Арман Д’Ангур - Изобретая философа - влюблённый Сократ

Большинство людей, что-то слышавших о Сократе, представляют его себе как мыслителя, мудреца или философа Древней Греции. В их воображении возникает или нечто вроде роденовской скульптуры «Мыслитель», или фигуры одетого в тогу старца с седой бородой. Кому-то это напомнит о «сократовском методе» познания через получение ответов на последовательно задаваемые вопросы. Или сократовское изречение «Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой». Другие представят себе драматическую историю его казни, как, преданный суду и приговоренный к смерти, он был брошен в тюрьму и вынужден выпить яд цикуты. А кто-то вспомнит, что у Сократа была преданная, но очень требовательная не то жена, не то любовница по имени Ксантиппа.

Читатель может представить себе жизнь и смерть Сократа на фоне Древних Афин времен золотого века, за пять столетий до Рождества Христова. Тогда древнегреческая цивилизация достигла великих высот во многих областях мысли, искусства и литературы. Среди прочего, греки изобрели философию, реалистическую скульптуру, великолепную архитектуру и театральную драму. Ведущим политиком в Афинах на протяжении многих десятилетий V в. до н. э. был Перикл. Под его руководством Афины основали демократические институты и стали морской державой; в Афинах был воздвигнут Парфенон.

Имя Сократа также связано с именами других великих философов Древней Греции, в частности с его преемниками Платоном и Аристотелем. Но для многих будет неожиданностью узнать, что сам Сократ не оставил после себя письменных источников. Всё, что мы знаем о его мыслях, в значительной степени опирается на труды Платона, который в год смерти Сократа был молодым человеком двадцати с небольшим лет. Другим поклонником Сократа (и по возрасту почти ровесником Платона) был солдат и поэт Ксенофонт, в чьих трудах Сократ описывается скорее в его повседневной жизни. Ни один из этих авторов не был хорошо знаком с Сократом лично в течение более десяти лет, и оба встретились с ним, когда тот уже был пожилым человеком.

Арман Д’Ангур - Изобретая философа - влюблённый Сократ (Персона) / Влюблённый Сократ: история рождения европейской философской мысли (Исторический интерес)

пер. с англ. Н. А. Баратов

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024, 224 с.

ISBN 978-5-389-23580-9

Арман Д’Ангур - Изобретая философа - влюблённый Сократ (Персона) / Влюблённый Сократ: история рождения европейской философской мысли (Исторический интерес) - Содержание

Благодарности

Хронология событий, относящихся к Сократу V в. до н. э. (500–399 до н. э.)

Примечание по написанию имен

Предисловие

Вступление. Спуская Сократа с «Облаков»

Глава первая. Из любви к Сократу

Глава вторая. Сократ-воин

Глава третья. Появление Алкивиада

Глава четвертая. Круг Перикла

Глава пятая. Рождение философа

Глава шестая. Тайна Аспазии

Послесловие. Неизвестный Сократ

Примечания

Список литературы

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