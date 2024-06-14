Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым
С большой радостью я узнал о том, что книга «Искусство быть счастливым», написанная мною в соавторстве с давним другом, американским психотерапевтом Говардом Катлером, выдержала десятое переиздание. Читатели, уже знакомые с книгой, знают, что она стала результатом многочасовых бесед между Говардом, представлявшим современный научный подход, и мной, выступавшим с позиции буддийского понимания проблем психического здоровья и благополучия человека. Поэтому я был очень удовлетворен тем, как тепло приняла книгу широкая публика. Ее расположение стало главным свидетельством того, что своим трудом мы смогли посодействовать счастью и благополучию других. И хотя каждый из нас, авторов, придерживался собственных взглядов, в рассуждениях мы стремились исходить из базовой, общечеловеческой установки, где исчезают гендерные, расовые, религиозные, культурные и языковые различия. С этой точки зрения мы все одинаковы: каждый из нас стремится к счастью и желает избежать страданий. В этом заключается суть нашего бытия. Таким образом, мы, будучи людьми, сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Руководствуясь этим убеждением, всякий раз, когда у меня есть возможность общаться с широкой публикой, я стараюсь обратить внимание общественности на принципиальное единство человеческого рода и глубокую взаимосвязь природы нашего существования и благополучия. Я также убежден в том, что мы как представители своего вида должны руководствоваться этими глубокими, но в то же время простыми истинами в отношениях с людьми и окружающим миром.
Сегодня, спустя десятилетие после выхода «Искусства быть счастливым», я с воодушевлением наблюдаю за тем, как растет интерес к теме человеческого счастья: серьезных исследований становится больше; этот вопрос все чаще входит в область интересов научного сообщества. Важность данной темы признает широкая общественность, что, вместе с увеличением научных доказательств, подтверждает тесную связь между состоянием ума и ощущением счастья. Много лет назад я написал: «Если вы желаете счастья другим – практикуйте сострадание; а если вы сами хотите обрести счастье, то практикуйте сострадание». Как и многие великие духовные учения, буддийский канон призывает проявлять в нашей жизни сострадание. Эти духовные традиции учат нас чувствовать связь с людьми и миром, в котором мы живем. Они почитают служение ближним как одну из самых высоких добродетелей. Рост числа научных данных в наши дни подтверждает такое убеждение. Исследователи человеческого счастья обнаружили, что служение окружающим – одно из главных отличий счастливых людей по всему миру. На мой взгляд, в этом заключен глубокий смысл. Когда мы помогаем другим, нашему уму открывается более широкий горизонт, на котором мы можем разглядеть наши мелкие проблемы в реальном свете. То, что раньше казалось пугающим и невыносимым и зачастую делало наши проблемы столь гнетущими, начинает терять свою силу.
Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым
«Эксмо», 2017
Серия "Свет разума"
ISBN 978-5-699-98670-5
Далай-лама XIV - Искусство быть счастливым - Содержание
Его Святейшество Далай-лама XIV
Доктор Говард К. Катлер
Предисловие к 10-му юбилейному изданию
- Начало
- Издание книги
- Неожиданный успех
- Позитивная революция
- Преимущества счастья
- Союз востока и запада: буддийское знание и современная наука
- О доброте, сострадании и стремлении к счастью
- Дальнейшая судьба «Искусства быть счастливым»
От автора
Введение
Часть 1 Смысл жизни
- Глава 1 Право на счастье
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Глава 2 Источники счастья
- Сравнивающий ум
- Внутренняя удовлетворенность
- Внутреннее достоинство
- Счастье, а не наслаждение
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Глава 3 Подготовка ума к счастью
- Путь к счастью
- Дисциплина ума
- Этическое воспитание
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Глава 4 Назад к врожденному состоянию счастья
- Наша человеческая сущность
- Вопрос о природе человека
- Медитация о смысле жизни
Часть 2 Человеческая теплота и сострадание
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Глава 5 Новый тип близости
- Одиночество и чувство общности
- Самодостаточность или взаимозависимость?
- Близость
- Расширяя наши представления о близости
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Глава 6 Усиление нашей связи с другими
- Сочувствие
- На чем основываются отношения?
- Романтическая любовь
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Глава 7 Значение и преимущества сострадания
- Что такое сострадание?
- Подлинная ценность человеческой жизни
- Преимущества сострадания
- Медитация на сострадание
Часть 3 Превзойти страдание
- Глава 8 Перед лицом страданий
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Глава 9 Страдания по собственной воле
- Так нечестно!
- Вина
- Сопротивление переменам
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Глава 10 Смена точки зрения
- Другое восприятие врага
- Применимо ли это на практике?
- Поиск новых точек зрения
- Гибкий ум
- Значимость гибкого мышления
- Поиск равновесия
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Глава 11 Смысл боли и страдания
- Физическая боль
- Практика Тонглен
Часть 4 Преодоление препятствий
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Глава 12 Процесс изменений
- Реалистичные ожидания
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Глава 13 Борьба с гневом и ненавистью
- Медитации на гнев
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Глава 14 Борьба с тревожностью и повышение самооценки
- Честность как противоядие от низкой самооценки или раздутой самоуверенности
- Наш потенциал как противоядие от ненависти к себе
Часть 5 Заключительные размышления о том, как вести духовную жизнь
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Глава 15 Основные духовные ценности
- Медитация на природу ума
Благодарности
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