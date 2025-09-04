Существуют проблемы, связанные с периодизацией истории Русской Церкви трех последних столетий. Традиционно в синодальный период включают также эпоху межпатриаршества, продолжавшуюся с 1700 по 1721 г. Есть, конечно, формальные основания видеть в ней продолжение предыдущего, патриаршего периода, поскольку юридически, пока не был учрежден Святейший Синод, патриаршество не было отменено. Но реальная церковная жизнь при патриаршем местоблюстителе митрополите Рязанском Стефане имела существенно иной характер, чем в XVII столетии, при патриархах. Можно указать на ряд факторов, сближающих эту эпоху с последующим, а не с предыдущим периодом.

Первое обстоятельство связано с соотношением государственной и церковной власти в самой церковной жизни, которое значительно изменилось в сторону преобладания государства, в этом отношении знаменательным событием стало восстановление Монастырского приказа в 1701 г. При патриархах было непредставимо, чтобы указы по делам церковным издавались даже не царской властью, а боярской думой, а при местоблюстителе митрополите Стефане Сенат издавал такие указы и даже делал выговоры местоблюстителю, и это при том, что как личность митрополит Стефан был более властной и сильной натурой, чем последний патриарх XVII столетия Адриан. Второе обстоятельство связано со значительным усилением западного влияния на церковную жизнь уже в начале века, чего в таких масштабах в XVII столетии быть не могло: достаточно сослаться на такие явления, как латинизация духовной школы (применительно к московской Славяно-греко-латинской академии эту латинизацию можно точно датировать — 1700 г.), как ставшее характерным и обычным делом замещение архиерейских кафедр выходцами из Киевской академии и лицами, получившими образование на Западе, — это относится ко всем наиболее представительным церковным деятелям эпохи. И наконец, третье обстоятельство, заставляющее считать начало XVIII в. рубежом нового периода церковной истории, связано с тем, что учреждение Синода не стало совершенно неожиданным событием, реформа обдумывалась, планировалась и готовилась с того момента, как решено было отложить избрание нового патриарха. Ведь нормальным образом избрание должно было состояться не позже, чем через год после кончины патриарха Адриана. Учитывая все эти обстоятельства, время местоблюстительства следует все-таки включить в синодальный период, как это и делается традиционно, но в нем он занимает, естественно, особую эпоху.

Своеобразный период церковной истории представляет и время правления последнего царя, от 1894до 1917 г. Само отношение святого императора Николая II к Церкви несло на себе печать его глубокого и искреннего благочестия, отличавшего его от предшественников на троне. Характерная черта церковной жизни тех лет — значительное число канонизаций подвижников благочестия: в царствование Николая II клику святых было причислено больше угодников Божи-их, чем за два столетия до него. Но самое важное обстоятельство, побуждающее выделить этот период, заключается в том, что он прошел под знаком подготовки Поместного Собора, явившись поэтому в некотором смысле переходным к послесинодальной эпохе. И еще одна особенность времени — угроза гонений на Церковь, разразившихся после отречения императора, духовно проницательными людьми ощущалась уже тогда, в предреволюционные годы — столь глубоким стало отчуждение от Церкви значительного большинства образованного общества, неудержимо рвавшегося к власти. Учтем еще, что изменения в России в 1905 г. внесли принципиальную новизну и в правовой статус Православной Церкви.

Время от 1721 до 1894 г. представляет некоторое затруднение для более дробной периодизации. Пожалуй, важнейшей датой в церковной истории этой эпохи может считаться 1764 г., когда была проведена секуляризация церковных земель. И все-таки едва ли целесообразно обозначить именно им границу между периодами: первый опыт секуляризации был предпринят уже императором Петром III. Екатерина II обдумывала и готовила эту акцию с самого начала правления, в то же время секуляризация была проведена ею поэтапно: в 1764 г. только в великорусских епархиях, затем в малороссийских и, наконец, на Слободской Украине.