Да Винчи - О науке и искусстве

«О науке и искусстве» — это уникальный сборник фрагментов из личных записей, дневников и трактатов Леонардо да Винчи, раскрывающий его как универсального гения (homo universalis). Для великого флорентийца познание мира было единым процессом: он не разделял холодный расчет ученого и вдохновение живописца. Леонардо утверждал, что живопись — это высшая наука, поскольку она опирается на точную передачу реальности через оптику, анатомию и геометрию, превращая глаз в «окно души» и главный инструмент постижения истины.
В этих заметках автор детально описывает свои наблюдения над природой: от игры света и тени (сфумато) до законов полета птиц и движения воды. Леонардо призывает читателя не следовать слепо авторитетам древности, а доверять только опыту — «матери всякой достоверности». Его мысли о пропорциях человеческого тела, архитектуре и механике поражают точностью и опережают свое время на столетия. Это не просто теоретический труд, а манифест человека, который верил, что через понимание устройства мира — от мельчайшего листка до движения светил — мы приближаемся к пониманию самого Творца.
да Винчи Л. - О науке и искусстве
М.: «Издательство АСТ», 2019 — (Эксклюзивная классика (АСТ))
ISBN 978-5-17-116105-7
да Винчи Л. - О науке и искусстве – Содержание
Об искусстве
Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором
О живописи в прошлом и о недостатках современных живописцев
Каким должен быть живописец
Обучение живописца
О живописи и перспективе
О свете и тени, цвете и красках
О том, как изображать лицо, фигуру и одежды
О композиции
О пейзажах
Описания
О науке
Об истинной и ложной науке
О своих трудах, талантах и знаниях
О времени
О движении, силе, тяжести и ударе
Об импульсе
О падении тел
Об ископаемых животных
О воде, изменяющей лик Земли
О водных жилах
О солености моря
О приливе и отливе
О ветре и облаках
О радуге
О летании и движении тел в воздухе
О плавании и летании
О движении крыльев
О летании насекомых и летучих мышей
О летательных аппаратах
О горении и пламени
О свете и зрении
О перспективе
О свете и тенях
О явлениях светового контраста
О синеве воздуха и тумана
О Солнце, Земле и Луне
О строении человека и животных
О движениях человека и животных
О душе
О растениях
