Да Винчи - О науке и искусстве

«О науке и искусстве» — это уникальный сборник фрагментов из личных записей, дневников и трактатов Леонардо да Винчи, раскрывающий его как универсального гения (homo universalis). Для великого флорентийца познание мира было единым процессом: он не разделял холодный расчет ученого и вдохновение живописца. Леонардо утверждал, что живопись — это высшая наука, поскольку она опирается на точную передачу реальности через оптику, анатомию и геометрию, превращая глаз в «окно души» и главный инструмент постижения истины.

В этих заметках автор детально описывает свои наблюдения над природой: от игры света и тени (сфумато) до законов полета птиц и движения воды. Леонардо призывает читателя не следовать слепо авторитетам древности, а доверять только опыту — «матери всякой достоверности». Его мысли о пропорциях человеческого тела, архитектуре и механике поражают точностью и опережают свое время на столетия. Это не просто теоретический труд, а манифест человека, который верил, что через понимание устройства мира — от мельчайшего листка до движения светил — мы приближаемся к пониманию самого Творца.

да Винчи Л. - О науке и искусстве

М.: «Издательство АСТ», 2019 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-116105-7

да Винчи Л. - О науке и искусстве – Содержание

Об искусстве

Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором

О живописи в прошлом и о недостатках современных живописцев

Каким должен быть живописец

Обучение живописца

О живописи и перспективе

О свете и тени, цвете и красках

О том, как изображать лицо, фигуру и одежды

О композиции

О пейзажах

Описания

О науке