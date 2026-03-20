Даниэль-Анж - Твой Царь, умерший за тебя!

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics

Книга «Твой Царь, умерший за тебя!» принадлежит перу известного французского католического проповедника и миссионера, отца Даниэля-Анжа. Это не просто теологический труд, а страстное, живое воззвание к молодежи третьего тысячелетия. Автор, основатель международной школы молитвы и евангелизации «Jeunesse-Lumière» («Молодежь-Свет»), пишет в свойственном ему экспрессивном и глубоко поэтичном стиле.

Книга построена как духовное паломничество по стопам Христа: от вод Иордана и сияния Галилеи до трагедии Голгофы и ослепительного света Воскресения. Даниэль-Анж обращается к тем, кто жаждет истинной Любви и Жизни в мире, наполненном суррогатами и цифровыми иллюзиями.

О. Даниэль-Анж - Твой Царь, умерший за тебя!

Москва: МХК «ОСАННА», 2006. — 228 с.
ISBN: 5-901293-03-7 (рус.), 2-866-79257-2 (франц.)

О. Даниэль-Анж - Твой Царь, умерший за тебя! - Содержание

  • I. Евангелие на улицах: Рассказ о земном служении Иисуса. Автор подчеркивает доступность Бога, Его присутствие в радости брачного пира и в одиночестве пустыни.

  • II. Страстная Неделя: Самая объемная и эмоциональная часть книги. Каждый день — от Великого Четверга до Великой Субботы — описывается как «вершина любви», где Царь царствует не на троне, а на Кресте.

  • III. Скрытая Слава: Размышления о Воскресении, «игре в прятки» Бога с учениками в Галилее и об огне Пасхи, который должен воспламенить сердца верующих.

