

статьи разных лет

Фонд изучения исторической перспективы

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2019. 576 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1389-8

Протоиерей Цыпин Владислав - Христианские корни европейской цивилизации и Россия - Содержание

I Право: церковное и светское

К вопросу о границах Церкви

Универсальность Церкви и многочисленность Поместных Церквей

Принципы интерпретации канонов

Диптих и первенство в диптихе

К вопросу о церковном суде

Канонизация непоминающих

Ветхозаветное право

Епископская титулатура и политическое устройство античного мира

Церковный устав равноапостольного князя Владимира и его влияние на русское право

Концепция права в свете христианской антропологии

Государство

Развод в римском праве и в брачном праве Русской Православной Церкви

«Акт о наследовании Всероссийского императорского престола»

Униатский фактор во взаимоотношениях Православной Церкви и Ватикана

II Из истории Русской Православной Церкви

К вопросу о дате рождения преподобного Сергия Радонежского

К вопросу о Декларации 1927 года

О религиозном возрождении и церковном диссидентстве 1970-х годов

III Из истории России

Христианские корни европейской цивилизации и Россия

Константин Петрович Победоносцев

Так кто же начал Первую мировую войну?!

Об истоках революционной катастрофы 1917 года

Союзники России по Антанте и их участие в ее катастрофе

Канун катастрофы

Выстрел на Мойке и гибель Российской империи

Начало конца Российской империи

Крах Российской империи

Отречение святого императора Николая

Банкротство февралистов: от кадетского правительства к правительству советскому

Корниловский фальстарт

Октябрьские дни столетней давности

IV На злобу дня

Актуальность Миланского эдикта в современной России

По поводу сен-готардского зрелища

«По плодам их узнаете их»

О светском государстве

«Слеза ребенка» и «последнее прибежище негодяя»: цитаты и их интерпретации

V Разное

Личность с точки зрения Русской Православной Церкви

Очерк историософских идей от Платона до С Ф Хантингтона в интерпретации церковного историка

Еще раз о месте России в системе мировых координат и «европейском выборе»

Европа христианская и постхристианская

Актуальность симфонии

О цивилизованных и нецивилизованных народах

Комментарий к записке священника Павла Флоренского «Предполагаемое государственное устройство в будущем»

Религиозный фактор этнической идентификации

Протоиерей Цыпин Владислав - Христианские корни европейской цивилизации и Россия - К вопросу о границах Церкви

Экклезиологические вопросы ныне стоят в самом средоточии богословских обсуждений, составляют сердцевину богословствования. По словам В. Н. Лосского, "основная догматическая тема нашего времени — учение о Церкви". И это наше «экклезиологическое» время открылось не сегодня и не вчера, не с началом экуменического движения, а много веков назад, в канун отделения Западной Церкви от Вселенского православия, ибо одной из причин раскола было затемнение экклезиологического сознания отделившейся иерархии. Экклезиологическая тема была поставлена в центр православного богословия сразу после Вселенских Соборов. Святительский подвиг патриарха Фотия, вовремя узревшего опасность раскола и своим учительным словом, своей исповеднической ревностью защитившего чистоту православного учения о Церкви, стал вехой, открывшей новую, экклезиологическую эпоху богословия, которая пришла на смену эпохе христологической. С тех пор Православная Церковь не перестает свидетельствовать свою верность евангельскому и святоотеческому учению о себе и самой жизнью своей, и своим экклезиологическим богословием. Но истина православного свидетельства несомненна лишь для тех, кто сам принадлежит Кафолической Церкви. В мире инославном не только православное учение о Церкви, но и сам строй ее жизни вызывает много недоумений и возражений.

И в самое последнее время, для которого характерна большая открытость и чуткость инославных к сокровищам православной веры, нет недостатка в критике и православной экклезиологии, и церковной жизни Востока со стороны западных богословов, с точки зрения которых в православной экклезиологии недостает доктринальной отчетливости, а в жизни церковной — институциональной завершенности. Православные богословы возражают, слуша эту критику, напоминают о том, что Церковь — живой организм, неподвластный логическим формулам. Возражение это, однако, уместно лишь в апологетическом плане, оно вовсе не устраняет нужды в догматически строгом определении Церкви. Вселенские Соборы и святые отцы выковали богословски продуманные и словесно отточенные формулы, которыми приоткрывается завеса над тайнами Божественной Троицы и воплощенного Слова, устанавливаются строгие границы опытного и умозрительного богомыслия, перейти которые означало бы впасть в беспочвенное суемудрие и прелесть. Только соборный разум может найти и для догмата о Церкви совершенную и неуязвимую формулу. Поэтому всякое исследование частных экклезиологичских проблем должно быть устремлено к главной цели богословия нашей эпохи — к соборному уразумению догмата о Церкви. Одной из самых насущных экклезиологических проблем является вопрос о границах Церкви. Он служит пробным камнем экклезиологических построений, их догматической состоятельности, их приложимости к жизни Церкви. Но богословский разум не изобретает учений, а обретает их в Божественном откровении. Он может только выражать и формулировать догматы, уже известные Церкви. Вопрос о границах Церкви должен также решаться в свете Откровения и святоотеческого предания, с учетом богословского опыта нового времени.