Анри Даниель-Ропс - Иисус в Его время

Был один человек, который жил в точно определенный отрезок времени в период правления Августа и Тиверия Кесаря. Его существование — неоспоримый факт. Он был известен как плотник, работавший с молотком и рубанком, с символической деревянной резной подвеской в ухе. Его можно было видеть идущим по дороге, которая поныне всем известна. Вечером, усталый, Он, возможно, лежал, вытянувшись на кровати из камыша или на веревочной подвесной койке, и спал, как любой другой человек, как любой из нас. Но он изрекал наиболее удивительные слова, которые когда-либо были услышаны. Он говорил, что Он Мессия, посланный небом, свидетель, через которого избранный народ должен выполнить свое прекрасное предназначение. Еще более удивительно то, что Он называл себя Сыном Божиим. И Ему поверили. Он нашел людей, которые следовали за Ним по дорогам Палестины, когда Он ходил по стране. Он совершал чудеса с обескураживающей простотой.

Многие верили, что Он принесет политическую независимость Израилю, но тогда и любой мистик мог бы собрать преданных фанатиков. Кульминацией этого шокирующего события стало то, что этот человек был неожиданно уничтожен без какого-либо сопротивления. Ничуть не обескураженные некоторые из Его учеников ушли в мир, чтобы принести свидетельство Его божественности, подвергая себя публичному распятию, даже проливая свою кровь, и с тех пор человечество увидело в этом поражении знак победы, хотя было бы удивительно, если бы кто-либо сегодня пошел на эшафот ради благоговения толпы.

Тайна Иисуса не больше и не меньше как тайна воскресения. Какова ценность небольших загадочных фактов, о которых написано множество комментариев ? То, что кто-то не знает с точностью дату Его рождения или смерти, что кто-то ошибался в месте Его рождения, все это и остальное — второстепенной важности и узкой перспективы. Основная тайна — это загадка, заданная этим человеком, похожим на нас, чьи слова и жесты несут постоянное доказательство безмерной силы, этим лицом, искаженным мукой, через которое мы видим истинное лицо Бога.

Анри Даниель-Ропс - Иисус в Его время

Перевод с англ. Л. А. Морозова

Спб., Страта, 2021, 472 с.

ISBN 978-5-9073147־ 6

Анри Даниель-Ропс - Иисус в Его время - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ

ГЛАВА II. ДЕВА МАТЬ И БОЖЕСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК

ГЛАВА III. ПРОВИНЦИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

ГЛАВА IV. СЕЯТЕЛЬ ВЫШЕЛ СЕЯТЬ

ГЛАВА V. СЕМЯ ЦЕРКВИ

ГЛАВА VI. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, СЫН БОЖИЙ

ГЛАВА VII. СЕМЯ ПАДАЕТ НА КАМЕНИСТУЮ ПОЧВУ

ГЛАВА VIII ЗНАК ПРОТИВОРЕЧИЯ

ГЛАВА IX. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

ГЛАВА Х. «СУД» НАД ИИСУСОМ

ГЛАВА XI. «ЕСЛИ ЗЕРНО НЕ УМРЕТ»

ГЛАВА XII. ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

СЕКВЕНЦИЯ