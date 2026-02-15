Книга Йоргена Далмадьжа — это попытка найти «узкий путь» между либеральной вседозволенностью и холодным законничеством. Автор убедительно доказывает, что Церковь должна защищать святость брака, но при этом оставаться местом исцеления для тех, чей брак потерпел крушение. Это взвешенное руководство, которое поможет разобраться в сложных вопросах семейной этики как служителям, так и простым верующим.

Иосиф М. Далмадьж – Развод и повторный брак

Перевод с английского. – Без выходных данных. – 28 с.

Многие семьи проходят через тягостную процедуру развода. Затем, начав все с начала с новым супругом, они сталкиваются с мучительными вопросами о том, какова воля Божья в этом вопросе:

Позволяет ли Библия разводиться?

Может ли христианин вступить в брак во второй раз и оставаться при этом в повиновении Богу?

Запрещено ли разведенным мужчинам занимать положение пастора или дьякона?

Я неохотно указываю на то, что мы имеем дело с религиозным законом. Хотя мы и живем в век благодати и не находимся под законом, христиане по-прежнему обязаны исполнять заповеди Божьи, поскольку они принадлежат этому веку. Это серьезная проблема — открывать христианам Божью волю об их разводе и повторном браке. Слова пастора и учителя влияют на жизнь тех, за кого Христос умер и воскрес. Развод и повторный брак — это серьезный вопрос, и Библия дает нам соответствующие ответы.

Не будешь же вводить себя в заблуждение, как делали фарисеи, читая Писание. Давайте не будем вводить себя в такое законничество, при котором человек пренебрегает важнейшими вопросами Божьего закона и замысла.

Матфея 23:23: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять».

Если важнейшее в законе — это суд, милость и вера, то не должно ли это быть главным и в веке церкви? Праведный суд никогда не убивает милость. Коль надо судить, будем судить мудро и праведно.

Иоанна 7:24: «Не судите по наружности, но судите судом праведным».