Дамаскин (Орловский) - Из раскола - в Церковь

Книга архимандрита Дамаскина (Орловского) «Из раскола — в Церковь. Житие мученика Алексия Зверева» представляет собой глубокое агиографическое и историческое исследование пути одного из примечательных святых Русской Православной Церкви XX века. Автор, будучи ведущим специалистом по изучению подвига новомучеников, ставит задачу проследить сложную духовную эволюцию мирянина, прошедшего через искушение старообрядческим расколом к полноте церковного единства и мученическому венцу. Основная идея произведения заключается в том, что искренний поиск Истины и деятельная любовь к ближнему способны преодолеть любые разделения, возводя человека на высоту святости в условиях жесточайших гонений.

Содержательная часть книги детально восстанавливает биографию Алексия Зверева, начиная с его корней в старообрядческой среде и заканчивая его активным участием в церковной жизни начала XX века. Дамаскин (Орловский) последовательно разбирает внутренние мотивы его возвращения в лоно Православной Церкви и ту ревность, с которой он включился в работу Поместного Собора 1917–1918 годов в качестве мирянина. Автор уделяет значительное внимание его служению в годы Гражданской войны и мученической кончине в 1918 году, когда он был расстрелян вместе с епископом Ефремом (Кузнецовым). В книге на основе архивных следственных дел и воспоминаний современников воссоздается живой образ человека, для которого верность Христу была дороже собственной жизни.

Текст написан в строгом, документально выверенном и одновременно молитвенно-созерцательном стиле, характерном для трудов архимандрита Дамаскина. Автор мастерски соединяет сухую фактологию протоколов с духовным осмыслением подвига, превращая биографию в назидательное чтение для современного христианина. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, агиографов и всех, кто интересуется историей Русской Церкви в революционный период. Это чтение помогает осознать, что путь к единству и святости лежит через личное покаяние и готовность свидетельствовать об Истине даже перед лицом смерти.

Архимандрит Дамаскин (Орловский) - Из раскола - в Церковь. Житие мученика Алексия Зверева

Москва : Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», 2019. 383 с.: ил.

ISBN 978-5-9905640-8-4

