Дамаскин (Орловский) - Житие священномученика Вениамина (Казанского)

Книга архимандрита Дамаскина (Орловского) «Житие священномученика Вениамина (Казанского)...» представляет собой фундаментальное агиографическое исследование, посвященное одному из самых резонансных судебных процессов первых лет советской власти — «делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей» 1922 года. Автор ставит задачу детально реконструировать не только обстоятельства мученической кончины петроградских святых, но и их предшествующий жизненный путь, ставший подготовкой к высшему свидетельству о Христе. Основная идея произведения заключается в том, что гибель митрополита Вениамина и его сподвижников была не политической случайностью, а сознательным выбором пастырей и мирян, поставивших духовную верность Церкви выше физического выживания и компромиссов с безбожной властью.

Содержательная часть книги охватывает широкую панораму жизни Петроградской епархии в революционные годы, уделяя особое внимание личности владыки Вениамина — «народного митрополита», обладавшего исключительной любовью паствы. Дамаскин (Орловский) последовательно разбирает провокацию с обновленческим расколом и инсценированный судебный процесс, на котором вместе с архипастырем оказались представитель духовенства архимандрит Сергий (Шеин) и выдающиеся миряне — юрист Юрий Новицкий и адвокат Иоанн Ковшаров. Автор на основе архивных протоколов и воспоминаний очевидцев воссоздает атмосферу трибунала, где подсудимые явили образец истинно христианского достоинства, кротости и отсутствия злобы к своим палачам. В книге глубоко исследуется феномен «соборности в мученичестве», объединившей епископа, монаха и мирян в едином лике святых Петроградских новомучеников.

Текст написан в строгом, документально выверенном и при этом духовно сосредоточенном стиле, где каждое утверждение подкреплено ссылками на первоисточники и следственные дела ГПУ. Архимандрит Дамаскин мастерски соединяет историческую точность с агиографической традицией, превращая научное исследование в живое назидание для современного читателя. Работа служит фундаментальным ресурсом для изучения истории Русской Церкви XX века и формирования литургического почитания новомучеников. Это чтение помогает осознать масштаб подвига тех, кто своей кровью запечатлел истинность Евангелия в эпоху величайших исторических испытаний, сохранив внутреннюю свободу в узах и перед лицом расстрела.

Архимандрит Дамаскин (Орловский) - Житие священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним пострадавших преподобномученика Сергия (Шеина), мучеников-Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова

Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2019 г. - 352 с.

ISBN 978-5-86594-256-6

