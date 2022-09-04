Анри Даниель-Ропс - Иисус в Его время

Даниель-Ропс - Иисус в Его время
Был один человек, который жил в точно определенный отрезок времени в период правления Августа и Тиверия Кесаря. Его существование — неоспоримый факт. Он был известен как плотник, работавший с молотком и рубанком, с символической деревянной резной подвеской в ухе. Его можно было видеть идущим по дороге, которая поныне всем известна. Вечером, усталый, Он, возможно, лежал, вытянувшись на кровати из камыша или на веревочной подвесной койке, и спал, как любой другой человек, как любой из нас. Но он изрекал наиболее удивительные слова, которые когда-либо были услышаны. Он говорил, что Он Мессия, посланный небом, свидетель, через которого избранный народ должен выполнить свое прекрасное предназначение. Еще более удивительно то, что Он называл себя Сыном Божиим. И Ему поверили. Он нашел людей, которые следовали за Ним по дорогам Палестины, когда Он ходил по стране. Он совершал чудеса с обескураживающей простотой.
Многие верили, что Он принесет политическую независимость Израилю, но тогда и любой мистик мог бы собрать преданных фанатиков. Кульминацией этого шокирующего события стало то, что этот человек был неожиданно уничтожен без какого-либо сопротивления. Ничуть не обескураженные некоторые из Его учеников ушли в мир, чтобы принести свидетельство Его божественности, подвергая себя публичному распятию, даже проливая свою кровь, и с тех пор человечество увидело в этом поражении знак победы, хотя было бы удивительно, если бы кто-либо сегодня пошел на эшафот ради благоговения толпы.
Тайна Иисуса не больше и не меньше как тайна воскресения. Какова ценность небольших загадочных фактов, о которых написано множество комментариев ? То, что кто-то не знает с точностью дату Его рождения или смерти, что кто-то ошибался в месте Его рождения, все это и остальное — второстепенной важности и узкой перспективы. Основная тайна — это загадка, заданная этим человеком, похожим на нас, чьи слова и жесты несут постоянное доказательство безмерной силы, этим лицом, искаженным мукой, через которое мы видим истинное лицо Бога.
Анри Даниель-Ропс - Иисус в Его время
Перевод с англ. Л. А. Морозова
Спб., Страта, 2021, 472 с.
ISBN 978-5-9073147־ 6
Анри Даниель-Ропс - Иисус в Его время - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА I. ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ
- ГЛАВА II. ДЕВА МАТЬ И БОЖЕСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК
- ГЛАВА III. ПРОВИНЦИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
- ГЛАВА IV. СЕЯТЕЛЬ ВЫШЕЛ СЕЯТЬ
- ГЛАВА V. СЕМЯ ЦЕРКВИ
- ГЛАВА VI. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, СЫН БОЖИЙ
- ГЛАВА VII. СЕМЯ ПАДАЕТ НА КАМЕНИСТУЮ ПОЧВУ
- ГЛАВА VIII ЗНАК ПРОТИВОРЕЧИЯ
- ГЛАВА IX. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
- ГЛАВА Х. «СУД» НАД ИИСУСОМ
- ГЛАВА XI. «ЕСЛИ ЗЕРНО НЕ УМРЕТ»
- ГЛАВА XII. ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
СЕКВЕНЦИЯ
No comments yet. Be the first!