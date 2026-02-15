Да Винчи - О науке и искусстве

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Philology Literature
Series Эксклюзивная классика (36 books)

«О науке и искусстве» — это уникальный сборник фрагментов из личных записей, дневников и трактатов Леонардо да Винчи, раскрывающий его как универсального гения (homo universalis). Для великого флорентийца познание мира было единым процессом: он не разделял холодный расчет ученого и вдохновение живописца. Леонардо утверждал, что живопись — это высшая наука, поскольку она опирается на точную передачу реальности через оптику, анатомию и геометрию, превращая глаз в «окно души» и главный инструмент постижения истины.

В этих заметках автор детально описывает свои наблюдения над природой: от игры света и тени (сфумато) до законов полета птиц и движения воды. Леонардо призывает читателя не следовать слепо авторитетам древности, а доверять только опыту — «матери всякой достоверности». Его мысли о пропорциях человеческого тела, архитектуре и механике поражают точностью и опережают свое время на столетия. Это не просто теоретический труд, а манифест человека, который верил, что через понимание устройства мира — от мельчайшего листка до движения светил — мы приближаемся к пониманию самого Творца.

да Винчи Л. - О науке и искусстве

М.: «Издательство АСТ», 2019 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-116105-7

да Винчи Л. - О науке и искусстве – Содержание

Об искусстве

  • Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором

  • О живописи в прошлом и о недостатках современных живописцев

  • Каким должен быть живописец

  • Обучение живописца

  • О живописи и перспективе

  • О свете и тени, цвете и красках

  • О том, как изображать лицо, фигуру и одежды

  • О композиции

  • О пейзажах

  • Описания

О науке

  • Об истинной и ложной науке

  • О своих трудах, талантах и знаниях

  • О времени

  • О движении, силе, тяжести и ударе

  • Об импульсе

  • О падении тел

  • Об ископаемых животных

  • О воде, изменяющей лик Земли

  • О водных жилах

  • О солености моря

  • О приливе и отливе

  • О ветре и облаках

  • О радуге

  • О летании и движении тел в воздухе

  • О плавании и летании

  • О движении крыльев

  • О летании насекомых и летучих мышей

  • О летательных аппаратах

  • О горении и пламени

  • О свете и зрении

  • О перспективе

  • О свете и тенях

  • О явлениях светового контраста

  • О синеве воздуха и тумана

  • О Солнце, Земле и Луне

  • О строении человека и животных

  • О движениях человека и животных

  • О душе

  • О растениях

Views 80
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
