Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым

С большой радостью я узнал о том, что книга «Искусство быть счастливым», написанная мною в соавторстве с давним другом, американским психотерапевтом Говардом Катлером, выдержала десятое переиздание. Читатели, уже знакомые с книгой, знают, что она стала результатом многочасовых бесед между Говардом, представлявшим современный научный подход, и мной, выступавшим с позиции буддийского понимания проблем психического здоровья и благополучия человека. Поэтому я был очень удовлетворен тем, как тепло приняла книгу широкая публика. Ее расположение стало главным свидетельством того, что своим трудом мы смогли посодействовать счастью и благополучию других. И хотя каждый из нас, авторов, придерживался собственных взглядов, в рассуждениях мы стремились исходить из базовой, общечеловеческой установки, где исчезают гендерные, расовые, религиозные, культурные и языковые различия. С этой точки зрения мы все одинаковы: каждый из нас стремится к счастью и желает избежать страданий. В этом заключается суть нашего бытия. Таким образом, мы, будучи людьми, сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Руководствуясь этим убеждением, всякий раз, когда у меня есть возможность общаться с широкой публикой, я стараюсь обратить внимание общественности на принципиальное единство человеческого рода и глубокую взаимосвязь природы нашего существования и благополучия. Я также убежден в том, что мы как представители своего вида должны руководствоваться этими глубокими, но в то же время простыми истинами в отношениях с людьми и окружающим миром.

Сегодня, спустя десятилетие после выхода «Искусства быть счастливым», я с воодушевлением наблюдаю за тем, как растет интерес к теме человеческого счастья: серьезных исследований становится больше; этот вопрос все чаще входит в область интересов научного сообщества. Важность данной темы признает широкая общественность, что, вместе с увеличением научных доказательств, подтверждает тесную связь между состоянием ума и ощущением счастья. Много лет назад я написал: «Если вы желаете счастья другим – практикуйте сострадание; а если вы сами хотите обрести счастье, то практикуйте сострадание». Как и многие великие духовные учения, буддийский канон призывает проявлять в нашей жизни сострадание. Эти духовные традиции учат нас чувствовать связь с людьми и миром, в котором мы живем. Они почитают служение ближним как одну из самых высоких добродетелей. Рост числа научных данных в наши дни подтверждает такое убеждение. Исследователи человеческого счастья обнаружили, что служение окружающим – одно из главных отличий счастливых людей по всему миру. На мой взгляд, в этом заключен глубокий смысл. Когда мы помогаем другим, нашему уму открывается более широкий горизонт, на котором мы можем разглядеть наши мелкие проблемы в реальном свете. То, что раньше казалось пугающим и невыносимым и зачастую делало наши проблемы столь гнетущими, начинает терять свою силу.

Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым

«Эксмо», 2017

Серия "Свет разума"

ISBN 978-5-699-98670-5

Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым - Содержание

Его Святейшество Далай-лама XIV

Доктор Говард К. Катлер

Предисловие к 10-му юбилейному изданию

Начало

Издание книги

Неожиданный успех

Позитивная революция

Преимущества счастья

Союз востока и запада: буддийское знание и современная наука

О доброте, сострадании и стремлении к счастью

Дальнейшая судьба «Искусства быть счастливым»

От автора

Введение

Часть 1 Смысл жизни

Глава 1 Право на счастье

Глава 2 Источники счастья Сравнивающий ум Внутренняя удовлетворенность Внутреннее достоинство Счастье, а не наслаждение

Глава 3 Подготовка ума к счастью Путь к счастью Дисциплина ума Этическое воспитание

Глава 4 Назад к врожденному состоянию счастья Наша человеческая сущность Вопрос о природе человека Медитация о смысле жизни



Часть 2 Человеческая теплота и сострадание

Глава 5 Новый тип близости Одиночество и чувство общности Самодостаточность или взаимозависимость? Близость Расширяя наши представления о близости

Глава 6 Усиление нашей связи с другими Сочувствие На чем основываются отношения? Романтическая любовь

Глава 7 Значение и преимущества сострадания Что такое сострадание? Подлинная ценность человеческой жизни Преимущества сострадания Медитация на сострадание



Часть 3 Превзойти страдание

Глава 8 Перед лицом страданий

Глава 9 Страдания по собственной воле Так нечестно! Вина Сопротивление переменам

Глава 10 Смена точки зрения Другое восприятие врага Применимо ли это на практике? Поиск новых точек зрения Гибкий ум Значимость гибкого мышления Поиск равновесия

Глава 11 Смысл боли и страдания Физическая боль Практика Тонглен



Часть 4 Преодоление препятствий

Глава 12 Процесс изменений Реалистичные ожидания

Глава 13 Борьба с гневом и ненавистью Медитации на гнев

Глава 14 Борьба с тревожностью и повышение самооценки Честность как противоядие от низкой самооценки или раздутой самоуверенности Наш потенциал как противоядие от ненависти к себе



Часть 5 Заключительные размышления о том, как вести духовную жизнь

Глава 15 Основные духовные ценности Медитация на природу ума



Благодарности

Об авторах