Прежде чем начать делиться своими мыслями, хочу предупредить, что я не всезнайка. Успехом в жизни я во многом обязан умению справляться с тем, чего я не знаю. Самое важное, что я усвоил, – это подход к жизни на основе принципов, которые помогают мне понять, что правда, а что нет и как я должен поступать в той или иной ситуации. Я рассказываю об этих принципах, потому что сейчас нахожусь на том жизненном этапе, когда больше хочу помочь другим стать успешными, чем стать более успешным самому. Эти принципы очень помогли мне и многим другим людям, и поэтому я делюсь ими с вами. Решайте сами, насколько они для вас ценны и как вы будете их применять.

Принципы – это глубинные убеждения, на которых основано поведение человека, позволяющее ему получить от жизни то, чего он хочет. Их можно применять снова и снова в похожих случаях, чтобы добиться цели. Ежедневно каждый из нас сталкивается с множеством ситуаций, на которые должен как-то реагировать. Без принципов мы были бы вынуждены каждый раз обдумывать свои действия, словно попали в такое положение впервые. Если же систематизировать все эти ситуации по типам и руководствоваться эффективными принципами для каждого из них, мы будем способны быстрее принимать решения и повышать качество жизни. Набор эффективных принципов можно сравнить с хорошим сборником рецептов успеха. Все добившиеся выдающихся результатов люди живут по правилам, которые помогают им стать триумфаторами. Хотя они сами выбирают, в чем хотят быть успешными, и правила отличаются в зависимости от этого.

Человек с принципами последовательно придерживается их в своей деятельности и способен доступно их объяснить. К сожалению, большинство из нас не относятся к этой категории. Еще реже люди специально записывают свои принципы и делятся ими. Очень жаль! Мне было бы чрезвычайно интересно узнать, чем руководствовались в жизни Альберт Эйнштейн, Стив Джобс, Уинстон Черчилль, Леонардо да Винчи и многие другие, чтобы понять, к чему они стремились и как достигли своей цели, а также чтобы я мог сравнить разные подходы. Я хотел бы знать, какие принципы наиболее важны для политиков, которые рассчитывают получить мой голос, и для всех других людей, чьи решения влияют на мою жизнь. Есть ли общие принципы, объединяющие нас как семью, общество, нацию, друзей вне зависимости от национальности? Или они противоположны? Что это за принципы? Давайте будем предельно конкретными. Сегодня особенно важно открыто говорить об этом.

Далио Рэй - Принципы. Жизнь и работа

пер. с англ. Юлии Константиновой

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. 608 с.

ISBN 978-5-00117-452-3

Далио Рэй - Принципы. Жизнь и работа - Содержание

ЧАСТЬ I МОИ ИСТОКИ

1. Зов приключений: 1949–1967

2. Преодоление порога: 1967–1979

3. Пропасть: 1979–1982

4. Путь испытаний: 1983–1994

5. Обретение дара: 1995–2010

6. Возвращение дара: 2011–2015

7. Мой последний год в компании и самая серьезная задача: 2016–2017

8. Взгляд назад с более высокого уровня

ЧАСТЬ II ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Примите реальность и работайте с ней

2. Сделайте «Пять шагов», чтобы получить то, что хотите от жизни

3. Будьте абсолютно непредубежденным

4. Примите тот факт, что люди «запрограммированы» по-разному

5. Научитесь эффективно принимать решения

Жизненные принципы: резюме

Список жизненных принципов

ЧАСТЬ III ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Список принципов работы

Правильная корпоративная культура 1. Придерживайтесь принципа абсолютной честности и предельной прозрачности 2. Поддерживайте осмысленную работу и значимые отношения 3. Создайте корпоративную культуру, в которой допустимы ошибки, но недопустимо не учиться на них 4. Будьте на одной волне 5. Сделайте процесс принятия решений компетентным 6. Научитесь преодолевать разногласия

Правильные люди 7. Помните: КТО важнее, чем ЧТО 8. Нанимайте с умом, потому что издержки от ошибок слишком велики 9. Постоянно обучайте, проверяйте, оценивайте и классифицируйте сотрудников

Создание и совершен ствование механизма 10. Для достижения цели руководите так, словно вы управляете механизмом 11. Выявляйте проблемы и не миритесь с ними 12. Выявляйте проблемы, чтобы добраться до их причин 13. Усовершенствуйте механизм, чтобы обойти проблемы 14. Делайте что решили 15. Используйте инструменты и утвержденные процедуры, чтобы регламентировать выполнение работы 16. И пожалуйста, не пренебрегайте управлением ! Принципы работы: резюме



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИНСТРУМЕНТЫ И УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ МЕРИТОКРАТИИ ИДЕЙ В BRIDGEWATER

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

БЛАГОДАРНОСТИ

ОБ АВТОРЕ