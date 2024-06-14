Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым

Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Psychology Psychotherapy
С большой радостью я узнал о том, что книга «Искусство быть счастливым», написанная мною в соавторстве с давним другом, американским психотерапевтом Говардом Катлером, выдержала десятое переиздание. Читатели, уже знакомые с книгой, знают, что она стала результатом многочасовых бесед между Говардом, представлявшим современный научный подход, и мной, выступавшим с позиции буддийского понимания проблем психического здоровья и благополучия человека. Поэтому я был очень удовлетворен тем, как тепло приняла книгу широкая публика. Ее расположение стало главным свидетельством того, что своим трудом мы смогли посодействовать счастью и благополучию других. И хотя каждый из нас, авторов, придерживался собственных взглядов, в рассуждениях мы стремились исходить из базовой, общечеловеческой установки, где исчезают гендерные, расовые, религиозные, культурные и языковые различия. С этой точки зрения мы все одинаковы: каждый из нас стремится к счастью и желает избежать страданий. В этом заключается суть нашего бытия. Таким образом, мы, будучи людьми, сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Руководствуясь этим убеждением, всякий раз, когда у меня есть возможность общаться с широкой публикой, я стараюсь обратить внимание общественности на принципиальное единство человеческого рода и глубокую взаимосвязь природы нашего существования и благополучия. Я также убежден в том, что мы как представители своего вида должны руководствоваться этими глубокими, но в то же время простыми истинами в отношениях с людьми и окружающим миром.
Сегодня, спустя десятилетие после выхода «Искусства быть счастливым», я с воодушевлением наблюдаю за тем, как растет интерес к теме человеческого счастья: серьезных исследований становится больше; этот вопрос все чаще входит в область интересов научного сообщества. Важность данной темы признает широкая общественность, что, вместе с увеличением научных доказательств, подтверждает тесную связь между состоянием ума и ощущением счастья. Много лет назад я написал: «Если вы желаете счастья другим – практикуйте сострадание; а если вы сами хотите обрести счастье, то практикуйте сострадание». Как и многие великие духовные учения, буддийский канон призывает проявлять в нашей жизни сострадание. Эти духовные традиции учат нас чувствовать связь с людьми и миром, в котором мы живем. Они почитают служение ближним как одну из самых высоких добродетелей. Рост числа научных данных в наши дни подтверждает такое убеждение. Исследователи человеческого счастья обнаружили, что служение окружающим – одно из главных отличий счастливых людей по всему миру. На мой взгляд, в этом заключен глубокий смысл. Когда мы помогаем другим, нашему уму открывается более широкий горизонт, на котором мы можем разглядеть наши мелкие проблемы в реальном свете. То, что раньше казалось пугающим и невыносимым и зачастую делало наши проблемы столь гнетущими, начинает терять свою силу.

Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым

«Эксмо», 2017
Серия "Свет разума"
ISBN 978-5-699-98670-5

Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым - Содержание

Его Святейшество Далай-лама XIV
Доктор Говард К. Катлер
Предисловие к 10-му юбилейному изданию
  • Начало
  • Издание книги
  • Неожиданный успех
  • Позитивная революция
  • Преимущества счастья
  • Союз востока и запада: буддийское знание и современная наука
  • О доброте, сострадании и стремлении к счастью
  • Дальнейшая судьба «Искусства быть счастливым»
От автора
Введение
Часть 1 Смысл жизни
  • Глава 1 Право на счастье
  • Глава 2 Источники счастья
    • Сравнивающий ум
    • Внутренняя удовлетворенность
    • Внутреннее достоинство
    • Счастье, а не наслаждение
  • Глава 3 Подготовка ума к счастью
    • Путь к счастью
    • Дисциплина ума
    • Этическое воспитание
  • Глава 4 Назад к врожденному состоянию счастья
    • Наша человеческая сущность
    • Вопрос о природе человека
    • Медитация о смысле жизни
Часть 2 Человеческая теплота и сострадание
  • Глава 5 Новый тип близости
    • Одиночество и чувство общности
    • Самодостаточность или взаимозависимость?
    • Близость
    • Расширяя наши представления о близости
  • Глава 6 Усиление нашей связи с другими
    • Сочувствие
    • На чем основываются отношения?
    • Романтическая любовь
  • Глава 7 Значение и преимущества сострадания
    • Что такое сострадание?
    • Подлинная ценность человеческой жизни
    • Преимущества сострадания
    • Медитация на сострадание
Часть 3 Превзойти страдание
  • Глава 8 Перед лицом страданий
  • Глава 9 Страдания по собственной воле
    • Так нечестно!
    • Вина
    • Сопротивление переменам
  • Глава 10 Смена точки зрения
    • Другое восприятие врага
    • Применимо ли это на практике?
    • Поиск новых точек зрения
    • Гибкий ум
    • Значимость гибкого мышления
    • Поиск равновесия
  • Глава 11 Смысл боли и страдания
    • Физическая боль
    • Практика Тонглен
Часть 4 Преодоление препятствий
  • Глава 12 Процесс изменений
    • Реалистичные ожидания
  • Глава 13 Борьба с гневом и ненавистью
    • Медитации на гнев
  • Глава 14 Борьба с тревожностью и повышение самооценки
    • Честность как противоядие от низкой самооценки или раздутой самоуверенности
    • Наш потенциал как противоядие от ненависти к себе
Часть 5 Заключительные размышления о том, как вести духовную жизнь
  • Глава 15 Основные духовные ценности
    • Медитация на природу ума
Благодарности
Об авторах
Views 251
Rating 4.8 / 5
Added 14.06.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books