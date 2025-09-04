Цыпин - История Русской Православной Церкви - 4 издание
Существуют проблемы, связанные с периодизацией истории Русской Церкви трех последних столетий. Традиционно в синодальный период включают также эпоху межпатриаршества, продолжавшуюся с 1700 по 1721 г. Есть, конечно, формальные основания видеть в ней продолжение предыдущего, патриаршего периода, поскольку юридически, пока не был учрежден Святейший Синод, патриаршество не было отменено. Но реальная церковная жизнь при патриаршем местоблюстителе митрополите Рязанском Стефане имела существенно иной характер, чем в XVII столетии, при патриархах. Можно указать на ряд факторов, сближающих эту эпоху с последующим, а не с предыдущим периодом.
Первое обстоятельство связано с соотношением государственной и церковной власти в самой церковной жизни, которое значительно изменилось в сторону преобладания государства, в этом отношении знаменательным событием стало восстановление Монастырского приказа в 1701 г. При патриархах было непредставимо, чтобы указы по делам церковным издавались даже не царской властью, а боярской думой, а при местоблюстителе митрополите Стефане Сенат издавал такие указы и даже делал выговоры местоблюстителю, и это при том, что как личность митрополит Стефан был более властной и сильной натурой, чем последний патриарх XVII столетия Адриан. Второе обстоятельство связано со значительным усилением западного влияния на церковную жизнь уже в начале века, чего в таких масштабах в XVII столетии быть не могло: достаточно сослаться на такие явления, как латинизация духовной школы (применительно к московской Славяно-греко-латинской академии эту латинизацию можно точно датировать — 1700 г.), как ставшее характерным и обычным делом замещение архиерейских кафедр выходцами из Киевской академии и лицами, получившими образование на Западе, — это относится ко всем наиболее представительным церковным деятелям эпохи. И наконец, третье обстоятельство, заставляющее считать начало XVIII в. рубежом нового периода церковной истории, связано с тем, что учреждение Синода не стало совершенно неожиданным событием, реформа обдумывалась, планировалась и готовилась с того момента, как решено было отложить избрание нового патриарха. Ведь нормальным образом избрание должно было состояться не позже, чем через год после кончины патриарха Адриана. Учитывая все эти обстоятельства, время местоблюстительства следует все-таки включить в синодальный период, как это и делается традиционно, но в нем он занимает, естественно, особую эпоху.
Своеобразный период церковной истории представляет и время правления последнего царя, от 1894до 1917 г. Само отношение святого императора Николая II к Церкви несло на себе печать его глубокого и искреннего благочестия, отличавшего его от предшественников на троне. Характерная черта церковной жизни тех лет — значительное число канонизаций подвижников благочестия: в царствование Николая II клику святых было причислено больше угодников Божи-их, чем за два столетия до него. Но самое важное обстоятельство, побуждающее выделить этот период, заключается в том, что он прошел под знаком подготовки Поместного Собора, явившись поэтому в некотором смысле переходным к послесинодальной эпохе. И еще одна особенность времени — угроза гонений на Церковь, разразившихся после отречения императора, духовно проницательными людьми ощущалась уже тогда, в предреволюционные годы — столь глубоким стало отчуждение от Церкви значительного большинства образованного общества, неудержимо рвавшегося к власти. Учтем еще, что изменения в России в 1905 г. внесли принципиальную новизну и в правовой статус Православной Церкви.
Время от 1721 до 1894 г. представляет некоторое затруднение для более дробной периодизации. Пожалуй, важнейшей датой в церковной истории этой эпохи может считаться 1764 г., когда была проведена секуляризация церковных земель. И все-таки едва ли целесообразно обозначить именно им границу между периодами: первый опыт секуляризации был предпринят уже императором Петром III. Екатерина II обдумывала и готовила эту акцию с самого начала правления, в то же время секуляризация была проведена ею поэтапно: в 1764 г. только в великорусских епархиях, затем в малороссийских и, наконец, на Слободской Украине.
Протоиерей Владислав Цыпин - История Русской Православной Церкви - Синодальный и новейший периоды
4-е изд. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 816 с.
ISBN 978-5-7533-0364-6
Протоиерей Владислав Цыпин - История Русской Православной Церкви - Синодальный и новейший периоды - Содержание
Введение. Периодизация истории Русской Церкви синодального и новейшего периодов
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Глава I. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I
- 1. Период местоблюстительства
- 2. Учреждение Святейшего Синода
- 3. Миссионерство
- 4. Духовное просвещение
- 5. Монастыри и монашество
- 6. Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь
- 7.Церковное искусство
Глава II. Русская Православная Церковь в XVIII в
- 1.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1725-1741 гг
- 2.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1741-1762 гг,
- 3.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1762-1801 гг
- 4. Епархиальное управление
- 5. Приходское управление и приходское духовенство,
- 6. Русская Православная Церковь в Речи Посполитой.
- 7. Миссионерство,
- 8. Духовное просвещение,
- 9. Монастыри и монашество
- 10. Подвижники иноческого благочестия
- 11. Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь
- 12.Церковное искусство
Глава III. Русская Православная Церковь в XIX в
- 1.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1801-1825 гг
- 2.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1825-1855 гг
- 3.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1855-1881 гг
- 4.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1881-1894 гг
- 5. Епархиальное управление
- 6. Приходское управление и приходское духовенство
- 7. Православие на Кавказе и на западе России
- 8. Миссионерство
- 9. Духовное образование
- 10.История духовных академий
- 11.Перевод Библии на русский язык и святитель Филарет
- 12.Святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан (Говоров), затворник Вышенский
- 13.Богословская наука
- 14.Церковно-историческая наука
- 15.Монастыри и монашество
- 16.Подвижники иноческого благочестия
- 17.Саровская пустынь и преподобный Серафим
- 18.Оптина пустынь
- 19.Религиозно-нравственное состояние общества и религиозно-философская мысль
- 20.Церковная жизнь
- 21.Церковное искусство
- 22.Русская Церковь и православный Восток
Глава IV. Русская Православная Церковь в царствование святого императора Николая II
- 1.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1894-1917 гг
- 2. Миссионерство
- 3. Духовная школа и церковная наука
- 4. Религиозно-нравственное состояние общества и церковная жизнь
- 5.Церковное искусство
ЧАСТЬ ВТОРАЯ НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД
Глава I. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. и восстановление патриаршества
- 1. Русская Церковь при Временном правительстве
- 2. Состав и начало деяний Поместного Собора
- 3. Восстановление патриаршества
- 4. Биография святителя Тихона
- 5. Соборные деяния после восстановления патриаршества
Глава II. Русская Православная Церковь в советскую эпоху
- 1.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1917-1925 гг
- 2.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1925 г
- 3.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1926-1936 гг
- 4.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1936-1943 гг
- 5.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1943-1944 гг
- 6. Поместный Собор 1945 г
- 7. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1945-1970 гг
- 8. Поместный Собор 1971 г
- 9. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1971-1987 гг
- 10.Тысячелетие Крещения Руси и конец советской эпохи (1988-1990)
- 11. Епархиальное управление
- 12. Приходское управление и приходское духовенство....
- 13. Духовные школы
- 14. Церковная наука и церковная печать
- 15. Монастыри и монашество
- 16. Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь
Глава III. Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Алексии II
- 1.Поместный Собор 1990 г. и интронизация Святейшего Патриарха Алексия II
- 2.Биография Святейшего Патриарха Алексия II
- 3.Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1990-2000 гг
- 4.Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 г
- 5. Епархиальное управление
- 6. Приходское управление и приходское духовенство
- 7. Духовное просвещение
- 8. Монастыри и монашество
- 9. Церковная жизнь
Глава IV. Русское церковное зарубежье
- 1.Церковная жизнь на канонической территории Московского Патриархата за пределами Советского Союза (1918-1940)
- 2. Церковная диаспора
- 3. Духовное просвещение
ПРИЛОЖЕНИЯ
- I.Численность населения России и СССР, в том числе православных
- II. Количество церквей и часовен
- III.Численность духовенства
- IV.Духовные школы
- V Монастыри и монашество
- VI.Святейшие Патриархи Московские и всея Руси
- VII.Местоблюстители патриаршего престола
- VIII.Заместители патриаршего местоблюстителя
- IX.Архиереи важнейших епархий
- X. Обер-прокуроры Святейшего Синода
- XI.Хронологическая таблица
Источники и литература
Содержание
Протоиерей Владислав Цыпин - История Русской Православной Церкви - Синодальный и новейший периоды - Периодизация истории Русской Церкви синодального и новейшего периодов
Предлагается разделить указанный без малого 200-летний период рубежом столетий, а точнее 1801 г. — годом воцарения Александра I после последнего дворцового переворота, столь типичного для политической истории XVIII в. Закон императора Павла о престолонаследии послужил стабилизации государственной жизни. XVIII столетие отличается заметно от XIX и в сфере церковной. Состояние духовной школы и богословской науки в эти столетия являет заметный контраст: в XIX в. кончилась эпоха «ученичества» у Запада, и в опоре на святоотеческую традицию русское богословие обнаруживает для себя прочную основу.
Еще одно характерное различие столетий относится к взаимоотношениям государства с Церковью. В юридической плоскости здесь не было существенных перемен, но заметно изменилась церковная политика правительства. Дело в том, что в XVIII столетии российское правительство проводило политику европеизации, вестернизации России, завещанную Петром Великим. Этот курс был причиной для настороженного, опасливого отношения к Православной Церкви, в которой не без оснований виделся оплот отвергнутых византийских и московских традиций. Иначе сложилась ситуация в XIX столетии: Западная Европа в целом перестала быть абсолютистской и западные влияния на российское общество были уже чреваты в худшем случае революцией или либерализацией, т. е. такими изменениями государственного строя, которые были для правительства неприемлемы. Православная Церковь в этот век стала оплотом незыблемости российского самодержавия, стала остро необходимой для государства и потому пользовалась со стороны правительства поддержкой, хотя вместе с тем сохранялся прежний обременительный для Церкви контроль и тяжеловесная опека.
В основание более детализированной периодизации синодальной эпохи, ввиду исключительно большой зависимости Церкви от высочайшей власти, должна быть положена смена императоров, при этом, конечно, эфемерные царствования Екатерины I, Петра II, Иоанна VI и Петра III составить отдельных эпох не могли. В результате для XVIII в. получается следующая хронология: 1721-1725 гг., 1725-1741 гг., 1741-1762 гг., 1762-1796 гг., 1796-1801 гг.
В XIX столетии периоды церковной истории точно совпадают с царствованиями императоров.
Новейший период церковной истории начинается с 1917 г., который был не только годом государственной катастрофы, но ознаменован также созывом Поместного Собора и восстановлением патриаршества. В особый период, хотя и весьма краткий, но насыщенный событиями первостепенной важности, следует выделить время от февраля до ноября 1917 г., когда Церковь сразу после отречения императора оказалась в радикально иной правовой ситуации. Хотя Временное правительство не успело провести отделение Церкви от государства, но курс был очевидным образом взят на построение внеконфессионального государства. На созванном в августе 1917 г. Соборе было восстановлено патриаршество, и событие это почти точно совпало с установлением советского режима.
В дальнейшей истории Русской Церкви можно выделить ряд рубежных дат: 1922 г. с его кампанией изъятия церковных ценностей; 1929 г., когда было принято новое, уже совершенно драконовское законодательство, регулирующее религиозную жизнь, и когда началось массовое закрытие приходов; 1943 г., ознаменованный частичной нормализацией церковно-государственных отношений; 1961 г., когда в разгар хрущевских гонений был радикально реформирован порядок приходского управления; 1988 г., когда в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси в условиях перестройки отношение к Церкви со стороны государственных инстанций и общественных организаций изменилось в позитивную сторону; наконец, 1991 г., когда рухнул режим, враждебный Церкви, и распался Советский Союз.
И все-таки в основу детальной периодизации в рамках длительного периода, начавшегося в 1917 г., следует, в соответствии с традицией, положить смену первосвятителей, последовательно возглавлявших Русскую Церковь. В таком случае мы выделяем время патриаршества святителя Тихона (1917-1925); время, когда во главе Церкви стоял местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр (1925); период от 1925 до 1936 г., когда звание патриаршего местоблюстителя оставалось за митрополитом Петром, но реальная власть принадлежала его заместителю митрополиту Сергию, а также короткое время в 1926-1927 гг. другим иерархам; 1936-1943 гг. — эпоха местоблюстительства митрополита Сергия; 1943-1944 гг. — время его патриаршества; 1945-1970 гг. — время первосвятительского служения патриарха Алексия I; и, наконец, 1971-1990 гг., когда во главе Церкви стоял патриарх Пимен.
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