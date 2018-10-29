Франциско Круз — чемпион Мексики по футболу (1986 г.), — как и многие другие спортсмены, раскрыв все возможности своего тела, с радостью понял, Кто дал его ему:

Я открыл для себя Бога, когда мне было семнадцать. Тогда у меня было очень сложное время. Только Бог помог мне выйти из этой ситуации и идти дальше. Только поиски Бога имеют значение. Для меня это намного важнее, чем спортивная карьера. По сравнению с этим деньги, аплодисменты или известность не много значат. Для меня футбол — возможность свидетельствовать о вере в Бога. Собственно говоря, Ему я посвящаю каждый матч. У меня только один идеал: единственный, на кого я хочу быть похож, — Иисус. Я могу потерять все, кроме веры, которой я стараюсь делиться с другими. Мои убеждения и то, как я их воплощаю в жизнь, повлияли уже на многих из моих друзей».

Я так хотел бы, чтобы ты полюбил свое тело. Так легко отвергать, презирать его! Тело доверено тебе как неразлучный спутник. Без этого тела ты не мог бы быть самим собой. Только подумай, какое чудо — твое тело! Нет ничего более величественного и прекрасного — кроме человеческого сердца, для которого тело создано, как прекрасный ларец. Ты восхищаешься им? Жаждешь ли ты узнать его лучше? Тысячи открытий медицины и биологии оставили тебя равнодушным — или стали источником радости и хвалы? Когда болезни и трудности нарушают нормальный ритм работы твоего тела — понимаешь ли ты тогда, какое сокровище — его слаженная работа?

Часто ли ты благодаришь Бога за ноги, которые дают тебе возможность ходить в горы, глаза, которые могут созерцать закат, руки, умеющие обрабатывать землю, губы, которыми ты можешь поцеловать ребенка, голос, который может петь, уши, чтобы услышать ветер, шумящий в верхушках деревьев? А твой мозг? Знаешь ли ты, что в нем до 20 миллиардов нейронов, каждый из которых может содержать до 40 килобайт информации? Но это еще что! Самое невообразимое, поразительное, самое фантастическое и непостижимое: посредством этого тела может появиться человек, личность, которой никогда раньше не было — и она будет жить вечно! Кроме того, эта жизнь возникает благодаря тому самому действию, в котором твое сердце выражает и отдает себя. Твое тело становится точкой пересечения любви и жизни — ведь это чудо! Разве можно не благодарить за это?

Нет ничего столь прекрасного, столь величественного, столь проникновенного, как рождение жизни. Это тайна, которая очаровывает и смущает, удивляет, ошеломляет и восхищает. Если бы мы могли не привыкать к этому чуду, но стремиться все глубже проникнуть в его безмерное величие! Только Бог мог придумать такое. Я хотел бы, чтобы ты радовался своему телу. Заботься о нем. Не принуждай, не насилуй его. Прими его таким, каким доверено тебе, с его ограничениями, проблемами, слабостями. Даже если ты страдаешь от того, что оно не отвечает твоим ожиданиям, — благодари Бога за брата твоего, тело. Прими себя таким, каким сделал тебя Бог. Радуйся своему лицу. Не мечтай о другом. Каким бы оно ни было, пойми, что оно прекрасно. Радуйся цвету своих глаз, волос, своему росту. Радуйся тому, что ты — юноша или девушка. Так много людей не принимает ни своего лица, ни своего пола! Как трудно с радостью принимать то, что дал нам Бог!

Радуйся всему, что тебя окружает. Это как бы продолжение твоего тела — семья, знакомые, город или деревня, страна, эпоха — какими бы сложными они ни были. Благодаришь ли ты Бога хоть иногда за то, что живешь здесь и сейчас? Моя мечта: помочь исцелить твои раны, помочь тебе жить в твоем теле, выражать любовь, помочь тебе жить твоей жизнью, творить будущее, создавать красоту. Я хочу сказать каждому: ты намного прекраснее, чем тебе кажется. Ты намного более любим(а), чем ты можешь себе представить. Намного более способен (способна) любить и жить, чем ты думаешь. Пусть к концу этой книги в твоем сердце зазвучит песнь, которую пели Мария и Иисус: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен!»

О. Даниэль-Анж - Тело твое создано для любви

Москва, Молодежный христианский клуб "Осанна", 2011

ISBN 978-5-901293-06-5

О. Даниэль-Анж - Тело твое создано для любви - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ПУСТЬ МУЖЕСТВЕННОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ ОЗАРЯТСЯ ЯРКИМ СОЛНЦЕМ

I. С ПОМЕТКОЙ «СРОЧНО»: ВНОВЬ ИЗОБРЕСТИ ЛЮБОВЬ

1. ЧУДО: ВОСХИТИСЬ!

2. УЖАС: ПРОБУДИСЬ!

3. ВСПЫШКА: ПРОСВЕТИСЬ!

4. СЧАСТЬЕ: ПОДНИМИСЬ!

II. ТЕЛО В СВЕТЕ СЕРДЦА

1. МОЕ ТЕЛО: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? КТО ЭТО ТАКОЙ?

2. ИЗНЕМОГАЕТ ПЛОТЬ МОЯ И СЕРДЦЕ МОЕ

3. СТРАННАЯ УЯЗВИМОСТЬ: РАНЕНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ

III. ЛЮБОВЬ ПРОБУЖДАЕТ ЛЮБОВЬ. ПОНИМАТЬ ЯЗЫК ДРУГОГО

1. ОТРОЧЕСТВО: ЧИСТОТА И СВОБОДА

2. СЕКС БЕЗ БРАКА = ЛОЖЬ

3. СОЖИТЕЛЬСТВО=СОМНЕНИЕ?

4. ЛЮБИТЬ = УЧИТЬСЯ БЫТЬ ВМЕСТЕ

IV. «ДА» ЖИЗНИ = «ДА» НА ВСЮ ЖИЗНЬ

1. ОБРУЧИТЬСЯ = НАСТРОИТЬСЯ ДРУГ НА ДРУГА

2. БРАК, В КОТОРОМ ДАЕТ ОБЕТЫ БОГ

3. БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЕ В БОГА

V. СВИДЕТЕЛЬСТВА

1. ВНОВЬ ОБРЕСТИ ПУТЬ ЛЮБВИ

2. ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ИЗВРАЩЕНИЙ

3. СОГЛАСИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

О. Даниэль-Анж - Тело твое создано для любви - Введение. Пусть мужественность и женственность озарятся ярким солнцем

«Любовь объемлет тело человеческое,

тело же имеет участие

в духовной любви».

Блаженный Иоанн Павел II, папа римский

Familairis consortio.

Кто говорит с тобой, почему он обращается к тебе?

«Он что — наставник, гуру, препод, воспитатель, эксперт, консультант, социальный работник, многоопытный психолог? Или вообще инопланетянин?»

Я просто твой брат из плоти и крови, как и любой человек. Те из вас, кто крещен, могут сказать: из той же плоти и крови, что и Господь Иисус Христос. Мое сердце, как и твое, создано, чтобы любить и быть любимым. Мое тело, как и твое, создано, чтобы жить и дарить жизнь, и жаждет счастья и красоты. Я знаю, что такое нечистота и целомудрие. Мне знакомы и унижение падений, и жестокость искушений — но и умиротворяющее счастье чистоты. Я знаю, как трудно бороться, чтобы удержаться во свете, вымаливать прощение, чтобы начать с нуля… Но я знаю, как это укрепляет.

Кроме того, брат, говорящий с тобой, — священник. Ты скажешь: а с какой стати ты, давший обет безбрачия, говоришь со мной на такие темы? Первое: священник ведет ту же борьбу с теми же искушениями, что и любой человек, от которого Церковь ждет воздержания от физического выражения своей сексуальности вплоть до полной самоотдачи в браке. Тому, кто в браке не состоит, я могу сказать, что пишу это, потому что я — человек.

Второе: священник знает, какой крест и какое счастье — всю жизнь сохранять верность Супругу. Тому, кто женат (или замужем), я могу сказать: я пишу это как человек, состоящий в вечном мистическом браке с Божественным Супругом — раз и навсегда. Третье: эти два жизненных пути — брак и безбрачие из любви к Богу — освещают один другой. Я люблю, когда женатые люди пишут и говорят о монашестве, и наоборот.

Четвертое: пусть я не медик, не психолог и не социолог — я говорю об этом как член Тела Христова, Церкви — Его представительства на земле. Я помещаю эти больные вопросы под лазерный луч — взгляд Бога. Право говорить об этом дает мне опыт Церкви, а она — специалист по человечеству. И, наконец, главное: будучи священником, я получаю множество свидетельств и признаний от женатых и неженатых молодых людей. Это изумительный опыт — человеческий и божественный!

Плод тысячи признаний

Вас были сотни — поделившихся со мной, в разговоре или в письме, своими проблемами и трудностями. Так почему же ты доверил(а) мне такие личные, интимные вещи, которые никогда не осмелился(лась) бы рассказать кому-то другому? Твое доверие потрясло меня. Как я хотел бы быть достойным его! Я очень боюсь разочаровать тебя. Я постараюсь ответить на твои вопросы, а главное — дать другим юношам и девушкам возможность ответить тебе. Я позволю себе обращаться к тебе на «ты», чтобы мои слова относились лично к тебе, как если бы мы с тобой смотрели друг другу в глаза, как если бы ты был единственным человеком на свете: разве ты не уникален?

Моя самая большая мечта, — чтобы эти сияющие истины достигли сердца того, кто живет в самой темной ночи, рядом с кем никого нет, кто блуждает по дорогам одиночества. Какой радостью для нас были встречи с этими людьми во время наших миссий «Переливание надежды» — в школах, в тюрьмах, в метро, в «горячих кварталах»… Каждый раз нас потрясало затаенное ожидание в их глазах. Часто в угасшем взоре внезапно зажигался свет, явившийся издалека: свет зари.

Сквозь каждую из этих страниц, между строк, я вижу те самые лица, и снова слышу то самое незаметно выскользнувшее признание, тот самый грубо заданный вопрос. Каждая страничка — эхо встречи, разговора в забегаловке, в тюрьме, в психбольнице Монреаля, Брюсселя или Парижа: ведь везде — одни и те же люди, одни и те же измученные души, жаждущие бесконечного, но уже прекрасные сияющей красотой Бога[5].

Мужественность и женственность в ярком солнечном свете

В этой книге мы осмелимся задавать вопросы Самому Богу[6]. Кто лучше Него знает, что такое наше тело? Он придумал его. Он сделал его Своими собственными руками — из материи и света… Своим Собственным телом (ведь Он жил на земле) Он вновь сотворил его — навеки, в любви. Так разве у Него нет авторского права на наше тело? Права автора и Спасителя? И кто лучше знает, что значит любить, чем Он, для Которого любовь — единственная профессия? Скажи, что еще Он может делать, кроме любви? Кто лучше знает, что значит жить, чем Он, Который дает и возвращает жизнь? Видеть сексуальность во свете Его взгляда — значит видеть ее лицом к лицу, такой, какая она есть. Любой другой взгляд близорук. Любой другой подход искажает реальность. «Остановиться на полпути к тайне — непристойно. Эротизм — это остановка на полпути». Пока мы не научимся видеть пол с точки зрения вечности, он будет просто чувственным развлечением. А значит останется пустым, бессмысленным и бесплодным.

Осветить мужественность и женственность ярким светом — значит вернуть их к той заре, в которой она рождена: в Сердце Бога. Бог — прости, что я столько говорю о Нем, если ты в Него не веришь! Пусть это тебя не обижает. Возможно, тебя приучили к карикатурному образу Бога. Во всяком случае, знаешь ты это или нет, это ничего не меняет: Он верит в тебя. Читай эту книгу, не возмущаясь, не протестуя. Читай так, как будто Он действительно есть. Давай договоримся: если Он есть, ты не захлопнешь перед Ним дверь.

Твой брат Даниэль-Анж